Đức tân Hồng y Radcliffe kêu gọi các tham dự viên bình tâm với kết quả của Thượng HĐGM

Trong bài suy niệm vào sáng ngày 21/10/2024, Đức tân Hồng y Timothy Radcliffe nói với các tham dự viên Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 rằng ngay cả khi một số người cảm thấy thất vọng về kết quả của Thượng Hội đồng, thì “Chiến thắng của điều thiện không thể bị ngăn cản” và “chúng ta có thể bình tâm bất kể kết quả thế nào”.

Vatican News

Vào sáng ngày 21/10/2024, các tham dự viên Thượng Hội đồng đã được phân phát bản thảo của Tài liệu Chung kết và được mời gọi đọc, thảo luận, sửa đổi và bỏ phiếu cho văn bản chung kết sẽ được trình lên Đức Thánh Cha vào ngày 27/10/2024.

Tài liệu nhắm mang lại sự đổi mới sâu sắc cho Giáo hội

Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 21/10/2024, nguyên bề trên tổng quyền dòng Đaminh cũng cảnh báo mọi người, đặc biệt là giới truyền thông, không nên cố gắng tìm kiếm “những quyết định, tiêu đề gây sốc” xuất hiện trong tài liệu chung kết; ngài nói rằng đó sẽ là một sai lầm.

Theo ngài, tài liệu này cần được hiểu như một điều gì đó tìm cách mang lại sự đổi mới sâu sắc cho Giáo hội, không phải “thông qua các quyết định mang tính kịch tính, nhưng gợi lên những cách thức mới để trở thành một Giáo hội mà trong đó, trong Chúa Kitô, chúng ta liên hệ với nhau sâu sắc hơn nhiều và với nhau, chúng ta liên hệ với Chúa Kitô sâu sắc hơn nhiều”.

Giáo hội có ơn gọi trở thành dấu chỉ của hòa bình và sự hiệp thông

Đức tân Hồng y Radcliffe nhận định rằng nhiều người vẫn có xu hướng xem Thượng Hội đồng là một cơ quan nghị viện sẽ thực hiện những thay đổi lớn về mặt hành chính, cấu trúc. Nhưng không đúng như vậy. Nhìn vào tình hình thế giới với những cuộc chiến và sự gia tăng chia rẽ, ngài khẳng định: “Trong thời điểm khó khăn nguy hiểm này, tôi nghĩ rằng Giáo hội có một ơn gọi rất đặc biệt là trở thành dấu chỉ của hòa bình và sự hiệp thông của Chúa Kitô và điều đó có nghĩa là mọi loại bước đi sẽ không gây chú ý”.

Tự do nói điều mình tin và không sợ hãi lắng nghe người khác

Trong bài suy niệm, nhà thần học dòng Đaminh suy tư về cách các thành viên nên nắm lấy quyền tự do và trách nhiệm của mình. Ngài nói: “Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta và sứ mạng của chúng ta là rao giảng và là dấu chỉ cho quyền tự do này”. Tuy nhiên, quyền tự do này có hai đặc điểm: “Đó là quyền tự do nói lên những gì chúng ta tin và lắng nghe nhưng không sợ hãi những gì người khác nói, trong sự tôn trọng lẫn nhau”. Theo ngài, đó là quyền tự do biết rằng Chúa luôn làm việc vì lợi ích của những người yêu mến Chúa.



Theo ngài, một Kitô hữu phải vun đắp sự tự do để vượt qua chính mình và tránh “‘sự tự mãn khủng khiếp có thể khiến họ coi mình là chuẩn mực thực sự của sự chính thống’, vì họ sẽ đặt ‘mối liên kết không thể phá vỡ của hòa bình Công giáo’ lên trên tất cả mọi thứ”.

Thượng Hội đồng: công việc của Chúa

Ngài nói tiếp: “Chúng ta thường không biết được sự quan phòng của Chúa hoạt động như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta làm những gì chúng ta tin là đúng và phần còn lại nằm trong tay Chúa”. “Đây chỉ là một Thượng Hội đồng. Sẽ có những Thượng Hội đồng khác. Chúng ta không phải làm mọi thứ, chỉ cần thực hiện bước tiếp theo”, và những người đến sau sẽ “tiếp tục bắt đầu. Bằng cách nào, chúng ta không biết. Đó là công việc của Chúa”. (Uca News 22/10/2024)