ĐTC Phanxicô: Hãy dấn thân để tất cả Kitô hữu cử hành lễ Phục Sinh cùng một ngày

Gặp gỡ nhóm “Pasqua Together 2025” (Phục Sinh cùng nhau năm 2025) vào sáng thứ Năm ngày 19/9/2024, Đức Thánh Cha khuyến khích họ kiên trì nỗ lực tìm kiếm sự hiệp thông khi tìm kiếm giải pháp cho việc cử hành lễ Phục Sinh chung cùng ngày giữa các Giáo hội Kitô khác nhau.

Hồng Thủy - Vatican News

Nhóm “Phục Sinh cùng nhau năm 2025” bao gồm đại diện các Giáo hội Kitô, các Hiệp hội và Phong trào giáo dân, với các lĩnh vực hoạt động khác nhau như chính trị, chuẩn bị cho Thiên niên kỷ thứ hai của Ơn Cứu Độ - vào năm 2033 - và các sáng kiến tương tự khác.

Trước hết Đức Thánh Cha nhắc nhóm "Pasqua Together" không để cơ hội quan trọng mà năm 2025 mang lại cho chúng ta trôi qua một cách vô ích. Bởi vì năm 2025, ngoài việc là Năm Thánh thông thường của Giáo hội Công giáo, việc cử hành Lễ Phục Sinh, do trùng hợp về lịch, sẽ được cử hành chung cho tất cả các Kitô hữu. Bên cạnh đó còn là năm kỷ niệm 1700 năm cử hành Công đồng Đại kết đầu tiên, Công đồng Nicaea. Công đồng này ngoài việc công bố Kinh Tin Kính, còn đề cập đến chủ đề về ngày lễ Phục sinh, do những truyền thống khác nhau đã có vào thời điểm đó.

Hãy kiên trì và nỗ lực để tìm kiếm sự hiệp thông

Đức Thánh Cha bày tỏ: “Đã hơn một lần tôi được yêu cầu tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này, để việc cử hành chung ngày Phục Sinh không còn là một ngoại lệ, mà trở thành bình thường. Do đó, tôi khuyến khích những ai đang dấn thân vào cuộc hành trình này hãy kiên trì và nỗ lực hết sức để tìm kiếm sự hiệp thông có thể có, tránh mọi điều có thể dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc hơn giữa anh em”.

Lễ Phục sinh thuộc về Chúa Kitô, không phải của chúng ta

Về việc này, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở: “Lễ Phục Sinh không diễn ra theo sáng kiến của chúng ta hay do lịch này hay lịch khác: biến cố Phục Sinh xảy ra vì Thiên Chúa ‘yêu mến thế gian đến mức ban Con Một, để ai tin vào Người thì sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời’ (Ga 3,16)”. Do đó, “chúng ta đừng khép kín mình trong các kế hoạch, dự án, lịch trình, Lễ Phục Sinh ‘của chúng ta’. Lễ Phục sinh thuộc về Chúa Kitô!”.

Do đó, theo Đức Thánh Cha, chúng ta cần suy tư, chia sẻ và cùng nhau lên kế hoạch, đặt Chúa ở trước mặt chúng ta, biết ơn vì lời kêu gọi mà Người đã ngỏ với chúng ta và mong muốn trở thành, trong sự hiệp nhất, những chứng nhân của Người, để thế giới có thể tin tưởng (xem Ga 17,21). (CSR_3957_2024)