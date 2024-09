Angelus: Hva vil det si å kjenne Jesus?

Hvem er Jesus? «Den salvede» svarer Peter. Det er et riktig svar, men heller ikke Peter vet da hvem Jesus egentlig er.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 15. september var evangelieteksten:



Jesus og disiplene dro ut til landsbyene ved Cæsarea Filippi. På veien spurte han disiplene: «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte: «Døperen Johannes; men noen sier Elia, og andre en av profetene.» «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du er Den salvede.» […]

(Mark 8,27–35 fra Bibel 2024)

Kjære brødre og søstre, god søndag!



Dagens evangelium forteller oss at etter å ha spurt disiplene hva folk tenkte om ham, spør Jesus dem direkte: «Og dere, hvem sier dere at jeg er?» (Mark 8,29). Peter svarer for hele gruppen. Han sier: «Du er Den salvede» (vers 30), altså: «Du er Messias». Men når Jesus begynner å tale om den lidelse og den død som venter ham, motsetter den samme Peter seg dette, og Jesus refser ham strengt: «Vik bak meg, Satan!» – han kaller ham Satan – «Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil» (vers 33).

Vi kan se på apostelen Peters innstilling og spørre oss, vi også, hva det egentlig betyr å kjenne Jesus.

Riktig svar, gal tenkemåte

På den ene side svarer jo Peter helt riktig når han sier til Jesus at han er Den salvede. Men bak disse ordene, som er riktige, finnes fortsatt tanken for det mennesker vil, en mentalitet som forestiller seg en sterk Messias, en seirende Messias, som ikke kan lide og dø. Så Peter svarer med «riktige» ord, men hans tenkemåte har ikke forandret seg. Han trenger fortsatt å endre sin mentalitet, han trenger fortsatt å vende om.

Jesus forandrer oss

Og dette er et viktig budskap også for oss. For også vi har lært noe om Gud, vi kjenner læren, vi sier fram bønnene på riktig måte, og kanskje svarer vi godt på spørsmålet: «Hvem er Jesus for deg?», med en eller annen formel vi har lært i trosopplæringen. Men er vi sikre på at dette betyr at vi virkelig kjenner Jesus? For å kjenne Herren er det i virkeligheten ikke nok bare å vite noe om ham. Man må gi seg til å følge ham, la seg berøre og forandre av hans evangelium. Det dreier seg altså om å ha en relasjon med ham, et møte. Jeg kan vite så mangt om Jesus, men om jeg ikke har møtt ham, vet jeg fortsatt ikke hvem Jesus er. Det er nødvendig med dette møtet, som forandrer hele ditt liv: Det forandrer din tenkemåte, relasjonene til dine søsken, din villighet til å ta imot andre og tilgi, de valg du tar i livet. Alt blir forandret hvis du virkelig har blitt kjent med Jesus! Alt blir forandret.

Hvor våkne er vi?

Brødre og søstre, den lutherske teologen og presten Bonhoeffer, et offer for nazismen, skrev: «Det som stadig opptar meg er spørsmålet om hva kristendom egentlig er, eller også hvem Kristus egentlig er, for oss i dag» (Widerstand und Ergebung. Werkausgabe, Band 8, Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, 1998, 402). Dessverre er det mange som ikke lenger stiller seg dette spørsmålet og som forblir «uopptatte», i en døs, ja også fjerne fra Gud. Men det er derimot viktig å spørre seg: Lar jeg meg forstyrre, spør jeg meg hvem Jesus er for meg og hvilken plass han har i mitt liv?

Bønn

Måtte vår mor Maria, som kjente Jesus godt, hjelpe oss med dette spørsmålet.