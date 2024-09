Đức Thánh Cha Phanxicô chào biệt Papua New Guinea

Hồng Thủy - Vatican News

Sáng thứ Hai ngày 9/9/2024, Đức Thánh Cha đã chào biệt Papua New Guinea và bắt đầu chặng thứ ba của chuyến tông du với cuộc viếng thăm Đông Timor, từ trưa thứ Hai ngày 9/9 đến sáng thứ Tư ngày 11/9/2024.

Sau khi gặp gỡ giới trẻ Papua New Guinea tại Sân vận động Sir John Guise, Đức Thánh Cha đã đi xe đến sân bay quốc tế Jacksons ở thủ đô Port Moresby cách đó gần 30 km. Nhiều tín hữu đứng dọc đường vẫy tay giã từ Đức Thánh Cha.

Tại phi trường Jacksons, Đức Thánh Cha được Thủ tướng Papua New Guinea tiếp đón tại chân thang máy bay và cùng nghe quốc ca của Vatican và Papua New Guinea. Trước khi lên máy bay Đức Thánh Cha cũng đã chào từ giã phái đoàn Papua New Guinea.

Vào lúc 12:20 giờ địa phương, chiếc máy bay B737 của hãng hàng không Niugini của Papua New Guinea đã cất cánh rời sân bay Jacksons bay đến thủ đô Dili của Đông Timor.

Như thông lệ, Đức Thánh Cha đã gửi điện thư chào thăm Toàn quyền Papua New Guinea và Toàn quyền Australia khi bay qua không phận các nước này để đến Đông Timor.