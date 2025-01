Simbolet e Krishtit ndër male, për Jubileun e vitit 1900

Ndër nismat e Jubileut që pati hapur shekullin e 20-të, ishte ajo e vendosjes së kryqave apo shtatoreve të Shëlbuesit në majat e maleve të viseve italiane, nga veriu - në jug. Projekti u pranua nga Papa Leoni XIII, por më pas u bë fryt i veprimtarisë korale të burrave dhe grave nga viset malore, të cilët shprehën kështu fenë e tyre e, në të njëjtën kohë, dëshmuan unitetin e bashkësive.

R.SH. / Vatikan

Viti jubilar sapo ka filluar dhe të gjithë sytë janë drejtuar nga Roma, që hap portat e saj të shenjta për shtegtarët dhe besimtarët nga mbarë bota, por në disa maja të Italisë ka vise të tjera që ruajnë lidhje shumë të fortë me Vitin Shenjt 2025. Shtatoret e Shëlbuesit, kryqat apo kapelat, që shquhen në majat e maleve, të shpërndara nga veriu në jug në rajonet e Italisë, u naltuan me rastin e Jubileut të vitit 1900.

Kohë krize

Ndryshimi i shekullit po afrohej, periudha ishte e trazuar, çështja romake nuk ishte zgjidhur ende, Shteti papnor ishte mbyllur brenda mureve leonine, Roma ishte e humbur, së bashku me fuqinë e përkohshme të Papës, e nxitur nga marramendja e modernitetit.

Jubileu i ndryshimit të shekullit

Më 11 maj 1899, me bulën Properante ad Exitum Saeculo, Papa Leoni XIII shpalli Vitin Shenjt. Pritja dhe shpresa ishin shumë të forta: asnjë jubile nuk ishte kremtuar me solemnitet që nga viti 1825. Papa shkoi më tej: duke kapërcyer çdo kufi fizik, shikoi vendet më të largëta dhe më të harruara, komunitetet malore, të banuara shpesh nga njerëz të varfër. Autori i Rerum novarum përtëriu interesin dhe kujdesin për më të dobëtit, duke shprehur dëshirën e ndërtimit të monumente si "nderim i madh për Zotin". Hamendësohej se do të ishin nëntëmbëdhjetë, numri i shekujve që nga lindja e Krishtit. Po më pas arritën në njëzet, me përfshirjen e malit Capreo, një vend afër Carpineto-s, ku kishte lindur Papa. Një vit më parë Leoni XIII ia kishte besuar Komitetit Romak, kryesuar nga kardinali Domenico Jacobini, detyrën për të vendosur, siç lexojmë në numrin e 12 gushtit 1899 të revistës “Fede e civiltà”:

“…mbi nëntëmbëdhjetë male të Italisë, nga Alpet - në Madonie, të ngrihen po aq kujtime homazhi, sa janë deri tani shekujt e Shëlbimit të Krishterë, në mënyrë që të mund të formohet në të gjithë Italinë, një kurorë simbolike e shenjtë kushtuar Shëlbuesit, duke u dëshmuar pasardhësve përkushtimin e shekullit të njëzetë ndaj Jezu Krishtit".

Maja të dukshme dhe të arritshme

Projekti daton disa vite më parë: më 5 shtator 1896, "plani për të votuar për Krishtin Shëlbues" ishte shpallur, gjatë seancës së përgjithshme të Kongresit të XIV Katolik Italian, mbajtur në Fiesole. Projekti u përfshi në iniciativat e planifikuara për jubileun e Komitetit Ndërkombëtar Romak kushtuar "homazhit solemn ndaj Jezusit Shëlbues", kryesuar nga Konti Giovanni Acquaderni. Për ndërtimin e monumenteve u formuan komitete lokale, duke zgjedhur vendndodhjet si shprehje të grupeve të ndryshme etnike e jo sipas vijave gjeografike. U identifikuan maja shumë të larta, në mënyrë që figurat e Shëlbuesit ose të kryqit të binin në sy edhe më shumë, të shiheshin qartë nga larg dhe njëkohësisht të ishin lehtësisht të arritshme.

