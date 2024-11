Một linh mục Singapore bị tấn công bằng dao trong lúc cử hành Thánh lễ

Singapore (AFP or licensors)

Chiều thứ Bảy ngày 09/11 vừa qua, tại nhà thờ Thánh Giuse, quận Bukit Timah của Singapore, trong lúc đang cử hành Thánh lễ, cha Christopher Lee Colpito, 57 tuổi bị một người tấn công bằng dao, bị thương và đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Vatican News

Nghi phạm người Singapore, 37 tuổi có tiền án về tội gây thương tích người khác và sử dụng ma tuý trái phép, đã bị các tín hữu đang tham dự Thánh lễ khống chế và sau đó cảnh sát bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, nghi phạm hành động một mình và vụ tấn công không phải là hành động khủng bố.

Đức Hồng Y Goh, Tổng Giám Mục Singapore, cho biết ngài “bị sốc và vô cùng đau buồn” khi hay tin cha Christopher Lee Colpito bị tấn công bạo lực trong khi đang cử hành Thánh lễ.

Lo ngại về tác động tâm lý mà vụ việc này có thể gây ra cho trẻ em và tất cả những người chứng kiến vụ tấn công này, ngài yêu cầu các tín hữu bình tĩnh, không suy đoán về vụ việc hoặc đưa ra phán đoán mà không biết tất cả sự thật. Cần để chính quyền điều tra vấn đề này.

Thủ tướng Lawrence Wong cũng kêu gọi mọi người bình tĩnh, hỗ trợ nhau trên tinh thần hoà hợp và kiên cường, đồng thời tuyên bố “trong đất nước, không có chỗ cho bạo lực”.

Ông viết trên mạng xã hội: “Tôi rất sốc và đau buồn khi hay tin cha Christopher Lee bị đâm trong nhà thờ Thánh Giuse trong lúc đang cử hành Thánh lễ. Chúng ta cầu nguyện để linh mục được mau chóng bình phục. Trên hết, chúng ta phải bảo vệ an ninh và sự thánh thiêng của các nơi thờ phượng, những nơi mọi người tìm kiếm bình an, an ủi và tình cộng đoàn”.

Singapore được biết đến là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới và không ai có thể ngờ điều này lại có thể xảy ra trong một nhà thờ, vốn được xem là một nơi an toàn hơn những đường phố bên ngoài.

Với 395.000 người Công giáo, Singapore là một Giáo hội năng động nhất ở Đông Nam Á, với số tín hữu ngày càng tăng. Theo số liệu chính thức mới nhất từ năm 2023, dân số Singapore đứng ở mức 5,92 triệu người, trong đó người Trung Quốc, Mã Lai và Ấn Độ là các nhóm chính. Trong số 5,92 triệu người này, có 4,15 triệu người là cư dân, trong đó có 3,61 triệu công dân và 540.000 thường trú nhân. 1,77 triệu người còn lại sống ở Singapore được phân loại là người không cư trú, chủ yếu là người lao động thường trú không có quyền chính trị và thường không được tính vào số liệu thống kê.