Ngày 25/11, Đức Thánh Cha tiếp Liên đoàn Mô tô Ý, khích lệ mọi người tiếp tục tham gia hoạt động giáo dục người trẻ trong các trường học, về Luật An toàn Đường bộ, bảo đảm an toàn cho chính những người trẻ điều khiển phương tiện giao thông, và cho cả những người khác.

Vatican News

Đề cập đến nhiệm vụ của Liên đoàn Mô tô Ý, quản lý và kỷ luật hoạt động mô tô trên toàn lãnh thổ Ý và đại diện cho hoạt động này ở cấp quốc tế, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người dấn thân nâng cao nhận thức về việc tuân thủ các quy định của Luật An toàn Giao thông Đường bộ.

Ngài nói: “Qua các khoá học được tổ chức ở trường học, anh chị em có thể giúp những người trẻ, thường ngưỡng mộ các tay đua nhưng không nhận thức được sự nguy hiểm của hoạt động này, suy chín chắn. Thực vậy, có nhiều nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông, và có nhiều người trẻ, trong nhiều trường hợp, do thiếu kiến thức hoặc không áp dụng các quy định an toàn đã gây nguy hiểm cho sự an toàn không chỉ cho người điều khiển xe nhưng còn cho người khác”.

Đức Thánh Cha nói thêm, chính vì thế thời gian dành cho những sáng kiến giáo dục, theo nghĩa này là một cách đầu tư cho cuộc sống. Và ngài kết thúc bằng cách cảm ơn hoạt động giáo dục của Liên đoàn Mô tô Ý dành cho giới trẻ.