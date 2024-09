"Chuyện bên lề" cuộc viếng thăm của ĐTC Phanxicô tại Indonesia

Trong chuyến tông du thứ 45 tại nước ngoài, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thăm Indonesia từ ngày 2 đến ngày 6/9/2024. Chuyến đi của ngài được quan tâm đặc biệt; chuyến bay đến Indonesia của ngài là chuyến bay có đông người theo dõi nhất trong ngày. Đức Thánh Cha được người dân Indonesia yêu mến nhưng cảnh sát Indonesia cũng đã phải bắt giữ 7 người đe dọa khủng bố cuộc viếng thăm của ngài.

Hồng Thủy - Vatican News

Chuyến bay của ĐTC từ Roma đến Indonesia là chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trong ngày

Đức Thánh Cha khởi hành từ sân bay Fiumicino của Roma vào lúc 5:15 chiều thứ Hai ngày 2/9/2024, trên chuyến bay của hãng hàng không ITA. Sau hơn 13 giờ bay, vượt qua chặng đường dài 11.354 km, máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta, Indonesia, vào lúc 11:19 sáng thứ Ba ngày 3/9/2024.

Theo FlightRadar24, dịch vụ theo dõi chuyến bay toàn cầu cung cấp thông tin thời gian thực về hàng ngàn máy bay trên khắp thế giới, hơn 23.000 người đã theo dõi chuyến bay AZ4000 của ITA Airways, chuyến bay chở Đức Thánh Cha từ Roma đến Jakarta, vào ngày 3/9. (LiCAS 03/09/2024)

ĐTC lên máy bay rời Roma đi Jakarta

Người dân Indonesia yêu mến ĐTC vì sự khiêm tốn giản dị của ngài

Với cách sống khiêm tốn, Đức Thánh Cha đã chiếm được cảm tình của người dân Indonesia trong chặng đầu tiên của chuyến tông du dài nhất từ ​​trước đến nay của ngài.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo và người dân ở Indonesia đã ca ngợi sự giản dị của Đức Thánh Cha khi ngài đến thủ đô Jakarta trên một chuyến bay thương mại, sử dụng một chiếc xe bình thường để di chuyển và nghỉ ngơi tại Tòa Sứ thần.

Đức Hồng y Ignatius Suharyo Hardiarmodjo của Jakarta cho biết Đức Thánh Cha đã nhất quyết sử dụng một chiếc xe bình thường. “Ngài đã chọn một chiếc xe được công chúng sử dụng nhiều”, đó là xe Kijang Innova Zenix. Đức Hồng y cho biết thêm, Đức Thánh Cha từ chối lời đề nghị của Ủy ban về chuyến thăm của Đức Giáo hoàng tại Indonesia muốn ngài cư ngụ trong một khách sạn hạng sang.

Bộ trưởng các vấn đề tôn giáo của Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, đã khen ngợi Đức Thánh Cha, nói rằng ngài “nên là tấm gương cho tất cả các nhà lãnh đạo”. Ông nói: “Điều này đáng noi theo”.

Haedar Nasir, chủ tịch của Muhammadiyah, tổ chức Hồi giáo lớn thứ hai của Indonesia, cũng rất ấn tượng với cách thức di chuyển của Đức Giáo hoàng. Ông nói: “Điều này là tấm gương cho các nhà lãnh đạo quốc gia”, những người di chuyển bằng máy bay phản lực riêng.

Một phụ nữ Hồi giáo, Afi Nihaya Faradisa, nói rằng sự giản dị của Đức Giáo hoàng “khiến tôi, một người không theo Công giáo, phải kinh ngạc! Tôi không biết gì về thần học Công giáo, nhưng tôi cảm thấy ngài không cần phải thuyết giáo vì hành vi của ngài đã là sự thể hiện tốt nhất của Kinh Thánh”.

Adnan Topan Husodo, một nhà nghiên cứu từ Indonesia Corruption Watch, đã cảm ơn Đức Giáo hoàng vì “thể hiện sự giản dị, vào thời điểm người dân Indonesia đang phải chứng kiến ​​hành vi hưởng thụ của các quan chức và chính trị gia”. (Uca News 04/09/2024)

ĐTC Phanxicô chào người dân đứng hai bên đường chào đón ngài

Cảnh sát Indonesia đã bắt 7 người vì đe dọa khủng bố trong cuộc viếng thăm của ĐTC

Đức Thánh Cha đã kết thúc cuộc viếng thăm Indonesia trong 3 ngày, từ ngày 3 đến ngày 6/9, cách tốt đẹp và bình an. Tuy vậy, theo báo The Jakarta Post, lực lượng an ninh Indonesia đã bắt giữ bảy người vì đưa ra “những lời đe dọa khủng bố” trên mạng internet chống lại Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm của ngài.

Aswin Siregar, phát ngôn viên của đơn vị tinh nhuệ chống khủng bố Densus 88 của Indonesia, cho biết, các nghi phạm đã bị bắt tại các thành phố xung quanh thủ đô Jakarta và các tỉnh Tây Sumatra và Quần đảo Bangka Belitung. Họ bị cáo buộc đăng tải các tuyên bố và hình ảnh trực tuyến đe dọa đánh bom các cuộc gặp gỡ công khai của Đức Thánh Cha tại Jakarta. Ông Aswin nói với các phóng viên: “Densus 88 đã có hành động pháp lý đối với bảy cá nhân [...] đã đưa ra lời đe dọa dưới hình thức tuyên truyền hoặc đe dọa khủng bố qua mạng xã hội đối với sự xuất hiện của Giáo hoàng”. Ông cho biết thêm rằng cũng có những lời đe dọa phóng hỏa các địa điểm.

Chính quyền không cho biết 7 nghi phạm thuộc tôn giáo nào, tuy nhiên Indonesia vẫn phải đối mặt với các thành phần Hồi giáo cực đoan quá khích đe dọa các nhóm thiểu số, đặc biệt là các Kitô hữu. Các vụ đánh bom tại các khu nghỉ mát ở đảo Bali vào năm 2002, khiến 202 người thiệt mạng, là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Indonesia.

An ninh đã được tăng cường trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha khi các tuyến đường xung quanh các địa điểm Đức Thánh Cha đến được định tuyến lại hoặc đóng cửa. Một đội an ninh gồm khoảng 4.000 nhân viên, bao gồm lính bắn tỉa, binh lính, cảnh sát và đội an ninh, đã bảo vệ ngài trong suốt cuộc viếng thăm. (The Jakarta Post 07/09/2024)

Cảnh sát Indonesia giữ an ninh trước đám đông người muốn nhìn thấy ĐTC Phanxicô