Giáo hội Papua New Guinea chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha

Trong tinh thần hướng đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng 9 tới đây, các linh mục Papua New Guinea đang chuẩn bị cho chính mình và cho các tín hữu về mặt thiêng liêng bằng các buổi suy tư, cầu nguyện và học hỏi.

Vatican News

Trong cuộc viếng thăm được gọi là “chuyến tông tu kỷ lục”, Đức Thánh Cha sẽ dừng chân ở quốc gia này chỉ hơn 48 giờ. Chương trình chuyến tông du sẽ có nhiều sự kiện. Mặc dù đa số dân theo Tin lành, Công giáo chỉ chiếm 26% trên tổng dân số hơn 10 triệu, mọi người đều rất mong đợi sự kiện lịch sử này.

Vị Giáo hoàng đến thăm Papua New Guinea gần đây nhất là Thánh Gioan Phaolô II vào năm 1995. Lẽ ra Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm đất nước này cách đây bốn năm, nhưng đại dịch đã khiến chuyến viếng thăm bị hoãn lại.

Từ khi chuyến tông du được công bố, các giáo xứ và cộng đoàn đã nỗ lực giúp các tín hữu chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho sự kiện quan trọng này. Thời gian dành cho các buổi cầu nguyện, giáo lý và đào tạo gia tăng. Qua các buổi học hỏi, các Kitô hữu hiểu được Đức Giáo Hoàng không chỉ là vị đại diện cao nhất của Giáo hội Công giáo, một vị lãnh đạo tinh thần, nhưng ngài cũng đến đây với tư cách là một nguyên thủ quốc gia. Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ đến thăm thủ đô Port Moresby nhưng cả Vanimo - một thị trấn nhỏ chưa tới 10.000 dân, và một cộng đoàn Công giáo năng động, với sự hiện của các nhà truyền giáo, trong đó có một số đến từ Argentina.

Cha Victor Roche, thừa sai Ấn Độ thuộc Tu hội Lời Chúa và hiện là Giám đốc Quốc gia của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Papua New Guinea cho biết: “Mọi người muốn biết nhiều hơn về chuyến tông du. Nhưng để chuẩn bị cho các tín hữu, các linh mục cần gặp nhau, để suy tư, chuẩn bị về mặt thiêng liêng. Và do đó, cuộc tĩnh tâm truyền thống của các giáo sĩ Port Moresby, do Đức Hồng Y John Ribat, Tổng Giám Mục Port Moresby, đảm trách, đã trở thành cơ hội để thảo luận và cầu nguyện về nhiều sáng kiến sẽ diễn ra từ nay đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha”. Bởi vì nếu đúng là “mọi người muốn biết nhiều hơn” thì cần phải biết cách truyền tải tốt vẻ đẹp chuyến tông du trong một bối cảnh cụ thể.

Theo dữ liệu chính thức, Papua New Guinea có tỷ lệ dân số sống ở thành thị thấp nhất với khoảng 13,2%. Nếu xét đảo này có tỷ lệ đô thị hóa là 2,51% và phần lớn dân số mù chữ thì việc đào tạo linh mục càng trở nên quan trọng hơn. Theo niên giám thống kê năm 2021 của Giáo hội, trên khắp đảo có 304 linh mục giáo phận và 295 linh mục dòng.