Số tín hữu Công giáo ở Thụy Điển gia tăng

Trong khi số tín hữu của Giáo hội ở các nước Âu Châu đang suy giảm thì ngược lại, số tín hữu tại Thụy Điển lại gia tăng trong những năm gần đây.

Hồng Thủy - Vatican News

Theo bài viết của báo GöteborgsPoste, được đăng lại trên trang web của giáo phận Stockholm, hiện nay Giáo hội Thụy Điển có khoảng 130.000 tín hữu, trong đó hơn 20.000 tín hữu gia nhập Giáo hội trong thập kỷ qua.

Bài báo so sánh Giáo hội Đức với Giáo hội Thụy Điển: trong khi Giáo hội Đức đang giảm dần về số lượng (số người xin ra khỏi Giáo hội trong năm 2023, được công bố vào đầu tháng 8, là 400 ngàn người), do đó, kinh tế và cơ sở hạ tầng bị thu hẹp; còn mức tăng trưởng của Giáo hội Thụy Điển chủ yếu do người nhập cư và một số người mới theo đạo: trong 10 năm qua, mỗi năm có khoảng 100 người xin gia nhập Công giáo.

Trong khi trong những thập kỷ trước, chủ yếu những người Tin Lành Luther trưởng thành gia nhập Công giáo, thì bây giờ những người trẻ theo đạo thường xuất thân từ gia đình không tôn giáo.

Một số tờ báo Thụy Điển đã chú ý đến Giáo hội và vị Hồng y của Giáo hội, sau khi một bài đăng trên tờ báo Pháp Le Figaro, một vài tháng trước, đã chỉ ra rằng Đức Hồng y Anders Arborelius là một trong những ứng cử viên được chú ý nhất để kế nhiệm Đức Giáo hoàng Phanxicô, được yêu mến bởi cả giới bảo thủ và giới cấp tiến. (SIR 09/08/2024)