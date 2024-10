Bài phát biểu khai mạc Đại hội Thượng Hội Đồng 10/2024 của Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich

Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội Đồng Giám Mục, đã có bài phát biểu khai mạc tại Phiên họp khoáng đại lần thứ nhất của Kỳ họp thứ hai của Đại Hội Đồng Thường Kỳ Thượng Hội Đồng Giám Mục.

Vatican News

Phiên họp khoáng đại lần thứ nhất



Ngày 2 tháng 10 năm 2024

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỨC HỒNG Y JEAN-CLAUDE HOLLERICH

Tổng Tường trình viên của Thượng Hội Đồng Giám Mục

Xin chào anh chị em! Trước hết, tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến những người - tuy không nhiều - đã tham gia phiên họp thứ hai mà không có mặt tại phiên họp thứ nhất. Tôi hy vọng anh chị em đã cảm thấy được chào đón. Nhưng tôi cũng xin chào mừng trở lại một cách thân ái với tất cả những ai đã có mặt thêm lần nữa. Thật tuyệt vời khi gặp lại nhau, đây là dấu hiệu cho thấy sự quen thuộc và tình bạn giữa chúng ta thực sự đã phát triển, và năm qua không thể xóa nhòa những điều đó.

Vậy là chúng ta lại có mặt: gương mặt của những người xung quanh mỗi người chúng ta đều quen thuộc, phòng họp vẫn như cũ, và bàn ghế cũng thế. Đối với tôi, thậm chí vị trí ngồi cũng giống như năm ngoái. Mặc dù một số bàn đã được di chuyển, tôi tin rằng tôi không phải là người duy nhất ở trong tình trạng này. Điều này giúp chúng ta cảm thấy như đang ở nhà, nhưng có lẽ cũng khiến ta quên đi một điều rất quan trọng. Phiên họp thứ hai không phải là sự lặp lại hoặc chỉ là sự tiếp nối đơn giản của phiên họp thứ nhất, mà chúng ta được kêu gọi tiến một bước xa hơn. Đây chính là điều mà Dân Chúa mong đợi từ Đại hội Thượng Hội Đồng kỳ này.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng vào thời điểm này, sẽ hữu ích nếu chúng ta suy tư về những khác biệt giữa Kỳ họp thứ nhất và thứ hai, để điều chỉnh tốt hơn nhiệm vụ mới của mình.

Mục tiêu của Kỳ họp thứ hai

Sự khác biệt đầu tiên và quan trọng nhất là mục đích của hai kỳ họp, điều này cũng xác định tính chất của sự hiện diện và trao đổi của chúng ta. Mục tiêu của phiên họp thứ nhất là cho phép chúng ta hiểu nhau hơn, nhưng trên hết là giúp mỗi người có cái nhìn rõ hơn về các Giáo hội mà người khác đến từ đó, về hoàn cảnh của họ, cách họ sống sứ mạng, các ưu tiên trong hoạt động của họ, cũng như những mối quan tâm và câu hỏi về tính hiệp hành của Công đồng. Với một hình ảnh minh họa, chúng ta có thể nói rằng trong phiên họp thứ nhất, chúng ta được kêu gọi nhìn nhau qua lăng kính của người khác. Đó là một hành trình đầy hấp dẫn, đôi khi gian nan, nhưng đã làm sáng tỏ sự đa dạng mà Giáo hội đang nắm giữ - ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống, giới tính, và hoàn cảnh - và dẫn dắt chúng ta nhận ra đó là sự phong phú và món quà từ Thiên Chúa.

Như Instrumentum laboris của phiên họp thứ hai đã khẳng định, «Trải nghiệm về sự đa dạng văn hóa và sự phong phú của cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa chúng là điều kiện sống còn của Giáo hội, không phải là mối đe dọa đối với tính công giáo của Giáo hội» (IL2, n. 81).

Từ trải nghiệm đó và với lòng ngạc nhiên cùng biết ơn đối với sự phong phú mà Thần Khí ban cho Giáo hội, trong phiên họp thứ hai này, chúng ta được kêu gọi tập trung cái nhìn của mình, hay đúng hơn là cùng nhau phân định nơi nào cần hướng về, chỉ ra những con đường phát triển tiềm năng để mời gọi các Giáo hội cùng đi. Mục tiêu là để những sự phong phú ấy không bị khóa chặt trong một chiếc rương, mà đi vào vòng trao đổi các món quà, nuôi dưỡng sự hiệp thông của toàn thể Giáo hội. Câu hỏi hướng dẫn cho Kỳ họp thứ hai mời gọi chúng ta đến điều này: «Làm thế nào để trở thành một Giáo hội hiệp hành truyền giáo?», đây là câu hỏi mà tất cả các Giáo hội trên thế giới đã được tham khảo ý kiến.

