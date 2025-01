VATIKANI

Gëzuar Vitin e Ri! Nё çdo kohë, me Ty, o Zot!

Me Ty, o Zot, do të ecim çdo ditë/Viti Ri që fillojmë është dhuratë: /Kohë e dhuruar nga Zoti/secilit njeri, për ta mbushur me vepra të mira jetën tonë, /kohë e dhuruar prej Zotit, /për ndërtimin e shoqërisë e të kulturës së dashurisë e të paqes, /të mirëkuptimit e të vëllazërimit.

R.SH. - Vatikan Gëzuar Vitin e Ri 2025 të dashur shqiptarë e miq të Radio Vatikanit - Vatican News, kudo që ndodheni, të ecim sëbashku me Zotin e, kështu, ky vit do të jetë i lumtur, i mirë e në Paqe! Fillojmë, pra, një Vit të Ri e, na merr për dore shpresa e krishterë në Dashurinë dhe Mëshirën e pakufishme të Zotit; e fillojmë Vitin e Ri duke iu lutur Zotit të na japë bekimin hyjnor e duke kërkuar, me ndërmjetësi të Virgjrës Mari, Nënës së Zotit, dhuratën e paqes e të pajtimit: për familjet tona, për fshatrat e qytetet tona, për vendlindjen dhe për botën mbarë . Të ecin pikërisht në rrugën e dashurisë së zemrës, që është dija e atyre, të cilët nuk lodhën kurrë s’e kërkuari fytyrën e Mëshirshme të Zotit. Mund të jemi të sigurt: në se nuk lodhemi s’e kërkuari mëshirën e Tij Hyjnore, në se nuk i nënshtrohemi tundimit të humbjes së besimit e të dyshimit, në se përmes vështirësive të panumërta, mbetemi gjithnjë të lidhur ngushtë me Të, Zotin e jetës e Mësuesin e udhës së vëllazërimit, do të provojmë patjetër bukurinë e pushtetin, te dashurisë së Tij dhe të përdëllimit të Tij Hyjnor. Jezu Krishti, Foshnja Hyjnore e njomë e Betlehemit që Virgjëra Mari ia dëfton botës sot, në ditën a parë të Vitit të ri, na bën veprimtarë të dashurisë e të paqes, dëshmitarë të Tij, Princit të Paqes. Amen! Me Ty, o Zot, do të ecim çdo ditë Viti Ri që fillojmë është dhuratë: Kohë e dhuruar nga Zoti secilit njeri, për ta mbushur me vepra të mira jetën tonë, kohë e dhuruar prej Zotit, për ndërtimin e shoqërisë e të kulturës së dashurisë e të paqes, të mirëkuptimit e të vëllazërimit. Në çdo kohë, o Zot, burra e gra të çdo rrace e vendi kanë përshkuar rrugët me plotë vështirësi vetëm e vetëm për Të takuar Ty. E Ti, o Zot, i ke ndriçuar me Dritën Tënde Hyjnore, i ke mësuar të shikojnë dhe të ecin përpara, i ke mësuar t’i zbulojnë thesaret e Jetës dhe të njohin Fytyrën Tënde të Dashur. Në çdo kohë, o Zot, burra e gra, besimtarë e ata që nuk besojnë, janë takuar në emër Tënd për të mbjell paqen anë e mbanë tokës. E Ti, o Zot, ke vënë një shenjë në rrugën e tyre: Ungjillin – Fjalën e Jetës, Sihariqin – Lajmin e mirë të dhuruar atij që don të kuptojë, atij që don ta duaj e të sajoj një tokë të lumtur.