Doanh số bán Kinh Thánh ở Hoa Kỳ tăng 20% trong năm 2024

Tính đến cuối tháng 10/2024, tại Hoa Kỳ, doanh số bán Kinh Thánh tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù một phần ba người Mỹ tự nhận không theo tôn giáo nào.

Vatican News

Theo tờ Wall Street, doanh số bán Kinh Thánh tăng do độc giả tìm kiếm nguồn an ủi và ý nghĩa trong bối cảnh bất ổn gia tăng; sự xuất hiện của các phiên bản và định dạng Kinh Thánh mới đáp ứng sở thích đa dạng; và các chiến dịch tiếp thị chiến lược để tiếp cận độc giả mới, như giới trẻ muốn làm cho đức tin thành của riêng mình bằng cách có một cuốn Kinh Thánh.

Từ thực tế này, cũng theo tờ Wall Street trích dữ liệu của Circana BookScan, mặc dù một phần ba người Mỹ tự nhận không theo tôn giáo nào, tính đến cuối tháng 10/2024, tại Hoa Kỳ, doanh số bán Kinh Thánh tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó doanh số bán sách in chỉ tăng 1% trong cùng kỳ.

Đối với Word on Fire, tổ chức truyền thông và xuất bản Công giáo do Đức cha Robert Barron của Giáo phận Winona-Rochester, bang Minnesota thành lập, “cơn sốt Kinh Thánh” đã trở nên rõ ràng. Tổ chức này đã bán được hơn nửa triệu tập Word on Fire Bible, kể từ khi ra mắt sản phẩm vào năm 2020, vượt xa kỳ vọng của tổ chức. Và hiện nay, yêu cầu hàng tháng vẫn ổn định, mặc dù có rất ít hoạt động tiếp thị và quảng bá.

Một số nhà xuất bản Công giáo cho biết cũng đang tận dụng làn sóng doanh số bán Kinh Thánh này, nhận định sự gia tăng này là do người Công giáo khao khát tự mình tìm hiểu Lời Chúa.