Jesuitternes tidsskrift ”America” skriver om pave Frans’ nye selvbiografi

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Läs också 15/01/2025 Ydmyghed og humor skal der til Fire italienske dagblade har offentliggjort uddrag af pavens selvbiografi ”Spera” (Håb), der udkom den 14. januar i mange forskellige lande over hele verden. Her er uddrag fra to ...

Den 14. januar udkom pave Frans’ nye selvbiografi med den italienske originaltitel ”Spera” (Håb) på italiensk og 17 andre sprog i omkring 100 lande over hele verden, oplyser jesuitternes tidsskrift ”America”. Bogen er blevet til i samarbejde med den italienske redaktør Carlo Musso. Det var oprindeligt planen, at den først skulle udgives efter pavens død; men paven besluttede i august sidste år, at den skulle udgives ved begyndelsen af jubelåret 2025, skriver America. ”Håb” er det centrale tema i jubelåret lige som det også er det i bogen.

Pave Frans er også inspireret af den hellige pave Johannes Paul II, der i jubelåret 2000 sagde: “Frygt ikke. Slå dørene op for Kristus!”

I en direkte henvendelse til læserne skiver han: “Hvis I en dag er overvældede af frygt og bekymringer, så tænk på episoden i Johannesevangeliet med brylluppet i Kana (Joh 2:1-12) og sig til jer selv: Den bedste vin er endnu ikke båret frem”. I ”Håb” indrømmer pave Frans, at han har begået fejltagelser under sit pontifikat. Det skyldes som regel, at han er for utålmodig, siger han. Han forsvarer i bogen nogle af sine mere kontroversielle beslutninger – for eksempel at han har udvidet mulighederne for, at fraskilte og gengifte katolikker kan få adgang til sakramenterne og for nylig at han har autoriseret velsignelse af par af samme køn, skriver America.

“Det er vores job som hyrder at tage andre ved hånden, ledsage dem, hjælpe dem med at skelne og ikke ekskludere dem”. ”Og at tilgive dem: at behandle andre med samme retfærdighed som der forundes ”, citeres paven for.

America skriver om “Fiducia Supplicans” (2013), der handler om “den pastorale betydning af velsignelser. Paven ser muligheden for velsignelse som et tegn på, at Kirken gerne vil følges med alle og ikke udelukker nogen.

“Alle i Kirken er inviterede, inklusive folk der er skilte og gengifte, folk der er homoseksuelle, folk der er transseksuelle”, siger paven i følge America. Ifølge pave Frans er seksuelle synder ikke de værste synder. Som de værste synder karakteriserer han ”De synder der er af mere ”engleagtig karakter”, som klæder sig selv på anden vis: stolthed, had, falskhed, svig, magtmisbrug”.

Det er kommet bag på pave Frans, at han har haft så lang en embedsperiode, skriver America. I begyndelsen regnede han kun med en periode på en tre – fire år. ” Jeg forestillede mig aldrig, at jeg ville skrive disse fire encyclikaer og alle disse breve, dokumenter, apostoliske exhortationer og heller ikke, at jeg ville komme til at rejse til mere end 60 lande”.