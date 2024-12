Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 12: Cầu cho những người hành hương hy vọng

Trong video ý cầu nguyện trong tháng 12, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện “để Năm Thánh sắp tới củng cố đức tin của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra Chúa Kitô Phục sinh giữa cuộc sống của chúng ta, biến đổi chúng ta thành những người hành hương của niềm hy vọng Kitô giáo”.

Vatican News

Niềm hy vọng Kitô giáo

Mở đầu video Đức Thánh Cha nói rằng “Niềm hy vọng Kitô giáo là một hồng ân của Thiên Chúa, làm tràn ngập niềm vui trong cuộc sống chúng ta”. Ngài mời gọi các Kitô hữu trở thành chứng nhân của “niềm hy vọng Kitô giáo” trong một thế giới bị thống trị bởi sự thất vọng và mất tin tưởng. Thế giới này thực sự rất cần niềm hy vọng.

Đức Thánh Cha nêu lên một vài lý do khiến chúng ta dễ rơi vào thất vọng; chẳng hạn chúng ta không biết liệu ngày mai mình có thể nuôi con cái được không, hoặc những gì chúng ta đang học có giúp chúng ta tìm được một công việc tốt không.

Trước sự bấp bênh này, theo Đức Thánh Cha, hy vọng là một mỏ neo mà chúng ta phải bám chắc vào, bám thật chặt.

Mang hy vọng đến với tất cả những ai đang tìm kiếm

Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tín hữu giúp nhau “khám phá cuộc gặp gỡ này với Chúa Kitô, Đấng ban cho chúng ta sự sống, và bắt đầu lên đường như những người hành hương của hy vọng để chung chia cuộc sống đó”. Ngài mời gọi “hãy lấp đầy cuộc sống của chúng ta mỗi ngày bằng món quà hy vọng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, và hãy để qua chúng ta, niềm hy vọng đến với tất cả những ai đang tìm kiếm nó”. Và ngài cũng nhắn nhủ: “Đừng quên rằng - hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng”.

Kitô hữu được neo chặt vào Chúa Kitô

Cha Cristóbal Fones, Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện của Đức Giáo hoàng, suy tư về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 12: Với việc mở Cửa Thánh vào đầu Năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha chỉ cho chúng ta thấy một cách biểu tượng nhiều cánh cửa cần được mở ra – những cánh cửa để đi ra gặp gỡ người khác và để người khác bước vào cuộc sống của chúng ta; những cánh cửa tự do dựa trên niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta. Là những môn đệ của Chúa Giêsu Phục sinh, chúng ta không trôi dạt trên hành trình hành hương của mình, nhưng được neo chặt vào Chúa. Năm Thánh này là một cơ hội to lớn để chúng ta can đảm mở lòng mình ra để chia sẻ ánh sáng hy vọng mà đức tin mang lại cho chúng ta, đặc biệt là với tất cả những ai, giữa hiện tại và sự bất định mà chúng ta đang sống, đã mất đi khả năng mơ ước”. (CSR_5255_2024)