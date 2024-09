Tổng Giám mục Paris: Việc tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris là một hành động đức tin

Mặt tiền nhà thờ Đức Bà Paris (AFP or licensors)

Ba tháng trước khi Nhà thờ Đức Bà Paris được mở cửa trở lại kể từ sau trận hỏa hoạn vào tháng 4/2019, hướng dẫn một phái đoàn thăm viếng Nhà thờ, Đức Tổng Giám mục Laurent Ulrich của Paris nói rằng việc tái thiết nhà thờ là một hành động của đức tin; tin rằng nhà thờ sẽ được tái thiết trong 5 năm, tin rằng trong một thời gian ngắn chúng ta có thể cử hành Thánh lễ trở lại tại đây.

Vatican News

Ngày 15/4/2019, có lẽ do chập điện trong hệ thống khung, trận hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại Nhà thờ Đức Bà Paris. Lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa trong 15 giờ. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, nhà thờ bị hư hại rất nghiêm trọng. Mái nhà bị cháy. Phần khung bị cháy thành than một phần, lớp chì bọc ngoài bị tan chảy. Sự an toàn và ổn định của nhà thờ bị đe dọa.

Ngày hôm sau, một cuộc huy động đã diễn ra trên toàn cầu. Chỉ trong vài ngày, 846 triệu euro đã được quyên góp. 340.000 nhà tài trợ ở 150 quốc gia đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: chúng ta phải xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris. Từ đó trở đi, một cuộc phiêu lưu của con người và công nghệ bắt đầu. Nhà nước Pháp, chủ sở hữu tòa nhà, cam kết xây dựng lại nhà thờ trong 5 năm. Và nhà thờ sẽ mở cửa lại chào đón các tín hữu từ ngày 7/12 tới đây.

Hành động đức tin

Nói về việc tái thiết nhà thờ, Đức Tổng Giám mục Ulrich nhận định: “Đó là một hành trình của sự hợp tác to lớn, sự cộng tác to lớn”. Ngài cho biết ngài bị ấn tượng bởi “nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt của tất cả những người làm việc” tại địa điểm này. Ngài nghĩ đến những công ty xuất sắc được lựa chọn và đến bí quyết quý giá của những người làm việc.

Dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ cho hơn 2.000 người làm việc liên tục tại nhà thờ Đức Bà Paris, Đức cha Ulrich chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng đối với họ, địa điểm này không phải là một địa điểm bình thường. […] Những gì họ làm luôn có một chút gì đó phi thường. Làm việc với độ chính xác cao, với rất nhiều kỹ thuật khác nhau để khám phá lại tinh thần của nơi này. Bạn thấy đấy, tôi nghĩ thật tuyệt vời khi thấy họ làm việc”.

Đức cha nhận định rằng việc tái thiết này là “một hành động tạ ơn thực sự. Một hành động của đức tin”. Ngài nói tiếp, bởi vì “phải có rất nhiều niềm tin để nói rằng nó sẽ được thực hiện trong 5 năm. Phải có rất nhiều niềm tin để nói vào ngày hôm sau ngày chúng ta nhìn thấy tháp nhà thờ bị cháy sập rằng nó sẽ quay trở lại. Phải có rất nhiều niềm tin để nói rằng trong một thời gian ngắn như vậy, chúng ta có thể trở lại đây, vừa để cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô, vừa để chào đón hàng ngàn người hành hương hoặc du khách mỗi ngày như trước đây, và thậm chí còn đông hơn trước đây, vì dự kiến con số sẽ tăng lên”.

Trái tim của thành phố

Tổng Giám mục của Paris cũng chia sẻ rằng “Những ngày mở cửa trở lại sẽ là những ngày tràn ngập niềm vui, nhưng cũng hết sức đơn sơ và đầy nội tâm. Niềm vui này không được là niềm vui của việc cử hành ngoại giáo, của việc cử hành quá đáng. Đó chỉ đơn giản là niềm vui của cả một thành phố tìm thấy trái tim của mình ở đây và biết rằng Nhà thờ Đức Bà là nơi mà mọi người có thể đến và nghỉ dưỡng tâm hồn”.