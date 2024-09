"Chuyện bên lề" cuộc viếng thăm của ĐTC Phanxicô tại Papua New Guinea

ĐTC Phanxicô đến sân vận đông Sir John Guise ở thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea để dâng Thánh lễ (Vatican Media)

Sáng thứ Sáu ngày 6/9/2024 Đức Thánh Cha đã tạm biệt Indonesia và lên đường viếng thăm Papua New Guinea, một quốc gia nằm ở Châu Đại dương. Nhiều tín hữu Papua New Guinea đi bộ 3 tuần lễ để đến thủ đô gặp Đức Thánh Cha. Và Đức Thánh Cha đã đi thăm giáo phận Vanimo thật xa, ở vùng ngoại biên, mang theo hàng tấn hàng viện trợ nhân đạo và đồ chơi cho người dân ở đây.

Hồng Thủy - Vatican News

Nhiều tín hữu Papua New Guinea đi bộ 3 tuần lễ để gặp Đức Thánh Cha

Để có thể đến thủ đô Port Moresby để gặp Đức Thánh Cha, nhiều tín hữu đã đi bằng đường hàng không, đường biển và đặc biệt bằng đường bộ, vượt núi băng rừng.

Tại thủ đô Port Moresby, những con đường từng phủ đầy bụi đã được dọn sạch, vắng bóng những người bán hàng rong và thay vào đó là những lá cờ vàng trắng của Tòa Thánh tung bay trên các cột đèn.

Để đến nơi này, một nhóm 43 tín hữu đã đi bộ trong nhiều tuần từ bờ biển phía bắc đến phía nam, băng qua khu rừng rậm rạp và dãy núi trung tâm hùng vĩ. Theo Hội đồng Giám mục Công giáo Papua New Guinea, họ đã đi từ Morobe đến thủ đô, một hành trình dài hơn 200 km theo đường chim bay.

Đức Giám mục Paul Sundu của Kundinawa cho biết, nhiều người từ tất cả các giáo phận ở Papua New Guinea đã đi bộ 2 hay 3 tuần trước khi Đức Thánh Cha đến. Đức Cha nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một phúc lành không thể quên được. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha chắc chắn mang lại cho họ thêm niềm vui và can đảm để tiếp tục sứ vụ của họ.

ĐTC Phanxicô chào người dân Papua New Guinea

** Đức Thánh Cha đến vùng rừng rậm xa xôi của Papua New Guinea mang theo hàng tấn hàng viện trợ nhân đạo và đồ chơi cho người dân

Từ lâu Đức Thánh Cha đã đặc biệt quan tâm đến các Giáo hội ở vùng ngoại biên. Chiều Chúa Nhật ngày 8/9 Đức Thánh Cha đã viếng thăm và gặp gỡ hàng chục ngàn tín hữu của giáo phận Vanimo, một giáo phận xa xôi ở vùng ngoại vi của Papua New Guinea. Một điều đặc biệt thể hiện tình yêu thương của Đức Thánh Cha, sự quan tâm của người cha đối với những người con nghèo khổ thiếu thốn, khi ngài mang theo hàng tấn thuốc men, nhạc cụ và thông điệp yêu thương dành cho những người dân nghèo này.

Ngài khởi hành bằng máy bay vận tải C-130 của Không quân Hoàng gia Úc từ Port Moresby đến Vanimo.

Vanimo nằm ở bờ biển phía tây bắc của Papua New Guinea, gần biên giới của Papua New Guinea với Indonesia, nơi rừng rậm giáp biển, và phần lớn chỉ có thể đến bằng máy bay hoặc thuyền. Có một sân bay nhỏ, nhưng không có loại xe có thang máy dành cho xe lăn mà Đức Thánh Cha cần để lên và xuống máy bay. Vì lý do đó, và vì số hàng hóa được tặng và mua mà Đức Thánh Cha mang đến, nên Đức Thánh Cha đã sử dụng máy bay vận tải C-130 của Không quân Hoàng gia Úc để ngài có thể lên và xuống bằng đường dốc phía cuối máy bay. (AP 08/09/2024)

ĐTC Phanxicô thăm các tín hữu giáo phận Vanimo