ĐTC Phanxicô thăm thủ tướng Papua New Guinea

Vào lúc 7giờ 30’, Chúa nhật ngày 08/9/2024, ngày thứ ba trong chuyến tông du đến Papua New Guinea, Đức Thánh Cha đã tiếp thủ tướng Papua New Guinea đến thăm ngài tại Toà Sứ thần Toà Thánh.

Vatican News

Thủ tướng Papua New Guinea, ông James Marape, sinh năm 1971 tại Tari. Ông là thành viên và lãnh đạo của người Huli, một trong những nhóm dân tộc lớn nhất đất nước. Ông tốt nghiệp Văn chương tại Đại học Papua New Guinea năm 1993 và Khoa học Môi trường năm 2000. Từ tháng 7/2007 ông là thành viên của Quốc hội Papua New Guinea, đại diện cho cử tri Tari-Pori Open tại tỉnh Hela. Ông là Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ năm 2008 đến 2011, và Bộ trưởng Tài chính từ năm 2012 đến 2019, trong năm này ông cũng gia nhập đảng Pangu Pati và được bầu làm Thủ tướng Papua New Guinea. Năm 2023, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Marape đã kết hôn với bà Rachel Marape và có sáu con.



Sau cuộc gặp gỡ với Thủ tướng, Đức Thánh Cha đi xe đến tại Sân vận động “Sir John Guise”, cách đó 7,4 km để chủ sự Thánh lễ với sự hiện diện của khoảng 35 ngàn người.