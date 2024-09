Diễn văn của ĐTC Phanxicô trong cuộc gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự Papua New Guinea và ngoại giao đoàn

Sáng thứ Bảy ngày 7/9/2024, Đức Thánh Cha đã gặp chính quyền, xã hội dân sự Papua New Guinea và ngoại giao đoàn tại APEC Haus. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha ca ngợi sự đa dạng phong phú của người dân Papua New Guinea, những người được kêu gọi sống trong hòa thuận và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện.

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Gặp gỡ chính quyền, đại diện dân sự và ngoại giao đoàn

Port Moresby, APEC House, 07/09/2024

Kính thưa ngài Toàn quyền,

Kính thưa Thủ tướng,

quý vị Đại diện xã hội dân sự,

và quý Đại sứ!





Tôi rất vui mừng được ở đây với quý vị ngày hôm nay và có thể đến thăm Papua New Guinea. Tôi cảm ơn ngài Toàn quyền vì những lời chào đón chân thành và tất cả quý vị vì sự chào đón nồng nhiệt của quý vị. Tôi gửi lời chào tới toàn thể người dân cả nước, chúc họ hòa bình và thịnh vượng. Và tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Chính quyền vì sự giúp đỡ mà họ dành cho nhiều hoạt động của Giáo hội trên tinh thần cộng tác lẫn nhau vì lợi ích chung.



Ở quê hương của quý vị, một quần đảo với hàng trăm hòn đảo, hơn 800 ngôn ngữ được sử dụng, tương ứng với nhiều nhóm sắc tộc: điều này làm nổi bật sự phong phú văn hóa phi thường; và tôi thú nhận rằng đây là một khía cạnh làm tôi rất yêu thích, ngay cả trên bình diện tâm linh, bởi vì tôi tưởng tượng rằng sự đa dạng to lớn này là một thách đố đối với Thần Khí, Đấng tạo ra sự hài hòa từ những khác biệt!

Đất nước của quý vị, ngoài các hải đảo và các ngôn ngữ, còn rất giàu tài nguyên thiên nhiên. Những tài nguyên này được Thiên Chúa dành cho toàn bộ cộng đồng và ngay cả khi việc khai thác chúng cần có sự tham gia của các chuyên gia và các công ty quốc tế lớn, thì điều đúng đắn là phải quan tâm đến nhu cầu của người dân địa phương khi phân phối số tiền thu được và việc sử dụng lực lượng lao động, để cải thiện cách hiệu quả điều kiện sống của họ.

Sự phong phú về môi trường và văn hóa này đồng thời thể hiện một trách nhiệm lớn lao, bởi vì nó đòi hỏi mọi người, các chính phủ cùng với người dân, để cổ võ mọi sáng kiến ​​cần thiết để phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người, theo cách mang lại cuộc sống bền vững và công bằng. Một cách thế nhằm thúc đẩy hạnh phúc của tất cả mọi người, không loại trừ ai, thông qua các chương trình thực thi cụ thể và thông qua hợp tác quốc tế, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bằng những thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên.

Một điều kiện cần thiết để đạt được những kết quả lâu dài như vậy là sự ổn định của các thể chế, điều này được ủng hộ bởi sự đồng thuận về một số điểm cốt yếu giữa các quan niệm và sự nhạy cảm khác nhau hiện có trong xã hội. Việc tăng cường sự vững chắc về thể chế và xây dựng sự đồng thuận về những lựa chọn cơ bản là một yêu cầu không thể thiếu đối với sự phát triển toàn diện và liên đới. Nó cũng đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn và bầu khí hợp tác giữa mọi người, bất chấp sự khác biệt về vai trò và sự khác biệt về quan điểm.

Đặc biệt, tôi mong tình trạng bạo lực giữa các bộ tộc sẽ chấm dứt, điều thật đáng tiếc khi gây ra nhiều nạn nhân, không cho người dân được sống hòa bình và cản trở sự phát triển. Do đó, tôi kêu gọi ý thức trách nhiệm của mọi người, để vòng xoáy bạo lực bị gián đoạn và thay vào đó chúng ta kiên quyết đi theo con đường dẫn đến sự hợp tác hiệu quả, vì lợi ích của toàn thể người dân của quốc gia.

Trong bầu không khí được tạo ra bởi những thái độ này, vấn đề về tình trạng của đảo Bougainville cũng sẽ có thể tìm được một giải pháp dứt khoát, tránh khơi lại những căng thẳng xưa nay.

Bằng cách củng cố thỏa thuận về nền tảng của xã hội dân sự và với việc mọi người sẵn sàng hy sinh một phần quan điểm của mình vì lợi ích của tất cả mọi người, chúng ta có thể sử dụng các nguồn lực cần thiết để cải thiện cơ sở hạ tầng và giải quyết các nhu cầu về sức khỏe và giáo dục của người dân và gia tăng cơ hội có việc làm bền vững.

Tuy nhiên, ngay cả khi đôi khi chúng ta quên điều đó thì ngoài những gì cần thiết để sống, con người cần có một niềm hy vọng lớn lao trong tâm hồn, điều giúp họ sống tốt và mang lại cho họ hương vị và lòng can đảm để thực hiện những dự án quy mô lớn và cho phép họ ngước nhìn lên cao và hướng tới những chân trời rộng lớn.

