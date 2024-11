ĐTC Phanxicô kêu gọi G20 hành động để xóa bỏ nạn đói trên thế giới

Trong sứ điệp gửi đến tổng thống của Brazil, nước chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh G20 về hợp tác kinh tế quốc tế, Đức Thánh Cha kêu gọi những nỗ lực ngay lập tức và thống nhất để xóa bỏ nạn đói nghèo trên thế giới.

Vatican News

Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đọc tại Hội nghị khai mạc vào ngày 18/11/2024 tại Rio de Janeiro với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo của 19 quốc gia thành viên, cùng với Liên minh châu Phi và Liên minh châu Âu.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách và hàng đầu là xóa bỏ nghèo đói trên thế giới khi hàng triệu người vẫn đang phải đau khổ và chết vì đói, trong khi hàng tấn thực phẩm bị vứt bỏ. Ngài nói rằng “điều này thực sự là một tai tiếng” và nhấn mạnh rằng “nạn đói là tội ác; thực phẩm là quyền bất khả xâm phạm”.

Chiến tranh xung đột làm trầm trọng thêm nạn đói nghèo

Thừa nhận những vấn đề do chiến tranh, xung đột và bất công dai dẳng gây ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra những cách thức mới để đạt được “một nền hòa bình ổn định và lâu dài trong mọi lĩnh vực liên quan đến xung đột, với mục tiêu khôi phục phẩm giá cho những người bị ảnh hưởng”. Ngài chỉ ra rằng cái chết và sự tàn phá do những cuộc chiến này gây ra cũng góp phần làm trầm trọng thêm nạn đói nghèo ảnh hưởng đến những nơi thậm chí còn xa nơi xảy ra xung đột do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và số tiền khổng lồ được chi cho vũ khí.

Hành động chung của cộng đồng quốc tế

Đức Thánh Cha bày tỏ lo ngại rằng hiện nay thế giới vẫn chưa tìm ra cách giải quyết thảm kịch đói nghèo, và “sự chấp nhận im lặng” này của xã hội là “một sự bất công đáng xấu hổ và là một tội nghiêm trọng”. Điều này đặc biệt đúng khi những kẻ cho vay nặng lãi hoặc tham lam gây ra nạn đói cho anh chị em mình, tức là “giết người”. Ngài kêu gọi phải hành động ngay lập tức và quyết liệt để xóa bỏ nạn đói nghèo. Hành động như vậy phải được thực hiện theo cách chung tay và hợp tác, với sự tham gia của toàn thể cộng đồng quốc tế.

Chống lại lãng phí thực phẩm

Đức Thánh Cha cũng chỉ ra rằng cần có hành động tập thể để giải quyết tình trạng lãng phí thực phẩm, vì ngay cả ngày nay vẫn có đủ thực phẩm để nuôi sống mọi người, nhưng lại phân phối không đồng đều vì nhiều lý do. Cần thực hiện đề xuất lâu dài của Tòa Thánh “chuyển hướng các khoản tiền hiện đang được phân bổ cho vũ khí và các khoản chi tiêu quân sự khác sang một quỹ toàn cầu được thiết kế để giải quyết tình trạng đói nghèo và thúc đẩy phát triển ở các quốc gia nghèo nhất”.

Cam kết của Tòa Thánh

Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha đảm bảo rằng Tòa Thánh sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy phẩm giá con người và đóng góp của chính mình thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và sự tham gia của các tổ chức Công giáo trên toàn thế giới, “để không một con người nào trên thế giới này, như là một người được Thiên Chúa yêu thương, lại bị tước mất cơm bánh hằng ngày”. (CSR_5070_2024)