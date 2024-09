Vào lúc 7 giờ 6 phút chiều tối cùng ngày 6/9/2024 giờ Papua New Guinea, chiếc máy bay A330 của hãng hàng không Garuda của Indonesia chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jacksons ở thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea, đánh dấu khởi đầu chặng thứ hai trong chuyến tông du thứ 45 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài.

Hồng Thủy - Vatican News

Đức Thánh Cha Phanxicô là vị Giáo hoàng thứ 2 thăm Papua New Guinea, sau cuộc viếng thăm đầu tiên của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô vào năm 1984. Ngài sẽ thăm nước này từ chiều thứ Sáu ngày 6/9/2024 đến trưa Chúa Nhật ngày 9/9/2024.

Logo cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Papua New Guinea

Khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Papua New Guinea là “Cầu nguyện”, lấy cảm hứng từ lời cầu xin của các môn đệ với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1). Còn logo có hình một Thánh giá, được mô tả bằng màu sắc nhằm gợi lên cảnh bình minh và hoàng hôn ở Papua New Guinea. Trên Thánh giá có hình Chim thiên đường, tượng trưng cho Papua New Guinea.

ĐTC Phanxicô đã đến Papua New Guinea

Chào đón Đức Thánh Cha tại phi trường, sau 20 phát đại bác chào mừng, Phó Thủ tướng của Papua New Guinea đã chào Đức Thánh Cha và hai trẻ em trong trang phục truyền thống đã tặng hoa cho ngài.

Sau khi Đức Thánh Cha và Phó Thủ tướng Papua New Guinea tham dự nghi lễ chào cờ Vatican và Papua New Guinea và giới thiệu phái đoàn hai bên, Đức Thánh Cha đi xe về Tòa Sứ Thần nằm ở đường Lolorua, khu Korobosea, ngoại ô Port Moresby, cách phi trường 8km.

Ngày mai, thứ Bảy ngày 7/9/2024, bắt đầu cuộc viếng thăm Papua New Guinea, Đức Thánh Cha sẽ thăm hữu nghị Toàn quyền của nước này, và sau đó là cuộc gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Vào ban chiều ngài sẽ thăm các trẻ em của “sứ vụ đường phố” và “callan services”; và cuối cùng, ngài sẽ gặp gỡ các Giám mục của Papua New Guinea và của đảo Salomon, các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên.