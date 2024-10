Tháng Truyền giáo 2024: Hành trình của đức tin và hy vọng của TGP Bangalore

Tháng Truyền giáo năm nay của Tổng Giáo Phận Bangalore, Ấn Độ đã được Đức Tổng Giám Mục Peter Machado chính thức khai mạc, với các chương trình thiết thực, theo mẫu gương Đức Maria, hướng đến việc chăm sóc thụ tạo, và chuẩn bị cho Năm Thánh 2025.

Vatican News

Theo Đức Tổng Giám Mục, trong tháng này, tại Tổng Giáo Phận của Giáo hội Ấn Độ sẽ diễn ra nhiều chương trình thiết thực, gồm các cuộc phỏng vấn, bài nói chuyện, thuyết trình và những trải nghiệm chung. Một nhóm các linh mục, tu sĩ và giáo dân cộng tác để làm phong phú thêm Tháng Truyền giáo này. Các hoạt động nhằm giúp các tín hữu suy tư và tham gia vào sứ vụ của Giáo hội, nhấn mạnh cách mọi người được kêu gọi đóng góp vào sứ vụ thánh thiêng này.

Tháng 10: Thời gian cho sứ vụ và Đức Mẹ Maria

Tháng Mười theo truyền thống được dành riêng cho sứ vụ, đặc biệt nhấn mạnh vào các khoản quyên góp và cầu nguyện của Chúa nhật Truyền giáo. Trong suốt tháng, sẽ có những cơ hội để cầu nguyện, suy tư và hành động, thúc đẩy các tín hữu hỗ trợ các nỗ lực truyền giáo trên khắp thế giới. Trọng tâm đặc biệt sẽ được dành cho Mẹ Maria , một khuôn mặt can đảm trong lịch sử truyền giáo của Giáo hội. Như Mẹ đã an ủi các tông đồ vào Lễ Ngũ Tuần, giúp các ông trở thành những nhà truyền giáo không sợ hãi, Mẹ vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các tín hữu ngày nay để theo đuổi sứ vụ với lòng can đảm.

Sứ vụ và việc chăm sóc Thụ tạo

Hoạt động truyền giáo đi cùng với việc chăm sóc thụ tạo, như Thánh Phanxicô Assisi đã nhấn mạnh. Chính thánh nhân đã nhìn thấy giá trị của thiên nhiên và sự cần thiết phải chăm sóc môi trường. Bên cạnh đó, mẫu gương của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng của các công cuộc truyền giáo, cho thấy ngay cả đau khổ và hy sinh cũng có thể được dâng lên để các nỗ lực truyền giáo thành công.

Một năm hy vọng: Chuẩn bị Năm Thánh 2025

Trong khuôn khổ chuẩn bị Năm Thánh 2025, Năm Hy Vọng, Đức Tổng Giám Mục Peter Machado đã giới thiệu chủ đề "Hy vọng của chúng ta không bao giờ làm thất vọng", trích từ văn kiện của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu xem hành trình đức tin của mình như một cuộc hành hương hy vọng, một biểu tượng mạnh mẽ của sứ vụ Kitô giáo trên thế giới.

Những câu chuyện truyền cảm hứng từ Bắc Karnataka

Trong buổi khai mạc Tháng Truyền giáo, Đức Tổng Giám Mục còn nhấn mạnh, câu chuyện của các nhà truyền giáo ở các vùng Bắc Karnataka xa xôi là minh chứng cho niềm vui trong việc loan truyền Tin Mừng, ngay cả trong những hoàn cảnh đầy đầy thử thách. Các giáo xứ truyền giáo và các trung tâm truyền giáo tiếp tục phát triển mạnh mẽ qua sự dấn thân của các cộng đoàn nhỏ và các linh mục đã hy sinh rất nhiều cho sứ vụ.

Cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục nói: “Trong Tháng Truyền giáo 2024, tất cả mọi người đều được khuyến khích tham gia vào các chương trình khác nhau, đào sâu lòng biết ơn đối với các vị thừa sai và đón nhận lời kêu gọi trở thành những nhà truyền giáo của hy vọng, loan truyền tình yêu Chúa Kitô trên thế giới”.