Của cải vật chất dồi dào, nếu không có hơi thở của tâm hồn này, thì không đủ để mang lại sự sống cho một xã hội đầy sức sống và thanh thản, cần cù và vui tươi, mà thậm chí, nó còn khiến nó co cụm trong chính mình. Sự khô cằn của trái tim khiến xã hội mất định hướng và quên đi hệ thống giá trị đúng đắn; và như xảy ra ở một số xã hội giàu có, nó tước đi động lực và ngăn cản sự tiến lên của xã hội đến mức xã hội mất hy vọng vào tương lai và không còn tìm được lý do để truyền lại sự sống và đức tin cho các thế hệ tương lai.

Vì lý do này, cần phải hướng tinh thần tới những thực tại cao cả hơn; các hành vi cần được hỗ trợ bởi sức mạnh nội tâm, một sức mạnh bảo vệ chúng khỏi nguy cơ bị hư hỏng và dần mất đi khả năng nhận ra ý nghĩa công việc của mình và thực hiện nó một cách tận tâm và nhất quán.

Các giá trị của tinh thần ảnh hưởng ở mức độ đáng kể đến việc xây dựng thành phố trần thế và mọi thực tại tạm thời, chúng truyền vào tâm hồn - có thể nói -, truyền cảm hứng và củng cố mọi dự án. Logo và khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Papua New Guinea của tôi cũng nhắc nhở chúng ta về điều này. Khẩu hiệu chỉ với một từ nói lên tất cả: “Cầu nguyện” – “Cầu nguyện”. Có lẽ có ai đó quá chú trọng đến “sự đúng đắn chính trị” có thể ngạc nhiên trước sự lựa chọn này; nhưng trên thực tế thì người này đã sai, bởi vì một dân tộc cầu nguyện sẽ có một tương lai, nhận được sức mạnh và niềm hy vọng từ trên cao. Và ngay cả biểu tượng chim thiên đường, trong logo của cuộc viếng thăm, cũng là biểu tượng của tự do: của sự tự do mà không gì và không ai có thể bóp nghẹt được vì nó là sự tự do nội tâm, và được bảo vệ bởi Thiên Chúa, Đấng là tình yêu và muốn con cái của Người cũng được tự do.

Đối với tất cả những ai tuyên xưng mình là Kitô hữu - đại đa số dân tộc của anh chị em - tôi chân thành hy vọng rằng đức tin không bao giờ bị thu hẹp vào việc tuân giữ các nghi lễ và giới luật, nhưng hệ tại ở việc yêu mến Chúa Giêsu Kitô và bước theo Người, và đức tin đó có thể trở thành một lối sống văn hóa, truyền cảm hứng cho tâm trí và hành động và trở thành ngọn hải đăng soi đường. Bằng cách này, đức tin cũng sẽ có thể giúp xã hội nói chung phát triển và xác định các giải pháp tốt và hiệu quả cho những thách đố lớn lao của xã hội.

Thưa quý vị, với tư cách là Người kế vị Thánh Phêrô, tôi đến để khuyến khích các tín hữu Công giáo tiếp tục cuộc hành trình của họ và củng cố họ trong việc tuyên xưng đức tin; tôi đến để cùng họ vui mừng vì những tiến bộ họ đang đạt được và chia sẻ những khó khăn của họ; tôi ở đây, như Thánh Phaolô nói, là “người cộng tác vào niềm vui của anh em” (2 Cr 1,24).

Tôi khen ngợi các cộng đoàn Kitô giáo vì những công việc bác ái họ thực hiện trong nước, và tôi kêu gọi họ luôn tìm kiếm sự cộng tác với các tổ chức công và với tất cả những người thiện chí, bắt đầu từ những anh chị em thuộc các hệ phái Kitô giáo khác và các tôn giáo khác, vì lợi ích chung của mọi công dân Papua New Guinea.

Chứng tá sáng ngời của Chân phước Pietro To Rot - như Thánh Gioan Phaolô II đã tuyên bố trong Thánh lễ phong chân phước – “dạy chúng ta biết quảng đại phục vụ người khác để đảm bảo rằng xã hội phát triển trong sự trung thực và công bằng, hòa hợp và liên đới” (xem Bài giảng, Port Moresby, ngày 17 tháng 1 năm 1995). Cầu mong gương sáng của ngài, cùng với tấm gương của Chân phước Giovanni Mazzucconi, của PIME, và của tất cả các nhà truyền giáo đã loan báo Tin Mừng trên mảnh đất này của quý vị, mang lại cho quý vị sức mạnh và niềm hy vọng.

Xin Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Thánh Bổn Mạng của Papua New Guinea, luôn dõi theo quý vị và bảo vệ quý vị khỏi mọi nguy hiểm, bảo vệ các cấp Chính quyền và toàn thể người dân đất nước này.

Thưa quý ông quý bà!

Tôi vui mừng bắt đầu cuộc viếng thăm giữa quý vị. Tôi cảm ơn quý vị đã mở cửa chào đón tôi ở đất nước xinh đẹp của quý vị, rất xa Roma nhưng lại rất gần với trái tim của Giáo hội Công giáo. Bởi vì trong lòng Giáo hội có tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng trên Thánh giá đã ôm lấy tất cả mọi người. Tin Mừng của Người dành cho mọi dân tộc, không bị ràng buộc bởi bất kỳ quyền lực trần thế nào, nhưng tự do làm phong phú mọi nền văn hóa và làm cho Vương quốc của Thiên Chúa, Vương quốc công lý, tình yêu và hòa bình, phát triển trên thế giới. Ước gì Vương quốc ấy được chào đón hoàn toàn tại vùng đất này, để tất cả mọi dân tộc của Papua New Guinea, với những truyền thống đa dạng của họ, sống hòa hợp với nhau và cống hiến cho thế giới một dấu hiệu của tình huynh đệ.