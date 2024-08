ĐTC Phanxicô khuyến khích các tu sĩ quan tâm đến người nghèo và yêu thương vô vị lợi

Sáng thứ Hai ngày 12/8/2024, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên tổng thu nghị của các dòng Nữ tu Đaminh San Sisto, Nữ tu Hiệp hội Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nữ tu Đức Maria Dâng mình trong Đền thờ và các cha Dòng Ơn gọi. Chia sẻ với họ về lòng bác ái, ngài mời gọi họ hãy thường xuyên chú ý đến người nghèo và luôn sống động lực yêu thương cách vô vị lợi.

Mở đầu bài nói chuyện với các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc rằng tổng tu nghị là “một thời điểm để lắng nghe Chúa Thánh Thần, để tiếp tục làm cho những cảm hứng theo đặc sủng đã được ban cho các Đấng sáng lập của anh chị em được phát triển mạnh mẽ ngày hôm nay”.

Và Đức Thánh Cha đã mời họ cùng suy tư về ba chiều kích hiện sinh và tông đồ: sự phân định, đào tạo và bác ái.

Phân định: lắng nghe, cầu nguyện, suy niệm, chờ đợi, thực hiện điều Chúa gợi ý

Trước hết, về phân định, Đức Thánh Cha nhận xét đây là “vấn đề đặc biệt” trong đặc sủng của các linh mục dòng Ơn gọi, nhưng cũng liên quan đến mọi dòng tu và mọi người theo nghĩa rộng hơn. Phân định là một phần của cuộc sống, trong những quyết định quan trọng cũng như những lựa chọn hàng ngày.

Đức Thánh Cha giải thích thêm: “Đó là công việc vất vả trong việc lắng nghe Chúa, nghe chính mình và người khác, cầu nguyện, suy niệm, kiên nhẫn chờ đợi, rồi can đảm và hy sinh, để biến thành cụ thể và thực thi những gì Thiên Chúa gợi ý cho trái tim của chúng ta, nhưng Người không bao giờ áp đặt ý muốn của Người”.

Theo Đức Thánh Cha, “thế giới cần khám phá lại hương vị và vẻ đẹp của việc quyết định, đặc biệt liên quan đến những lựa chọn dứt khoát, những lựa chọn một bước ngoặt quyết định trong cuộc sống, chẳng hạn như những lựa chọn ơn gọi”. Do đó, cần những người cha, người mẹ giúp đỡ, đặc biệt là cho những người trẻ, để hiểu rằng tự do không có nghĩa là mãi mãi ở ngã ba đường, nhưng là dấn thân trên hành trình với sự khôn ngoan và thận trọng, can đảm và tinh thần từ bỏ, để phát triển trong việc sử dụng các khả năng và hạnh phúc khi yêu mến theo kế hoạch của Thiên Chúa.

Đào tạo: đời tu là con đường phát triển trong sự thánh thiện

Nói đến việc đào tạo, Đức Thánh Cha nhận định: “đời sống tu trì tự nó là một con đường phát triển trong sự thánh thiện bao trùm mọi cuộc sống, và trong đó Chúa không ngừng uốn nắn tâm hồn của những người Chúa đã chọn”. Ngài khuyên các tu sĩ chuyên tâm cầu nguyện, tham dự các bí tích, chầu Thánh Thể và quan tâm đến tất cả những khoảnh khắc làm cho mối quan hệ thường ngày giữa người thánh hiến với Chúa Kitô trở nên sống động.

Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng “Thời đại chúng ta đang rất cần những nhà giáo dục biết cách trở thành những người bạn đồng hành một cách yêu thương đối với những người được ủy thác cho họ”.

Bác ái: Chúa nói với chúng ta qua người nghèo

Cuối cùng, về lòng bác ái, Đức Thánh Cha nhận xét rằng 4 dòng nói trên đều được thành lập để hỗ trợ và giáo dục những người trẻ nghèo, những người nếu không có sự giúp đỡ cần thiết sẽ không thể tiếp cận được một nền giáo dục đầy đủ cho tương lai của họ, hoặc thậm chí không thể đáp ứng được ơn gọi của họ. Ngài nhắc họ hãy thường xuyên chú ý đến người nghèo và luôn sống động lực yêu thương một cách vô vị lợi. Qua người nghèo Chúa nói với chúng ta, và trong mỗi món quà trao tặng, họ đều phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa. (CSR_3375_2024)