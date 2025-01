Tổng thống Biden trao tặng Đức Thánh Cha Huân chương Tự do

Ngày 11/1/2025, trong cuộc điện đàm với Đức Thánh Cha Phanxicô, tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo việc trao Huân chương Tự do - huân chương dân sự cao quý nhất của quốc gia - cho Đức Thánh Cha và nhìn nhận sự dấn thân của ngài cho hòa bình, nhân quyền, chăm sóc người nghèo và bảo vệ môi trường.

Vatican News

Theo chương trình trước đây, ông Biden sẽ có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào ngày 10/1/2024, nhưng ông đã hủy chương trình vì những trận hỏa hoạn ở Los Angeles.

Cuộc điện đàm ngày 11/1/2025

Cuộc điện đàm ngày 11/1/2025 đánh dấu cuộc đối thoại lần thứ hai giữa hai vị lãnh đạo. Trước đó, Đức Thánh Cha và ông Biden đã trò chuyện với nhau qua điện thoại vào ngày 20/12, tập trung vào các vấn đề nhân quyền, đặc biệt là quan tâm của Đức Thánh Cha về các tử tù liên bang. Sau đó, ông Biden đã giảm án tử hình cho 37 cá nhân, thể hiện cam kết chung đối với công lý và lòng trắc ẩn.

Trong cả hai cuộc điện đàm, ông Biden bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực không mệt mỏi của Đức Thánh Cha để xoa dịu đau khổ trên toàn cầu, thăng tiến nhân quyền và bảo vệ các quyền tự do tôn giáo. Những điều này nằm trong các lý do được nêu lên trong việc trao tặng Huân chương Tự do.

Danh dự này đã được trao cho 19 cá nhân xuất sắc khác trong năm, ghi nhận những đóng góp đặc biệt của họ cho sự thịnh vượng, các giá trị và an ninh của Hoa Kỳ, hòa bình toàn cầu và các nỗ lực quan trọng khác. Các nhà quan sát đã lưu ý rằng danh sách những người nhận giải có vẻ chưa đầy đủ, một bí ẩn giờ đây đã được tiết lộ khi ông Biden đã chọn việc thông báo về sự công nhận Đức Thánh Cha cho dịp này.

Lý do trao tặng Huân chương

Tuyên bố chính thức do Nhà Trắng đưa ra có đoạn:

“Khi còn trẻ, Jorge Bergoglio đã theo đuổi sự nghiệp khoa học trước khi đức tin dẫn dắt ngài đến với cuộc sống với các tu sĩ Dòng Tên. Trong nhiều thập kỷ, ngài đã phục vụ những người không có tiếng nói và dễ bị tổn thương trên khắp Argentina. Khi là Giáo hoàng Phanxicô, sứ mạng phục vụ người nghèo của ngài chưa bao giờ dừng lại. Là một mục tử đầy lòng yêu thương, ngài vui vẻ trả lời những câu hỏi của trẻ em về Thiên Chúa. Là một nhà giáo đầy cảm hứng, ngài yêu cầu cho chúng ta đấu tranh vì hòa bình và bảo vệ hành tinh. Là một nhà lãnh đạo nồng nhiệt, ngài tiếp cận với nhiều tín ngưỡng khác nhau. Là Giáo hoàng đầu tiên đến từ Nam bán cầu, Giáo hoàng Phanxicô không giống bất kỳ ai trước đó. Trên hết, ngài là Giáo hoàng của người dân - một ánh sáng đức tin, hy vọng và tình yêu chiếu sáng trên khắp thế giới”.

Lời biểu dương Đức Thánh Cha của ông Biden

Huân chương được trao cho Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, thay mặt cho Đức Thánh Cha. Một bức ảnh được chia sẻ bởi tài khoản chính thức của ông Biden trên X (@POTUS) cho thấy khoảnh khắc này, kèm theo một thông điệp chân thành:

“Đức Giáo hoàng Phanxicô, sự khiêm nhường và ân sủng của ngài không thể diễn tả bằng lời, và tình yêu của ngài dành cho tất cả mọi người là vô song. Là Đức Giáo hoàng của người dân, ngài là ánh sáng đức tin, hy vọng và tình yêu chiếu sáng trên khắp thế giới. Hôm nay, tôi rất vinh dự được trao tặng Đức Thánh Cha Phanxicô Huân chương Tự do của Tổng thống”.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng được tặng Huân chương Tự do

Đây là lần thứ hai một Giáo hoàng nhận được Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ. Vào ngày 4/6/2004, Tổng thống George W. Bush đã trao giải thưởng này cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong chuyến thăm Vatican, ghi nhận sự dấn thân không mệt mỏi của ngài cho hòa bình và phẩm giá con người.