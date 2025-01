Jesus Kristus, vårt håp: I. Jesu barndom. 2. Budskapet til Maria

Onsdag 22. januar fortsatte pave Frans sin katekeseserie om «Jesus Kristus, vårt håp». Han konsentrerte seg om budskapet til Maria og hvordan hun mottok det.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen onsdag 22. januar ble det lest fra Lukasevangeliet:

Engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» (Luk 1,26–28 fra Bibel 2024)

Fryd deg!

Etter å ha brakt Guds ord til tempelet i Jerusalem, blir engelen Gabriel sendt til et enkelt hjem i en liten landsby. Nasaret er overhodet ikke nevnt i Det gamle testamente. Men nettopp dit engelen bringer et budskap som er fullstendig uhørt, i både form og innhold. Maria blir da også forskrekket.

Det er ikke med noen vanlig hilsen, ikke et «fred være med deg», Gabriel henvender seg til Maria. Han oppfordrer henne til å fryde seg (det italienske «rallégrati» betyr «fryd deg»). «Fryd deg!»: Det var det profetene gjerne sa til Sions datter når de forkynte Messias’ komme (jf. Sef 3,14; Joel 2,21–23; Sak 9,9). Det er Guds oppfordring til folket når eksilet er over og de igjen føler hans nærhet.

Maria er «fylt av guddommelig nåde»

Gud kaller Maria med et kjærlighetens navn som ikke forekommer i Det gamle testamente, nemlig «kecharitoméne», som betyr «fylt av guddommelig nåde». Maria er full av guddommelig nåde. Kallenavnet uttrykker at Guds kjærlighet allerede lenge har bodd i Marias hjerte. Guds nåde har siselert hennes indre. Hun er et mesterverk.

Frykt ikke! For «Jeg er med deg.»

«Frykt ikke!» sier så Gud til Maria. Det sier han til alle som han betror viktige oppgaver. Han sier det til Abraham, Isak, Moses, Josva (jf. 1 Mos 15,1; 26,24; 5 Mos 31,8; Jos 8,1). Han, Den allmektige, det umuliges Gud (Luk 1,37) er med Maria, han er sammen med henne og ved hennes side, han er den evige «Jeg-med-deg» (jf. 1 Mos 28,15; 2 Mos 3,12; Dom 6,12).

Marias oppgave: å være mor til Frelseren

Så forteller Gabriel Maria hva hennes oppgave vil være: å være mor til den lenge etterlengtede Messias. Engelens ord får bibelsteder fra Det gamle testamente til å gjenlyde i hennes hjerte. Barnet er Konge og Messias, oppfyllelsen av de gamle profetiene. Han vil være konge, ikke på menneskelig, ikke på kjødelig vis, men på guddommelig, åndelig vis. Navnet vil være «Jesus», som betyr «Gud frelser» (jf. Luk 1,31; Matt 1,21). Det er Gud som frelser, ikke mennesket. Jesus er den som oppfyller Jesajas ord: «Engelen for hans ansikt frelste dem. I sin kjærlighet og medfølelse løste han dem ut. Alltid løftet han dem opp og bar dem» (Jes 63,9).

Maria ser inn i sitt hjerte

Maria blir rystet til grunnen, og hun prøver å forstå, å skjelne det som skjer henne (jf. Luk 2,19). Det er ikke utenfor, men inni seg selv hun leter etter svar. Og der, på dypet av sitt åpne hjerte, føler hun seg kalt til å stole fullt og helt på Gud, som har forberedt en spesiell «pinse» til henne. Som ved begynnelsen av skapelsen (1 Mos 1,2) vil Gud sveve over henne med sin Ånd, som er i stand til å åpne det som er lukket uten å øve vold mot det, uten å beskjære den menneskelig frihet. Han vil omhylle henne i sitt nærværs «sky» (jf. 1 Kor 10,1–2) slik at Sønnen kan leve i henne, og hun i ham.

Maria velger å samarbeide med Gud

Maria overgir seg, adlyder, gjør rom. Hun tar imot Ordet i sitt eget kjød og kaster seg ut i det største oppdraget som noe menneske har fått. Hun gir seg til å tjene, ikke som en slave, men som Faderens medarbeider, full av alt – full av verdighet og myndighet til å forvalte den guddommelige skatts gaver, slik hun vil komme til å gjøre i Kana, slik at mange kan få øse av den.

