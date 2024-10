Dilexit nos: pave Frans’ fjerde encyklika

Et bilde av Jesu hellige hjerte

«Dilexit nos» betyr «han elsket oss» (jf. Rom 8,37). Encyklikaen handler om «Jesu Kristi hjertes menneskelige og guddommelige kjærlighet».

Vuokko–Helena Caseiro – Vatikanstaten

Läs också 10/06/2024 Pave Frans forbereder et dokument om Jesu hellige hjerte Ved generalaudiensen 5. juni fortalte pave Frans at det snart vil komme et dokument om Jesu-hjerte-fromheten.

Vi har bladd gjennom encyklikaen (LES DEN HER). Etter noen innledende ord i første punkt følger:

Hjertets betydning (2. – 31.):

– Hva mener vi med «hjerte»?

– Å vende tilbake til hjertet

– Hjertet som forener bruddstykkene

– Ilden

– Verden kan endres ut fra hjertet

Gester og ord preget av kjærlighet (32. – 47.):

– Gester som gjenspeiler hjertet

– Blikket

– Ordene

Dette er hjertet som elsket så høyt (48. – 91.):

– Tilbedelse av Kristus

– Å vise hans bilde ære

– Følbar kjærlighet

– Trefoldig kjærlighet

– Treenige perspektiver

– Uttalelser av nyere dato fra læreembedet

– Fordypelse og aktualitet

Kjærligheten som gir å drikke (92. – 163.):

– Tørst etter Guds kjærlighet

– Ordets gjenlyd i i historien

– Utbredelsen av fromhet til Kristi hjerte

– Den hellige Frans av Sales

– En kjærlighetserklæring

– Den hellige Claude la Colombière

– Den hellige Charles de Foucauld og den hellige Thérèse av Jesusbarnet

– Gjenlyd i jesuitterordenen

– En lang tradisjon av indre liv

– Trøstens fromhet

Å gjengjelde kjærlighet med kjærlighet (164. – 216.):

– En klage og en bønn

– Å viderføre hans kjærlighet i våre søsken

– Gjenlyd i spiritualitetens historie

– Godtgjørelse: Å bygge på ruinene

– Godtgjøring – en forlengelse til Kristi hjerte

– Å få verden til å bli forelsket

Avslutning (217.)

