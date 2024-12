Kinh truyền tin 01/12: Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên

Trưa Chúa Nhật ngày 01/12, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng.

Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!

Tin Mừng phụng vụ hôm nay (Lc 21,25-28,34-36), Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, nói với chúng ta về những biến động của vũ trụ cũng như những lo lắng và sợ hãi trong con người. Trong bối cảnh này, Chúa Giêsu ngỏ với các môn đệ những lời hy vọng: “anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (c. 28). Điều Thầy quan tâm cho các môn đệ là lòng của họ không trở nên nặng nề (xem câu 34) và họ tỉnh thức chờ đợi Con Người ngự đến.

Chúa Giêsu mời gọi điều này: hãy ngẩng đầu lên và giữ cho lòng mình được nhẹ nhàng và tỉnh thức.

Thật vậy, nhiều người cùng thời với Chúa Giêsu, khi chứng kiến những biến cố thảm khốc đang xảy ra xung quanh – những cuộc bách hại, xung đột, thiên tai – họ bàng hoàng và nghĩ rằng ngày tận thế đang đến. Lòng họ nặng trĩu vì nỗi sợ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn giải thoát họ khỏi những lo lắng hiện tại và những niềm tin sai lầm, bằng cách tỉnh thức trong tâm hồn và đọc các biến cố với cái nhìn khởi đi từ kế hoạch của Thiên Chúa, kế hoạch mang lại ơn cứu độ ngay cả trong những biến cố bi thảm nhất của lịch sử. Vì lý do này, Người đề nghị họ hướng nhìn về Trời để hiểu những sự việc ở dưới đất: “hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên” (c. 28). Thật đẹp: “hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên” (c. 28).

Anh chị em thân mến, lời khuyên của Chúa Giêsu cũng quan trọng đối với chúng ta: “chớ để lòng mình ra nặng nề” (c. 34). Tất cả chúng ta, trong nhiều khoảnh khắc của cuộc sống, đều tự hỏi: làm sao để có được một trái tim “nhẹ nhàng”, một trái tim tỉnh thức và một trái tim tự do? Một trái tim không bị giày vò bởi nỗi buồn? Và nỗi buồn thật tệ, thật sự là tệ. Thực tế, có thể xảy ra những muộn phiền, sợ hãi và lo lắng về cuộc sống cá nhân của chúng ta hoặc về những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay, đè nặng lên chúng ta như những tảng đá và khiến chúng ta chán nản. Nếu những lo lắng khiến lòng chúng ta ra nặng nề và làm chúng ta thu mình lại, thì ngược lại, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ngẩng đầu lên, tin tưởng vào tình yêu của Người, Đấng muốn cứu chúng ta và đến gần chúng ta trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, Người muốn chúng ta dành chỗ cho Người để tìm lại niềm hy vọng.

Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi: trái tim tôi có bị nặng trĩu bởi muộn phiền, sợ hãi và lo lắng về tương lai không? Tôi có biết cách nhìn các biến cố hằng ngày và các biến cố lịch sử bằng con mắt của Thiên Chúa, trong cầu nguyện, với một chân trời rộng lớn hơn không? Hay tôi để mình chán nản? Ước gì Mùa Vọng này là một cơ hội quý giá để chúng ta hướng cái nhìn của chúng ta lên Người, Đấng soi sáng tâm hồn chúng ta và trợ giúp chúng ta trên cuộc hành trình.

Giờ đây chúng ta cùng cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria, Đấng ngay cả trong những lúc thử thách vẫn sẵn sàng đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa.

--------

Sau kinh truyền tin, ĐTC nhắc lại những ngày này, đang kỷ niệm 40 năm hiệp định Hòa bình và Hữu nghị giữa Argentina và Chile nhờ sự trung gian của Tòa Thánh. Qua đó, ngài khẳng định nếu từ bỏ việc sử dụng vũ khí và tiến hành đối thoại, chúng ta đang đi trên một con đường tốt đẹp.

Ngài bày tỏ niềm vui mừng vì lệnh ngừng bắn đã được đạt được gần đây tại Liban, và mong rằng lệnh ngừng bắn này sẽ được tất cả các bên tôn trọng, để người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột – bao gồm cả người Liban và người Israel – có thể trở về nhà một cách an toàn, với sự hỗ trợ quý giá của quân đội Liban và các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Ngài cũng kêu gọi các chính trị gia Liban, hãy nhanh chóng bầu chọn Tổng thống mới và giúp các cơ quan nhà nước phục hồi hoạt động bình thường, để tiến hành những cải cách cần thiết và đảm bảo cho đất nước của mình giữ vững vai trò là tấm gương về sự hòa hợp giữa các tôn giáo.

Hơn nữa, Ngài cũng mong hòa bình này có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn trên tất cả các mặt trận khác, đặc biệt là tại Gaza. Ngài đặc biệt quan tâm đến việc giải thoát những người Israel còn bị giam giữ và việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine đang chịu cảnh khốn khó. ĐTC mời mọi người cùng cùng cầu nguyện cho Syria, trong bối cảnh chiến tranh đã bùng phát trở lại. Và ngài cũng bày tỏ sự gần gũi với Giáo hội tại Syria.

Đồng thời, Ngài cũng bày tỏ sự lo âu và nỗi đau của mình về cuộc xung đột đang tiếp tục đổ máu tại Ukraina, sau gần ba năm với một chuỗi thảm khốc của những cái chết, thương tích, bạo lực và tàn phá. Trẻ em, phụ nữ, người già và những người yếu thế là những nạn nhân đầu tiên. Chiến tranh là một điều kinh hoàng, chiến tranh xúc phạm Thiên Chúa và nhân loại, chiến tranh không tha ai, chiến tranh luôn luôn là thất bại, là thất bại của toàn thể nhân loại!

Ngài mời gọi mọi người nghĩ đến mùa đông sắp đến, vốn có thể làm trầm trọng thêm tình cảnh của hàng triệu người di tản. Sự kết hợp giữa chiến tranh và giá lạnh thật là bi thảm. Ngài một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả những người thiện chí, hãy nỗ lực mọi cách để chấm dứt chiến tranh này và thúc đẩy đối thoại, tình huynh đệ, hòa giải. Ngài thúc giục việc gia tăng nỗ lực, ở mọi cấp độ khi lễ Giáng Sinh đang đến gần. Ngài quả quyết “Tìm kiếm hòa bình không phải là trách nhiệm của vài người, mà là của tất cả chúng ta.” Ngài khích lệ mọi tín hữu đừng mệt mỏi khi cầu nguyện cho những người dân đang chịu đựng khổ đau và khẩn cầu Thiên Chúa ban tặng món quà hòa bình.

Sau đó, Ngài gửi lời chào thân ái đến tất cả các tín hữu tại Roma, những người hành hương đến từ Ý và các quốc gia khác. Đặc biệt, Ngài gửi lời chào đến các nhóm đến từ Barcelona, Murcia và Valencia – hãy nghĩ đến Valencia, nơi đang phải chịu đau khổ! – và từ Gerovo ở Croatia. Ngài gửi lời chào đến các tín hữu từ Arco di Trento, Sciacca, cùng các bạn trẻ Roma Ardente Mariana và các bạn trẻ Immacolata.

Sau cùng, ngài chúc tất cả mọi người một ngày Chúa nhật tốt lành và một mùa Vọng an lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho ngài.