På Världsdagen för de fattiga äter påven lunch med 1300 behövande

Under den åttonde Världsdagen för de fattiga, söndagen den 17 november, kommer påven traditionsenligt äta lunch med behövande personer. Foto från firande 2023 (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Under den åttonde Världsdagen för de fattiga, söndagen den 17 november, firar påven mässa i Peterskyrkan kl. 10. Före mässan välsignar han 13 nycklar, som representerar 13 bostäder och vårdinrättningar som Barmhärtighetsdöttrarna i samband med Jubelåret kommer att låta bygga för missgynnade personer. Olika välgörenhetsinitiativ lanseras, som betalning av räkningar för de fattigaste familjerna genom kontakter med församlingar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Söndagen den 17 november firar kyrkan Världsdagen för de fattiga för åttonde året i rad. Temat Bönen stiger upp till Gud är hämtat ur Syraks bok (jfr 21:5), som enligt påven Franciskus inte är tillräckligt känd och förtjänar att upptäckas på grund av dess rika teman. I sitt budskap till världsdagen betonar påven att vi är kallade att vara de fattigas vänner och gå i Jesu fotspår och visa solidaritet med de minsta bland oss.

Med denna världsdag vill påven uppmana kyrkan att gå ut och möta fattigdomen i vår värld. Själv kommer han, efter mässan i Peterskyrkan, att äta lunch i Vatikanen med över 1300 behövande personer. Innan mässan ett möte med barmhärtighetsdöttrarna att välsigna 13 nycklar som symboliserar 13 nya bostäder och vårdinrättningar för nödställda, som i samband med Jubelåret 2025 ska byggas runt om i världen av helige Vincent de Pauls ordensfamiljs Famvin Homeless Alliance (FHA). Byggnationerna kommer att finansieras av den Heliga stolen med medel som har donerats av det italienska försärkningsbolaget UniPolSai.

Lunchen i Vatikanen organiseras av dikasteriet för sociala frågor med ekonomisk hjälp av Röda korset Italien. Varje inbjuden kommer efter lunchen att få en ryggsäck av lazaristfäderna med mat och hygienartiklar.

Vårdinrättning öppen för behövande

Mottagningen under Petersplatsens pelare tillägnad Barmhärtighetens Moder - en flyttbar inrättning som är knuten till dikasteriet för sociala frågor och som dagligen erbjuder gratis sjukvård till fattiga och behövande - hålls öppen under veckan 11-16 november kl. 8-17. Läkarjour, internmedicin och influensavaccinationer, blodprov, provtagningar och förband kommer att utföras varje dag. Alla tjänster är kostnadsfria och förbehållna personer som lever i fattigdom, marginalisering eller utsatthet. Nödvändiga mediciner och behandlingar kommer också alltid att ges. Specialistläkare från 18 olika specialiteter kommer att vara närvarande. Specialistundersökningar som erbjuds under veckan omfattar kardiologi, ortopedi, oftalmologi, allmänkirurgi, reumatologi, dermatologi, tandvård, gynekologi, pulmonologi, öron-näsa-hals, onkologi, ultraljud, urologi, psykiatri, neurologi, infektionssjukdomar, gastroenterologi, nefrologi och fotvård.

Konkret nästankärlek

Dikasteriet för evangelisering kommer att tillgodose behoven hos de mest behövande genom olika välgörenhetsinitiativ, till exempel genom att betala räkningar för de fattigaste familjerna genom kontakter med församlingarna. Ett initiativ som möjliggjorts genom UnipolSais donation. Under veckan som leder fram till världsdagen kommer alla församlingar och stift att uppmanas att fokusera sina pastorala aktiviteter på de fattigas behov i sina grannskap genom konkreta tecken. Dikasteriet har också utarbetat ett häfte på sex språk, för pastoral vägledning för denna världsdag.