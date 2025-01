Đức Thánh Cha: Nhiều nhà truyền thông đã hy sinh mạng sống

Tiếp các nhà truyền thông tham dự Năm Thánh của giới truyền thông từ ngày 24 đến 26/1/2025, Đức Thánh Cha nói với họ: “Những nhà truyền thông có vai trò cơ bản đối với xã hội ngày nay trong việc truyền tải sự thật và cách truyền tải sự thật”, bởi vì “ngôn ngữ, thái độ, giọng điệu có thể mang tính quyết định và tạo nên sự khác biệt giữa một truyền thông khơi dậy hy vọng, tạo ra cầu nối, mở ra cánh cửa, và một truyền thông làm gia tăng sự chia rẽ, phân cực, đơn giản hóa thực tế”.

Hồng Thủy - Vatican News

Tưởng nhớ những nhà truyền thông đã hy sinh mạng sống

Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Năm Thánh được cử hành vào thời điểm khó khăn trong lịch sử nhân loại, khi thế giới vẫn còn đau thương vì chiến tranh và bạo lực, vì quá nhiều máu người vô tội đã đổ ra. Do đó, ngài bày tỏ lời cảm ơn đến tất cả những người làm công tác truyền thông đã liều mình tìm kiếm sự thật và kể lại những nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Ngài tưởng nhớ tất cả những người làm truyền thông đã hy sinh mạng sống của mình trong năm qua.

Kêu gọi trả tự do cho tất cả các nhà báo đang bị giam giữ bất công

Tiếp đến Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tưởng nhớ đến những người đã bị cầm tù chỉ vì trung thành với nghề báo, nhiếp ảnh gia, quay phim, vì đã muốn tận mắt chứng kiến và cố gắng kể lại những gì họ đã thấy. Ngài yêu cầu những người có thẩm quyền trả tự do cho tất cả các nhà báo đang bị giam giữ bất công. Ngài cầu xin cho họ có thể trở lại tự do, “vì tự do của các nhà báo cũng làm tăng thêm tự do cho tất cả chúng ta. Tự do của họ cũng là tự do của mỗi chúng ta”.

Yêu cầu quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận

Như các vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha yêu cầu quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận phải được bảo vệ và duy trì, cùng với quyền cơ bản được thông tin. Ngài nói: “Thông tin tự do, có trách nhiệm và chính xác là di sản của kiến thức, kinh nghiệm và đức tính cần được bảo vệ và phát huy. Nếu không có điều này, chúng ta có nguy cơ không còn khả năng phân biệt được sự thật và lời nói dối; nếu không có điều này, chúng ta sẽ phải đối mặt với những định kiến và sự phân cực ngày càng gia tăng, phá hủy mối quan hệ chung sống dân sự và ngăn cản việc xây dựng lại tình huynh đệ”.

Ơn gọi và sứ mạng của giới báo chí

Đề cao ơn gọi và sứ mạng của giới báo chí, những người có vai trò cơ bản đối với xã hội ngày nay trong việc truyền tải sự thật và cách truyền tải sự thật, Đức Thánh Cha nói với các nhà báo: “Các bạn có một trách nhiệm đặc biệt. Nhiệm vụ của các bạn thực sự rất quý giá. Công cụ làm việc của bạn là từ ngữ và hình ảnh. Nhưng trước hết, phải có khả năng nghiên cứu và suy ngẫm, khả năng nhìn và lắng nghe; để đặt mình vào vị trí của những người bị thiệt thòi, những người không được nhìn thấy hay lắng nghe và cũng để hồi sinh - trong trái tim của những người đọc, nghe và theo dõi bạn - cảm giác về thiện và ác và nỗi nhớ về điều tốt đẹp mà bạn kể lại và bằng cách kể lại, bạn làm chứng”. (CSR_282_2025)