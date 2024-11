Tín hữu Công giáo và người Do Thái thảo luận về Mười Điều Răn

Đại học Giáo hoàng Thánh Giá ở Roma đã tổ chức một khóa học kéo dài từ ngày 28/10 đến ngày 7/11/2024 về cách diễn nghĩa của người Do Thái và Kitô hữu về Mười Điều Răn, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về các giá trị chung.

Vatican News

Khóa học "Một Mặc khải và Hai Truyền thống: Mười Điều Răn và cách diễn giải của người Do Thái và Kitô hữu" là nỗ lực hợp tác giữa Trường Đại học Giáo hoàng Thánh Giá và Viện Đại học Isaac Abarbanel tại Buenos Aires.

Cảm hứng từ Đức Thánh Cha

Rabbi Ariel Stofenmacher, viện trưởng Viện Đại học Isaac Abarbanel, trường đại học Do Thái đầu tiên ở Nam Mỹ, cho biết sáng kiến bắt đầu từ Đức Thánh Cha. Ngài rất nhiệt tình với ý tưởng học hỏi cùng nhau và khuyến khích người Do Thái tìm kiếm những người cộng sự trong Giáo hội Công giáo.

Rabbi Stofenmacher lưu ý rằng một khóa học như thế này, nơi các linh mục Công giáo học hỏi từ một giáo sĩ Do Thái, minh họa cho mối liên kết giữa hai đức tin. Ông nói thêm: "Chúng ta có một Cha; chúng ta là anh chị em".

Giáo sư Juan Carlos Ossandon, người tổ chức khóa học thuộc Đại học Thánh Giá, đã nhấn mạnh giá trị của sáng kiến​​ này. Ông nhận xét: "Cả việc tổ chức và tham gia khóa học này đều là những trải nghiệm vô cùng tích cực và bổ ích. Không khí ấm áp và hợp tác".

Đối với Silvana Bacman, tham dự khóa học là một kinh nghiệm "soi sáng", vì khóa học đã tiết lộ nhiều mối liên hệ giữa Kitô giáo và Do Thái giáo. Bà nói: "Tôi đánh giá cao rằng thay vì tập trung vào những khác biệt, chúng ta có thể tìm ra những điều hiệp nhất chúng ta. Tất cả chúng ta đều chia sẻ cùng một mục tiêu; nguồn gốc của chúng ta là như nhau". Bà nói thêm rằng những người có đức tin khác nhau phải đến với nhau, đặc biệt là ngày nay, và sống theo niềm tin của họ, ngay cả khi có sự khác biệt.

Đối thoại Kitô hữu - người Do Thái

Trong suốt khóa học, các tham dự viện nghe các bài giảng của các chuyên gia lỗi lạc, những người đã nghiên cứu Mười Điều Răn trong bối cảnh lịch sử, tôn giáo và văn hóa.

Rabbi Stofenmacher đã trình bày cách giải thích của người Do Thái về Mười Điều Răn, tập trung vào nguồn gốc của Mười Điều Răn trong văn hóa Do Thái. Còn Silvina Chemen đã thảo luận về biểu tượng của Sách Xuất hành và cuộc gặp gỡ giữa Dân tộc được chọn và Thiên Chúa, trong khi Iranzu Galdeano khám phá ý nghĩa của Lễ Ngũ tuần và mối liên hệ với Mười Điều Răn. Filippo Serafini đã phân tích cấu trúc của Mười Điều Răn.

Khóa học cũng bao gồm chuyến thăm Thư viện Vatican, nơi những người tham gia được xem các bộ sưu tập vô giá của thư viện. Họ cũng đã tham quan Hội đường Do Thái và Bảo tàng Do Thái ở Roma, nơi họ có cơ hội tham gia vào các buổi cầu nguyện ngày Sa-bát. Sau đó, nhóm đã tập trung để ăn tối tại khu phố Do Thái của Roma.

Giáo sư Ossandon nói: "Bây giờ, khi tôi đi qua những con phố đó, tôi sẽ đi với một sự hiểu biết mới, có ý thức hơn về 'mảnh' quan trọng này trong lịch sử của Roma".

Vào cuối hội thảo kéo dài gần hai tuần, có một buổi thuyết trình mở rộng cho những người quan tâm, tập trung vào các Cuộn sách tìm thấy ở Biển Chết. Hai giáo sư Adolfo D. Roitman và Joseph Sievers chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về thế giới của Chúa Giêsu và các tông đồ của ngài, được soi sáng bởi các văn bản cổ từ Qumran.