ĐTC Phanxicô gặp các tu sĩ Dòng Capuchino tham dự tổng tu nghị thứ 86

Sáng thứ Bảy ngày 31/8/2024, gặp gỡ các tu sĩ Dòng Capuchino tham dự tổng tu nghị thứ 86, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ đừng đặt các nguồn lực kinh tế, tính toán con người hoặc những thứ tương tự làm trung tâm thảo luận. Ngược lại, hãy đặt con người ở trung tâm, "những người mà Chúa sai anh em đến và những người mà Người ban cho anh em để sống cùng, thiện ích của họ, sự cứu rỗi của họ".

Hồng Thủy - Vatican News

Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha chia sẻ 3 điều mà ngài nghĩ có thể giúp các tu sĩ trong việc phân định và tông đồ truyền giáo: tình huynh đệ, sự sẵn sàng và dấn thân cho hòa bình.

Sứ vụ được sinh ra trong tình huynh đệ để cổ vũ tình huynh đệ

Trước hết, nói về tình huynh đệ, Đức Thánh Cha nhắc lại khẩu hiệu của tổng tu nghị - “Chúa ban cho tôi những người anh em để đi khắp thế giới” - và nhấn mạnh rằng theo đặc sủng của Thánh Phanxicô, sứ vụ được sinh ra trong tình huynh đệ để cổ vũ tình huynh đệ. "Theo kế hoạch của Thiên Chúa, không ai có thể coi mình là một hòn đảo, nhưng mọi người đều có mối quan hệ với người khác để lớn lên trong tình yêu, thoát ra khỏi chính mình và làm cho sự độc đáo của mình trở thành một món quà cho anh em của mình".

Đức Thánh Cha nói rằng họ không họp lại để tối ưu hóa "nguồn nhân lực" của Dòng, cũng như để cải thiện hoạt động của Dòng hoặc để bảo tồn các cơ cấu của Dòng; nhưng để nhận ra mình là anh em được tuyển chọn trong đức tin, quy tụ lại và được đồng hành bởi tình bác ái quan phòng của Chúa Cha.

Hãy luôn đơn giản, tự do và sẵn sàng

Tiếp đến, nói về sự sẵn sàng, Đức Thánh Cha khen ngợi các tu sĩ Capuchino "sẵn sàng đi đến nơi mà không ai muốn đến", và là "một dấu chỉ cho toàn thể cộng đồng Kitô giáo, được mời gọi trở thành một tổng thể, luôn luôn và ở mọi nơi, có tinh thần truyền giáo và 'ra đi'”. Ngài nhận định rằng đây là "dấu chỉ quan trọng trong thời đại được đánh dấu bằng những xung đột và khép kín, trong đó sự thờ ơ và ích kỷ dường như lấn át sự sẵn sàng, tôn trọng và chia sẻ...".

Ngài khuyến khích các tu sĩ Capuchino sẵn sàng để mình tham gia một cách cụ thể vào các nhu cầu của anh em mình và nói với lòng can đảm khiêm tốn: “Này con đây, hãy sai con đi!” (Is 6,8). Hãy luôn đơn giản, tự do và sẵn sàng, sẵn sàng từ bỏ mọi sự (xem Mc 1,18) để hiện diện ở nơi Chúa kêu gọi mà không tìm kiếm sự công nhận hay đòi hỏi, với một trái tim và vòng tay rộng mở.

"Trong Chúa Kitô, gần gũi với mọi người"

Và Đức Thánh Cha chia sẻ giá trị thứ ba: dấn thân vì hòa bình. Ngài nhận định: "Anh em có thể ở với mọi người, giữa mọi người, đến mức thường được coi là 'anh em của mọi người', qua nhiều thế kỷ đã khiến anh em trở thành chuyên gia 'kiến ​​tạo hòa bình' (xem Mt 5,9), có khả năng tạo cơ hội cho gặp gỡ, làm trung gian giải quyết các xung đột, gắn kết mọi người lại với nhau và cổ vũ nền văn hóa hòa giải, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất".

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc rằng điều kiện cơ bản của đặc sủng này là "trong Chúa Kitô, gần gũi với mọi người" (x. Lc 10,25-37), đặc biệt với những người nghèo nhất, bị bỏ rơi và tuyệt vọng nhất, không bao giờ không loại trừ bất cứ ai. (CSR_3591_2024)