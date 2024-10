ĐTC Phanxicô không ban hành Tông huấn hậu Thượng HĐGM

Trong bài nói chuyện cuối cùng tại Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục vào chiều ngày 26/10/2024, Đức Thánh Cha đã gây ngạc nhiên khi phê chuẩn báo cáo cuối cùng, chấp thuận việc công bố ngay lập tức và cho biết ngài sẽ không ra một văn kiện hậu Thượng Hội đồng.

Vatican News

Theo giáo luật, Đức Thánh Cha được phép phê chuẩn văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng giám mục, trao thêm quyền cho các “hướng dẫn” của Đại hội Thượng Hội đồng - điều chưa từng được thực hiện trước đây. Ngài nói: “Theo cách này, tôi muốn công nhận giá trị của hành trình hiệp hành đã hoàn thành, mà thông qua văn kiện này, tôi trao lại cho dân thánh trung thành của Chúa”.

Đức Thánh Cha giải thích: “Đó là lý do tại sao tôi không có ý định công bố một tông huấn; những gì chúng ta đã phê duyệt là đủ rồi. Đã có những chỉ dẫn rất cụ thể trong văn kiện có thể là kim chỉ nam cho sứ mạng của các Giáo hội, trên các châu lục khác nhau, trong các bối cảnh khác nhau: đó là lý do tại sao tôi cung cấp ngay cho mọi người, đó là lý do tại sao tôi nói rằng văn kiện này nên được công bố”.

Năm 2018, trong tông hiến Episcopalis Communio cải tổ Thượng hội đồng giám mục, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra sắc lệnh rằng Đức Giáo hoàng có thẩm quyền phê duyệt và công bố văn kiện chung kết, khi đó, văn kiện này sẽ tham gia “vào Huấn quyền”. Thẩm quyền này cũng được quy định trong Điều 343 của Bộ Giáo luật.

Tại cuộc họp báo trình bày Tài liệu Chung kết vào ngày 26/10/2024, Cha Riccardo Battocchio, Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng, khẳng định: “Những gì Đức Thánh Cha Phanxicô nói sau khi phê duyệt văn kiện này phù hợp với những gì được quy định trong Episcopalis Communio”. Cha nói rằng nếu Đức Thánh Cha chấp thuận rõ ràng, thì tài liệu này là một phần trong giáo huấn của ngài - không phải như một chuẩn mực ràng buộc, mà là một tập hợp các nguyên tắc chỉ đạo.