Instrumentum laboris cho Kỳ họp thứ hai, là nền tảng của công việc của chúng ta trong những tuần tới, mang lại cho chúng ta phần "tinh túy" của những gì Giáo hội đã học được trong ba năm qua. Ý nghĩa của tài liệu nằm ở chỗ tựa đề của nó nhắc lại câu hỏi hướng dẫn của phiên họp thứ hai - «Làm thế nào để trở thành một Giáo hội hiệp hành truyền giáo?» - nhưng không còn dấu hỏi. Đây chính là bước tiến mà chúng ta phải cùng nhau thực hiện với tư cách là Đại hội.

Instrumentum laboris cho Kỳ họp thứ hai

Điều này dẫn đến sự khác biệt quan trọng thứ hai. Khi anh chị em nhận được Instrumentum laboris của Kỳ họp thứ hai, chắc chắn đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng nó khác hẳn với tài liệu được chuẩn bị cho phiên họp thứ nhất. Công cụ làm việc khác nhau vì nhiệm vụ của chúng ta khác nhau.

Instrumentum laboris của phiên họp thứ nhất là một tập hợp các câu hỏi, đặc biệt là trong các tài liệu làm việc. Nó mời gọi chúng ta tự chất vấn và trên hết là kể chuyện: các câu trả lời cho những câu hỏi đó chủ yếu là câu chuyện về trải nghiệm của các Giáo hội của chúng ta. Hoàn toàn khác với Instrumentum laboris của phiên họp thứ hai, trong đó dấu hỏi chỉ xuất hiện khoảng chục lần, so với hơn 300 lần trong tài liệu trước - tôi đã cất công đếm chúng. Tôi thấy đây là một chỉ số tốt về bước tiến mà phiên họp thứ hai được kêu gọi thực hiện và một lời mời rõ ràng để chúng ta tập trung toàn bộ sự chú ý vào một hướng đi.

Tôi xin cảm ơn các chuyên gia đã tham gia soạn thảo tài liệu này, vì họ đã khởi đầu từ Báo cáo Tổng hợp của Phiên họp thứ nhất và kết quả của cuộc tham vấn lần thứ hai với các Giáo hội địa phương. Họ cũng đã xem xét các tài liệu trước đây và kết quả của cuộc gặp quốc tế "Các linh mục quản xứ hướng về Thượng Hội Đồng", cùng với các tài liệu do năm nhóm làm việc được Tổng Thư ký Thượng Hội Đồng thành lập.

Phương pháp làm việc

Sự khác biệt trong các tài liệu Instrumenta laboris của hai phiên họp tương ứng với sự khác biệt trong phương pháp làm việc mà chúng ta sẽ theo dõi.

Dĩ nhiên, chúng ta sẽ luôn có thời gian cho công việc nhóm (các nhóm nhỏ) và thời gian cho các phiên làm việc toàn thể (các phiên họp khoáng đại), nhưng so với năm ngoái, cả hai loại này đều sẽ có những thay đổi về động lực. Chắc hẳn anh chị em đã thấy điều này trong thông tin về phương pháp luận (tài liệu có tựa đề "Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau như thế nào") mà chúng ta đã nhận được trong những tuần gần đây, hoặc trong quy định.

Các nhóm làm việc sẽ tiếp tục theo phương pháp đối thoại trong Thánh Thần, nhưng có một số điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu cụ thể của phiên họp này. Chúng ta sẽ nhận được thông tin chi tiết hơn về những điều mới này vào sáng mai. Các điều phối viên của chúng ta đã tham gia ba ngày đào tạo để có thể đồng hành tốt nhất cùng chúng ta. Chúng ta cảm ơn họ vì điều này.

Chúng ta cũng sẽ nhận được thêm thông tin về công việc toàn thể. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở đây lựa chọn để tập trung nhiều hơn vào các cuộc trao đổi của chúng ta. Vì lý do này, trong mỗi một trong bốn mô-đun mà chúng ta sẽ làm quen từ ngày mai, nhiệm vụ đầu tiên của Đại hội là thông qua thứ tự mà các chủ đề sẽ được xử lý trong suốt nhiều giờ (với ba mô-đun, sẽ có chín giờ) phiên họp toàn thể có sẵn, dựa trên một danh sách sẽ được lập bởi nhóm. Chúng ta đã yêu cầu các Chủ tọa đóng vai trò tích cực trong việc giúp chúng ta không đi chệch khỏi các ưu tiên mà chính chúng ta sẽ thông qua, và vì lý do này, họ cũng đã được đào tạo. Nhưng nhiệm vụ của họ sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu mỗi người giúp đỡ họ bằng cách tự giác một chút. Tuy nhiên, mỗi mô-đun sẽ dành thời gian cho các can thiệp về những chủ đề mà Đại hội chưa xác định là ưu tiên.

