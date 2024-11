Hội Thừa tác viên Sức khỏe Tâm thần của Giáo hội Ấn Độ

Đức Tổng Giám Mục Trưởng Thomas Tharayil của Giáo hội Syro-Malabar, Ấn Độ, cho biết, trong lúc đồng hành để mang ơn cứu độ Chúa cho con người thời nay, Giáo hội quan tâm đến mọi khía cạnh cuộc sống con người, tất nhiên cả sức khoẻ tâm thần mà ngài gọi là mầm bệnh của một đại dịch âm thần. Để đáp ứng nhu cầu mục vụ này, gần đây Giáo hội đã thành lập một chi nhánh Hiệp hội Thừa tác viên Sức khỏe Tâm thần Công giáo, thuộc Ủy ban Sức khoẻ Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ.

Sức khoẻ tâm thần là một trong những thách đố mà thế giới hiện đại đang phải đối diện. Với dân số đông, Ấn Độ cũng đang phải nỗ lực để giải quyết vấn đề này. Cuộc khảo sát quốc gia về sức khỏe tâm thần gần đây chỉ ra rằng khoảng 14% dân số Ấn Độ phải đối diện với những thách đố về sức khỏe tâm thần, tương đương với khoảng 150 triệu người.

Các số liệu thống kê đặc biệt đáng lo ngại trong giới trẻ. Một số nghiên cứu cho thấy cứ bảy thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 ở Ấn Độ thì có một em bị rối loạn sức khỏe tâm thần. Hậu quả của dịch bệnh âm thầm này được thể hiện ở tỷ lệ tự tử đáng báo động; chỉ trong năm 2021, Ấn Độ đã ghi nhận 164.000 vụ tự tử, trong đó đáng chú ý có nhiều thanh niên và trẻ em.

Nhiều yếu tố kinh tế xã hội có tác động đáng kể đến tình trạng sức khỏe tâm thần ở Ấn Độ. Các vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của xã hội, khi người dân chuyển đến các thành phố để tìm những cơ hội tốt hơn, do đó từ bỏ hệ thống hỗ trợ dành cho họ. Khi mới đến, những người di cư nội địa phải đối diện với những khó khăn về tài chính của cuộc sống đô thị và sự bất ổn trong thị trường việc làm cạnh tranh, sự thay đổi có thể khiến họ cảm thấy căng thẳng và cô đơn hơn. Ngoài ra, khủng hoảng căn tính do xung đột văn hóa nguyên nhân của thay đổi lối sống có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhiều người trong số này có thể quay lại lạm dụng chất gây nghiện như một chiến lược đối phó. Chứng lo âu mãn tính càng trở nên trầm trọng hơn do lo ngại về an toàn cá nhân trong môi trường đô thị, và nhiều người buộc phải âm thầm mang gánh nặng của mình do những kỳ vọng của xã hội và những mục tiêu cao cả làm lu mờ sức khỏe tâm thần. Sự kỳ thị liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần khiến mọi người không thể tìm cách điều trị, thường gây ra hậu quả tai hại.

Những thách đố này cũng được cảm nhận trong các cộng đoàn Công giáo ở Ấn Độ. Nhiều người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, tuy nhiên phản ứng của tổ chức mà họ thuộc về không theo kịp với yêu cầu hỗ trợ ngày càng tăng. Nhận thức được nhu cầu quan trọng này, Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ gần đây đã thành lập một chi nhánh của Hiệp hội Thừa tác viên Sức khỏe Tâm thần Công giáo thuộc Ủy ban Sức khoẻ của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ.

Hiệp hội đã được ra mắt vào đầu năm nay nhằm trực tiếp giải quyết những thách đố này. Thừa tác viên Sức khỏe Tâm thần Công giáo Ấn Độ là một sáng kiến mới, bắt nguồn từ sứ vụ hỗ trợ và phục vụ các tín hữu đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần. Các thừa tác viên thực hiện một cách tiếp cận toàn diện, ghi nhận không chỉ những người đau khổ mà còn cả gia đình và những người chăm sóc họ, những người thường phải chịu gánh nặng này. Thông qua sự dấn thân nhân ái, các thành viên của Hiệp hội mong muốn tạo ra một môi trường an toàn nơi mọi người có thể tìm thấy sự thấu hiểu và an ủi trong những trải nghiệm được chia sẻ của họ.

Trọng tâm sứ vụ là dấn thân giáo dục, đồng hành và hỗ trợ. Hiệp hội quan tâm đến việc cung cấp cho các giáo sĩ, lãnh đạo mục vụ giáo xứ và giáo dân những kiến thức cập nhật về sức khỏe tâm thần và bệnh tâm thần. Hiệp hội giúp những người lãnh đạo tương tác một cách an toàn, nhân ái và mang tính mục vụ với các thành viên cộng đoàn đang phải đối diện với các vấn đề sức khỏe tâm thần, trang bị cho họ những công cụ và nguồn lực cần thiết. Hiệp hội cũng muốn cung cấp môi trường mục vụ để giúp đỡ những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, những người chăm sóc họ và những người đã mất người thân vì tự tử.

Một yếu tố thiết yếu khác trong dấn thân của hiệp hội là sự bảo trợ. Mục đích là ưu tiên sức khỏe tâm thần trong các cuộc thảo luận, các thành viên của Hiệp hội làm việc với các bệnh viện Công giáo, trung tâm tư vấn và chuyên gia sức khỏe tâm thần để làm cho tiếng nói của những người đang giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần được biết đến.

Xem xét số người có vấn đề sức khoẻ ngày càng tăng, điều cần thiết là Giáo hội phải coi thừa tác vụ này như một phần cơ bản trong sứ vụ của mình. Hiệp hội có nhiệm vụ thực hành những lời dạy của Chúa Kitô bằng cách thể hiện lòng nhân ái và tình thương đối với những người ở bên lề xã hội, đặc biệt là những người đang phải đối diện với những thách đố về sức khỏe tâm thần.

Dấn thân của Giáo hội đối với thừa tác vụ sức khỏe tâm thần mang đến một tia hy vọng trong một thế giới mà sự vô vọng thường lấn át. Bằng cách nuôi dưỡng văn hóa đón nhận và thấu hiểu, Hiệp hội có thể khuyến khích mọi người trong cộng đoàn tìm kiếm sự hỗ trợ mà họ cần mà không lo bị phán xét.

Các linh mục và tu sĩ đang dấn thân trong các sứ vụ hàng ngày được hiệp hội quan tâm đặc biệt, vì bằng cách ưu tiên sức khỏe tâm thần, các linh mục và tu sĩ có thể hỗ trợ hiệu quả hơn cho cộng đoàn mà các vị phục vụ, thúc đẩy văn hóa hiểu biết và nhân ái. Tất cả đều được kêu gọi trở thành khí cụ hòa bình và chữa lành, hỗ trợ lẫn nhau khi mỗi người cố gắng vượt qua những rắc rối của sức khỏe tâm thần. Cùng với đức tin, mọi người có thể mở đường cho một tương lai nơi sức khỏe tinh thần được tôn trọng và nuôi dưỡng, cho phép tất cả các tín hữu phát triển mạnh mẽ về thể xác, tâm trí và tinh thần.