Tulla nga malet e Italisë

Në çdo monument ishte vendosur mbishkrimi: Jesu Christo Deo restitutae per Ipsum Salutis / Anno MCM / Leo P.P.XIII, domethënë: “Për Jezu Krishtin Perëndinë që nëpërmjet vetvetes së tij na riktheu shëlbimin /Viti 1900 / Papa Leoni XIII. Për më tepër, në përfundim të Jubileut, komiteteve lokale iu kërkua të dërgonin "një gur ose një tullë të së njëjtës natyrë, si bazë e çdo monumenti, për t'u murosur si kujtim brenda murit të Portës Shenjte".

Shtatore dhe kryqe

Shtatore të mëdha të Krishtit të ngjallur u derdhën në bronz, e më shpesh, në gize, në stilin e periudhës, me karakter të theksuar klasik. Modeli ishte mbi të gjitha Shëlbuesi, i gjetur në krye të fasadës së Shën Gjonit në Lateran. Në vende të tjera u ndërtuan kryqa hekuri në stilin e art deco, dhe herë të tjera, kapela.

Dëshirë dhe entuziazëm

Çdo vend ka një histori të paharrueshme për të treguar. Edhe histori shkatërrimi, kur elementët - e ndonjëherë vandalizmi - goditën monumentet duke i thyer, si në Mombarone në Piemonte, por edhe histori rindërtimi, pra kujdesi, deri në ditët e sotme. Ngjarjet, megjithatë, i bashkon reagimi entuziast popullor: të gjithë, në atë kohë, dhanë atë që mundën. Falë dhurimit të të gjithëve, u ndërtuan monumente shumë më të mëdha se sa ishte planifikuar. Ndonëse ideja fillestare e Komitetit Romak ishte e kufizuar në "suvenire".

Transporti i kryqeve apo i statujave bëhej edhe me anije, si në rastin e shtatores së Shëlbuesit në malin Ortobene, në Sardenjë; më pas me karroca të tërhequra nga qe apo mbi kurrizin e mushkave, madje edhe mbi supet e atyre që u bënë Kirenej modernë. Fotot e periudhës e vërtetojnë këtë: turma njerëzish nga të gjitha sferat e jetës u dyndën drejt majave: fillimisht për të ndërtuar, pastaj për të bërë homazhe rrëzë monumenteve kushtuar Krishtit. Një frymë fetare, që shprehej si manifestim identitar i pasurisë kulturore, tipik për malet.

Shëlbuesi i malit Ortobene, në provincën e Nuoro

Një listë e gjatë

Kryqet dhe monumentet e Krishtit Shëlbues që u ndërtuan ndërmjet viteve 1900 dhe 1902 ndodhen në: Saluzzo, Monviso (Cuneo); Graglia, Mombarone (Biella); Zone, mali Guglielmo (Brescia); Udine, mali Matajur; Triora, mali Saccarello (Imperia); Sestola, mali Cimone (Modena); Lizzano në Belvedere, Corno alle Scale (Bologna); Abbadia San Salvatore, mali Amiata (Siena); Fossombrone, mali Catria (Pesaro-Urbino); Capranica Prenestina, mali Guadagnolo (Romë); Formia, mali Altino (Latinë); Martina Franca, mali Belvedere (Taranto); Reggio Calabria, Montalto di Aspromonte; Caltanissetta, mali San Giuliano; Nuoro, mali Ortobene; Carpineto Romano, mali Capreo (Romë). Në Norcia, në malin Vettore, kryqi u rrëzua dy herë nga kushtet e pafavorshme të motit dhe tani ka mbetur vetëm baza.

Edhe pse i përfshirë në listë, asnjë monument nuk u realizua në L'Aquila, në Gran Sasso, në Sulmona, në Majella, në Viterbo, në malin Cimino. Së fundi, monumente të tjera, të përjashtuara nga lista zyrtare, u ndërtuan në male ose në fusha me nismë private. E mbarë vendi u bë “Vendi i Kryqave”.