Đối thoại với các Nhóm Nghiên cứu

Có một điểm khác biệt cuối cùng mà tôi muốn nhấn mạnh. Năm ngoái, Đại hội của chúng ta là cơ quan duy nhất, ở cấp độ Giáo hội toàn cầu, thực hiện việc suy tư về tính hiệp hành bằng cách thực hành phương pháp hiệp hành. Năm nay, không còn như vậy nữa. Chúng ta có những người đồng hành trên con đường này, đó là mười Nhóm Nghiên cứu được thành lập theo quyết định của Đức Thánh Cha vào tháng Hai.

Những nhóm này trước tiên là thành quả cụ thể của công việc của chúng ta. Theo lời Đức Thánh Cha, “Báo cáo Tổng hợp của Phiên họp Thứ nhất [...] liệt kê nhiều câu hỏi thần học quan trọng, tất cả đều ở các mức độ khác nhau có liên quan đến sự đổi mới hiệp hành của Giáo hội và không thiếu các hệ quả về mặt pháp lý và mục vụ. Những câu hỏi này, do bản chất của chúng, đòi hỏi một nghiên cứu kỹ lưỡng. Vì không thể thực hiện nghiên cứu này trong thời gian của Phiên họp thứ hai (2-27 tháng 10 năm 2024), tôi yêu cầu chúng được giao cho các Nhóm Nghiên cứu cụ thể để có thể tiến hành một cuộc xem xét thích hợp” (1). Nói cách khác, với việc thành lập các nhóm này, việc tiếp nhận và thực thi các chỉ thị của Đại hội của chúng ta đã bắt đầu.

Điều này cũng áp dụng - và tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh điều này - cho phương pháp làm việc của các nhóm này. Khi các nhóm được thành lập, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu họ "làm việc theo một phương pháp hiệp hành đích thực" (ibid.), giao nhiệm vụ cho Tổng Thư ký Thượng Hội Đồng bảo đảm rằng điều này thực sự được thực hiện. Điều này giải thích, chẳng hạn, về thành phần của các nhóm này, với sự hiện diện của các cơ quan của Giáo triều Rôma có thẩm quyền về các chủ đề khác nhau, cùng với các mục tử và chuyên gia đến từ các nguồn gốc địa lý khác nhau, từ các điều kiện khác nhau (nam và nữ, linh mục, tu sĩ, giáo dân), và với các chuyên môn nghiệp vụ khác nhau. Tổng Thư ký Thượng Hội Đồng đã tích cực tham gia vào việc khởi động các nhóm này và tiếp tục theo dõi công việc của họ bằng cách bảo đảm sự phối hợp với tiến trình hiệp hành. Đây thực sự là những nhóm làm việc-học hỏi mang tính hiệp hành, nơi mà anh chị em cũng sẽ học hỏi qua việc đánh giá.

Theo nghĩa này, mười nhóm này cũng là các đối tác đối thoại của chúng ta, và chúng ta sẽ dành thời gian còn lại của buổi chiều này để đối thoại với họ, mời đại diện của mỗi nhóm cập nhật cho chúng ta về chương trình mà họ đã thực hiện cho mình. Chúng ta sẽ thực hiện điều này trong khuôn khổ của việc xem xét nhanh nội dung của bốn phần của Instrumentum laboris, mà rõ ràng là tương ứng với các chủ đề của bốn mô-đun đầu tiên của Đại hội này. Chúng ta sẽ nhận thấy công việc của chúng ta và của mười Nhóm này đan xen chặt chẽ với nhau như thế nào. Trong tinh thần hiệp hành, tôi sẽ không phải là người duy nhất phát biểu trong Báo cáo của Tổng Tường trình viên. Cuộc đối thoại này có thể tiếp tục trong những tuần tới, khi anh chị em sẽ thấy nhiều thành viên của mười nhóm này tham gia vào công việc của Phiên họp thứ hai trong nhiều dịp khác nhau.

