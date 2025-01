Đức Thánh Cha: Niềm vui Kitô giáo không thể tách rời khỏi hy vọng và sứ vụ

Tiếp phái đoàn phụ trách diễn đàn truyền giáo "Congrès Mission" của Pháp vào ngày 10/01, Đức Thánh Cha nói niềm vui Kitô giáo không tách rời khỏi hy vọng và sứ vụ. Niềm vui này không giới hạn ở sự nhiệt thành thoáng qua nhưng nảy sinh từ cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu và hướng chúng ta đến với anh chị em.

Congrès Mission là một sáng kiến truyền giáo do một số phong trào Công giáo khởi xướng, nhằm phục hồi công cuộc loan báo Tin Mừng tại Pháp. Diễn đàn tổ chức sự kiện thường niên kéo dài hai đến ba ngày, quy tụ hàng ngàn Kitô hữu ở khắp nơi trên đất nước, để cầu nguyện, chia sẻ và suy tư về cách loan truyền Tin Mừng tốt nhất trong xã hội tục hoá ngày nay.

Ngỏ lời với khoảng 50 điều phối viên của Congrès Mission, Đức Thánh Cha khen ngợi họ vì sự trung thành trong hoạt động phục vụ Tin Mừng, mà theo ngài chính là nguồn ánh sáng và hy vọng cho một thế giới đang rất cần.

Đề cập đến cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Bercy trong bối cảnh Năm Thánh, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng “niềm vui Kitô giáo không tách rời khỏi hy vọng và sứ vụ”. Niềm vui này không giới hạn ở sự nhiệt thành thoáng qua nhưng nảy sinh từ cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu và hướng chúng ta đến với anh chị em.

Do đó, trở thành người hành hương có nghĩa là cùng nhau bước đi trong Giáo hội, nhưng cũng phải can đảm bước ra ngoài để gặp gỡ người khác, để mang lại hy vọng bằng cách cung cấp cho thế giới lời sống động, bắt nguồn từ Tin Mừng, để an ủi và mở ra những con đường mới.

Nhìn nhận rằng trong một thế giới với nhiều xung đột, bất công, hy vọng thường bị thử thách, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Kitô hữu phải xác tín vào Chúa Kitô là hy vọng của chúng ta, là ân ban cần được chia sẻ, ánh sáng cần được loan truyền. Vì thế, ngài thúc giục các vị lãnh đạo của Congrès Mission mạnh dạn đáp lại lời mời gọi truyền giáo, bằng cách để Chúa Thánh Thần lay động. Điều này có nghĩa là bước ra khỏi khuôn khổ thông thường của chúng ta và thậm chí sẵn sàng “tạo ra một chút lộn xộn, nhưng Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta hướng tới sự sáng tạo”.

Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi Congrès Mission truyền cảm hứng cho những người trẻ, “những người hành hương đầu tiên của hy vọng”, bằng cách giúp họ trưởng thành trong đức tin, dám đưa ra những lựa chọn can đảm và trở thành những môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu.

Cuối cùng, ngài thúc giục Congrès Mission không bao giờ đánh mất sự hiệp thông giữa các tín hữu với nhau, nhưng là “một chứng tá mạnh mẽ cho thế giới, một minh chứng sống động về tình yêu xác định những người theo Chúa Kitô”.

Đức Thánh Cha kết thúc với mong ước cuộc gặp gỡ lần thứ 11 vào tháng 11 có thể là thời gian vui mừng, hoán cải và canh tân cho Giáo hội tại Pháp.