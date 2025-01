Hiệp hội Les Bureaux du Cœur tiếp đón người vô gia cư ở Pháp

Ở châu Âu, những người vô gia cư, đặc biệt trong mùa đông gặp rất nhiều khó khăn. Les Bureaux du Cœur, một hiệp hội có mặt trên khắp nước Pháp, nhờ sự hỗ trợ của các đối tác và một mạng lưới tình nguyện viên, đã đem lại nhiều điều tốt đẹp cho thành phần dễ bị tổn thương này trong xã hội. Cô Sagal là một trong những thiếu nữ đã được hiệp hội đón tiếp nhờ sáng kiến ở Nantes.

Vatican News

Từ tháng 9/2024, Sagal, thiếu nữ 24 tuổi người Somali, đã được công ty tuyển dụng Keyman chào đón. Công ty cung cấp cho cô một không gian riêng tại một văn phòng ở Nantes. Giám đốc tuyển dụng Marie Trottier-Placet cho biết, Sagal có một phòng riêng được trang bị đầy đủ, có thể ở lại ban đêm, từ 5 giờ 30 chiều đến 9 giờ sáng hôm sau, và cả vào cuối tuần để nghỉ ngơi và tiếp tục thực hiện các dự án hội nhập của mình.

Chính Hiệp hội Les Bureaux du Cœur là khởi nguồn của sự chào đón liên đới này. Sứ vụ của tổ chức cho phép người vô gia cư, những người không nghiện rượu, ma tuý, không cần phải chăm sóc y tế đặc biệt, được ở qua đêm trong các cơ sở của các công ty, hiệp hội, cộng đồng, hoặc cả ngân hàng.

Sáng kiến này đã có những phản hồi tốt đẹp, nhiệt tình. Như giám đốc phát triển tại Bureaux du Cœur, Justine Brana giải thích, khi giới thiệu hiệp hội cho mọi người, cô thường nghe nói “hay quá vậy mà trước đây nhiều người không nghĩ ra”. Điều này khích lệ rất nhiều cho các thành viên của hiệp hội và mong muốn tổ chức ngày càng phát triển.

Kể từ khi thành lập, vào năm 2019, hiệp hội đã chào đón 540 “vị khách”, qua 250 tổ chức đối tác “chủ nhà”, trải rộng khắp 28 thành phố, trong đó có cả Bruxelles, Lisbon và Barcelona.

Marie Trottier-Placet giải thích, vào đầu năm 2024, ý tưởng cung cấp cơ sở của công ty tại Lille cho những người vô gia cư trú ngụ qua đêm đã đến với mọi người. Với nhiều phòng có sẵn, công ty đã chào đón những vị khách đầu tiên với sự ủng hộ nhiệt tình của 140 nhân viên. Đây là cách dự án đã lan rộng đến các nơi khác, cả ở Nantes với người trẻ Sagal.

Cô Sagal cùng người anh rời quê hương vào tháng 01/2023 hướng đến Pháp. Sau một thời gian, do những căng thẳng trong gia đình cô phải ra ngoài sống trên đường phố rày đây mai đó, với những lo lắng và thiếu an toàn. Sau đó, cô được giới thiệu đến Les Bureaux du Cœur. Cô chia sẻ rằng rất thích nơi trú đêm mới, cảm thấy an toàn và không còn phải lo lắng về việc sẽ phải ngủ đêm ở đâu nữa. Nhờ được gia hạn giấy phép cư trú, cô có thể lên kế hoạch cho cuộc sống trong những tháng tiếp theo. Cô nói: “Tôi rất biết ơn tất cả những người tôi đã gặp trên đường đi, những người đã cho phép tôi có mặt ở đây ngày hôm nay”.

Đối với Marie Trottier-Placet, niềm vui được chia sẻ: “Trải nghiệm này đã tạo ra sự gia tăng thực sự về tình liên đới trong nhóm; củng cố mối quan hệ của chúng tôi, nhờ vào sự chia sẻ. […] Các cộng tác viên được đánh động về sự chào đón này; các đồng nghiệp của chúng tôi từ Lille thậm chí đã thiết lập một thói quen: uống cà phê với các vị khách mỗi sáng trước khi đi làm”. Mối quan hệ tin cậy giữa khách và chủ nhà đôi khi cần thời gian để dệt nên, cần cách tiếp cận kiên nhẫn và từng bước.

Marie Trottier-Placet nói: “Thường những người trong tình huống bấp bênh không muốn làm phiền chúng tôi. Nhiều lần chúng tôi hỏi Sagal có ổn không, có cần gì không, cô ấy luôn trả lời ‘mọi thứ đều ổn’... cho đến một ngày chúng tôi phát hiện trong một tháng cô ấy không có nước nóng để dùng”.

Bureaux du Cœur cung cấp một sự đồng hành tôn trọng và tuỳ nhu cầu của mỗi người có những hình thức phục vụ khác nhau. Qua sứ vụ này, hiệp hội tạo môi trường an toàn cho những người có hoàn cảnh bấp bênh, thúc đẩy việc tái thiết lòng tự trọng và hỗ trợ sự tự lập, đồng thời kết hợp những trợ giúp vật chất, tâm lý và tái hoà nhập xã hội. 80% khách của hiệp hội tìm được giải pháp lưu trú dài hạn vào cuối kỳ nghỉ. Thực tế, nếu điều lệ của Bureaux du Cœur quy định rằng chủ nhà cung cấp chỗ ở, thì khách phải chứng minh có thể từng bước tự lập. Như trường hợp của Sagal, cô hiện đang theo chương trình thực tập trợ lý điều dưỡng với ước mơ trở thành y tá.