Tổng quan về công việc của chúng ta

Instrumentum laboris cho Phiên họp thứ hai mở đầu bằng tầm nhìn về bữa tiệc Mê-si-a của tiên tri Isaiah (Is 25,6-8). Do đó, nhắc nhở chúng ta rằng Chúa phục sinh giao cho các môn đệ “nhiệm vụ đi đến với mọi dân tộc, để phục vụ họ một bữa tiệc bao gồm lương thực mang lại sự sống trọn vẹn và niềm vui” (IL2, Lời dẫn nhập). Sứ mạng là chân trời của Giáo hội hiệp hành.

Instrumentum laboris được chia thành bốn phần. Trong bốn phần đầu tiên của công việc chúng ta sẽ tập trung vào từng phần, như sẽ được giải thích rõ hơn vào ngày mai. Buổi tối nay, tôi chỉ muốn làm nổi bật sự liên kết với mười Nhóm Nghiên cứu.

Phần đầu tiên có tiêu đề là “Những nền tảng” (Foundations): nêu rõ tầm nhìn để đặt việc soạn thảo các câu trả lời cho câu hỏi hướng dẫn, đồng thời giải thích các điểm tham chiếu thần học đã dần được củng cố trong những năm gần đây. Trong bối cảnh này, **Instrumentum laboris** nhắc đến công việc của Nhóm Nghiên cứu số 10, "Việc tiếp nhận những thành quả của hành trình đại kết trong Dân Thiên Chúa" (RdS 7). Điều phối viên, Đức Cha Paul Rouhana, Giám mục Phụ tá của Giáo phận Joubbé, Sarba và Jounieh của Giáo Hội Công Giáo Maronite, sẽ chịu trách nhiệm về nội dung này. Tôi xin nhắc nhở tất cả những ai sẽ phát biểu rằng họ có tối đa ba đến bốn phút sau đoạn video giới thiệu ngắn.

Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị vì công việc đã hoàn thành. Xin cảm ơn.

Chính trong phần “Những nền tảng” mà Instrumentum laboris đề cập đến Nhóm Nghiên cứu số 2, "Lắng nghe tiếng kêu của người nghèo" (RdS 4 và 16). Bà Sandie Cornish, người Úc, điều phối viên của nhóm, sẽ chia sẻ về vấn đề này. Cảm ơn bà Cornish.

Trong Instrumentum laboris, ba phần gắn kết chặt chẽ với nhau, soi sáng từ các góc độ khác nhau về đời sống hiệp hành truyền giáo của Giáo hội (IL2, Lời dẫn nhập). Góc độ đầu tiên là “Các mối tương quan – với Chúa, giữa anh chị em và giữa các Giáo hội – những mối tương này nâng đỡ sự sống còn của Giáo hội một cách sâu sắc hơn các cơ cấu của Giáo hội” (ibid.). Trong các chủ đề của phần này có đề cập đến việc trao đổi các món quà giữa các Giáo hội. Nhóm Nghiên cứu số 1 suy tư về "Một số khía cạnh trong mối quan hệ giữa các Giáo hội Công Giáo Đông phương và Giáo hội Latinh" (RdS 6). Chúng ta sẽ lắng nghe bài trình bày về công việc này từ Đức Hồng Y Claudio Gugerotti, Tổng Trưởng Bộ Giáo hội Đông phương. Cảm ơn Đức Hồng Y.

Một điểm quan trọng khác trong phần "Các mối quan hệ" là vấn đề liên quan đến các thừa tác vụ trong Giáo hội và mối quan hệ giữa các đặc sủng và thừa tác vụ. Trong bối cảnh này, Nhóm Nghiên cứu số 5 sẽ chia sẻ, và Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández, Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sẽ trình bày. Cảm ơn Đức Hồng Y về bài phát biểu của ngài.

Một phần lớn trong phần "Các mối quan hệ" được dành cho việc phục vụ của các thừa tác viên đã được truyền chức (giám mục, linh mục và phó tế) và việc xây dựng mối quan hệ giữa họ với nhau và với phần còn lại của Dân Chúa. Chủ đề này liên quan đến công việc của Nhóm Nghiên cứu số 7, sẽ được giới thiệu bằng video bởi điều phối viên của nhóm, Đức Giám Mục Felix Genn, Giám mục Münster (Đức). Chúng tôi xin cảm ơn Đức Giám Mục Genn.

Trong khuôn khổ này, Nhóm Nghiên cứu số 6 sẽ bàn về một khía cạnh cụ thể. Chúng ta sẽ nhận được cập nhật về chủ đề này từ điều phối viên của nhóm, Đức Hồng Y Joseph William Tobin, Tổng Giám mục Newark (Hoa Kỳ). Cảm ơn Đức Hồng y rất nhiều.

