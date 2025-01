Angelus: Bryllupet i Kana

Gud møter vår mangelfullhet med sin overflod. Menneskelig underskudd blir til guddommelig overskudd.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 18. januar var evangelieteksten:

Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» […] (Joh 2,1–11 fra Bibel 2024)

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen:

Kjære brødre og søstre, god søndag!

Dagens evangelium forteller oss om Jesu første tegn, da han forvandler vann til vin under en bryllupsfest i Kana i Galilea. Det er en fortelling som foregriper og sammenfatter hele Jesus sendelse: Den dagen Messias kommer – sa profetene – vil Herren gjøre i stand «et festmåltid med gammel vin» (Jes 25,6) og «druesaft skal dryppe fra fjellene» (Am 9,13); Jesus er altså Brudgommen som bringer «den nye vinen».

Mangelfullhet og overflod

I dette evangeliet kan vi finne to ting: mangelfullhet og overflod. På den ene side tar vinen slutt, og Maria sier til sin Sønn: «De har ikke mer vin» (vers 3); på den annen side griper Jesus inn og får fylt opp seks store vannkar, og til slutt er vinen så rikelig og så god vin at kjøkemesteren spør brudgommen hvorfor han hadde spart den gode vinen til slutt (vers 10). Så vårt tegn er alltid mangelfullhet, men Guds tegn er alltid overflod, og det er overfloden i Kana et tegn på (jf. Benedikt XVI, Jesus fra Nasaret, I). Hvordan svarer Gud på menneskets mangelfullhet? Med overflod (jf. Rom 5,20). Gud er ikke gjerrig! Når han gir, gir han mye. På vår mangelfullhet svarer Herren med sin overflod.

Under vårt livs festmåltid – kan vi si – kan vi iblant merke at vinen er i ferd med å ta slutt: at det er en mangel på overskudd eller noe annet. Det skjer når vi er plaget av bekymringer, grepet av frykt, eller når det ondes knusende krefter tar fra oss sansen for livet, gledens rus og håpets smak. Pass på: I møte med denne mangelfullheten gir Herren, han gir i overflod. Tilsynelatende er dette en selvmotsigelse: Jo mer mangelfulle vi er, desto større er Herrens overflod. For Herren ønsker å holde fest med oss, en fest som aldri tar slutt.

Bønn

La oss da be til jomfru Maria. Må hun, «den nye vinens kvinne» (jf. A. Bello, Maria, donna dei nostri giorni) gå i forbønn for oss, og må hun i dette jubelåret hjelpe oss å gjenoppdage gleden over å møte Herren Jesus.