Chúng ta tiếp tục với góc độ thứ hai, đó là "Những con đường nâng đỡ và nuôi dưỡng tính cụ thể của sự năng động trong các mối quan hệ" (IL2, Lời dẫn nhập). Trong phần này, ngay lập tức sự chú ý tập trung vào chủ đề đào tạo về tính hiệp hành, vấn đề mà Nhóm Nghiên cứu số 4 đang thực hiện. Chúng ta sẽ nhận được cập nhật về chủ đề này thông qua video từ điều phối viên của nhóm, Đức Hồng Y José Cobo Cano, Tổng Giám mục Madrid (Tây Ban Nha). Xin gửi lời cảm ơn từ xa đến Đức Hồng Y.

Một chủ đề quan trọng thứ hai trong phần này là các tiến trình phân định giáo hội và các phương thức phát triển của chúng. Điều này liên quan đến công việc của Nhóm Nghiên cứu số 9, "Các tiêu chí thần học và phương pháp hiệp hành để cùng phân định những vấn đề gây tranh cãi về mặt giáo lý, mục vụ và đạo đức" (RdS 15). Cha Carlo Casalone, S.I., Thư ký của nhóm, sẽ chia sẻ về vấn đề này.

Sau đó chúng ta đi vào góc độ thứ ba, đó là "Về các Nơi chốn, chống lại cám dỗ của chủ nghĩa phổ quát trừu tượng, nói lên tính cụ thể của các bối cảnh nơi các mối tương quan được hiện thực hóa, với sự đa dạng, tính đa chiều và sự kết nối của chúng, và với sự bén rễ trong nguồn cội nền tảng của sự tuyên xưng đức tin" (IL2, Lời dẫn nhập). Trong số các nền văn hóa cần hiện thân cho sứ điệp Tin Mừng ngày nay cũng có môi trường kỹ thuật số, chủ đề mà Nhóm Nghiên cứu số 3 đang thực hiện, với phần trình bày của Giáo sư Kim Daniels đến từ Hoa Kỳ. Cảm ơn Giáo sư Daniels.

Chúng ta đang ở trong một quan niệm về Nơi chốn không còn được định nghĩa chỉ bằng các tiêu chí địa lý hoặc không gian, mà phải được hiểu như một mạng lưới các mối tương quan.

Phần này cũng bao gồm các chủ đề có ý nghĩa lớn, chẳng hạn như mối tương quan giữa các Giáo hội địa phương trong sự hiệp thông toàn cầu, vai trò của các hiệp hội Giáo hội, chức năng của Thể chế Thượng Hội Đồng, và sự phục vụ hiệp nhất mà Giám mục Rôma phải đảm nhiệm. Sự phản ánh của Nhóm Nghiên cứu số 8 về các Khâm Sứ Tòa Thánh nằm trong bối cảnh này. Điều phối viên của nhóm, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay (Ấn Độ), sẽ báo cáo với chúng ta qua video.

Mặc dù ngài đã phát biểu với chúng ta qua video, nhưng chúng tôi vẫn có thể cảm ơn Đức Hồng Y Gracias trực tiếp, vì ngài là thành viên của Hội đồng Thường trực Thượng Hội Đồng và cũng là thành viên của Đại hội chúng ta.

Sau phần về các Nơi chốn, Instrumentum laboris kết thúc với một kết luận ngắn gọn, đưa chúng ta trở lại tầm nhìn của cuộc hành trình của chúng ta như một Giáo hội hiệp hành, mà còn là một Đại hội hiệp hành. Tôi nghĩ rằng đoạn cuối cùng của Instrumentum laboris, số 112, có thể giúp chúng ta hôm nay thực hiện nhiệm vụ của mình với những sự chuẩn bị đúng đắn.

“Tiên tri Isaiah kết thúc lời sấm của mình bằng một bài ca ngợi để được lặp lại trong hợp xướng: 'Đây là Thiên Chúa của chúng ta; chúng ta đã hy vọng vào Ngài, và Ngài sẽ cứu độ chúng ta. Đây là Đức Chúa, Đấng mà chúng ta đã hy vọng; chúng ta hãy vui mừng và hoan hỷ vì sự cứu độ của Ngài' (Is 25,9). Như Dân Chúa – và bây giờ tôi xin thêm, như một Đại hội hiệp hành – chúng ta hãy cùng nhau cất lên lời ngợi khen này, trong khi, như những người hành hương của niềm hy vọng, chúng ta tiếp tục tiến bước trên con đường của Thượng Hội Đồng đến với những ai vẫn đang chờ đợi việc loan báo Tin Mừng cứu độ!”