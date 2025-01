Papë, radiovalët dhe vëllazëri: kujtim i Pier Vincenzo Giudici

Pardje ndërroi jetë në Romë, në moshën 90-vjeçare, një nga inxhinierët kryesorë të Radio Vatikanit në epokën e suksesit të transmetimeve analoge ndërkombëtare e deri në kohën e teknologjive të reja dixhitale

R.SH. / Vatikan

Pier Vincenzo Giudici, inxhinier i Radio Vatikanit, në pension, që u nda nga jeta, në Romë, në moshën 90-vjeçare. Fati është ndonjëherë çështje telash. Ose, në rastin e kësaj historie, telash dhe ndonjë pjese tjetër radioamatore. Kështu burri që do të kalonte pothuajse gjysmën e jetës në Radion e Papës si inxhinier, 25 vjet si zëvendësdrejtor teknik - duke e përfaqësuar disa herë në asambletë ndërkombëtare të radios - flet për jetën e tij që në moshën 9-vjeçare, në një mjedis të vështirë, në mes të luftës dhe, më pas, në atmosferën e armëpushimit, nënshkruar disa muaj më parë, që luajti një dramë brenda dramës.

Zbulimi i Radio Vatikanit

Pier Vincenzo Giudici, që u nda nga jeta më 1 janar, në Romë, në moshën 90-vjeçare, e pati treguar këtë episod për stacionin tonë disa vite më parë. “Ishte fundi i vitit 1943. Për të marrë radion, babai më dhuroi një diodo, një kondensator të ndryshueshëm, një spirale, një copë tel antene disa metra të gjatë dhe kufje. Asokohe kapja sinjalin e Radio Vatikanit, sepse ishim afër, disa qindra metra larg Radios. E lajmet e para që dëgjoj, janë lajmet në italisht e më pas, edhe në anglisht, frëngjisht dhe gjermanisht për të kërkuar punonjës”. Ai djalë është dëshmitar i pavetëdijshëm i njerës prej faqeve më të bukura dhe fisnike të Radio Vatikanit, shërbimit të kryer nga Zyra e Informacionit, që në periudhën 40-46 transmetoi mbi një milion e 200 mijë mesazhe për të ndihmuar familjet të marrin lajme për të dashurit e tyre të zhdukur ose të burgosur.

Koncili "nga distanca"

Me ardhjen e tij në transmetuesin papnor, inxhinieri i ri ndjeu se po përfshihej në një projekt me profil të lartë teknik, e jo vetëm. Jemi në vitin '62, Koncili Dytë Kishtar i Vatikanit ishte në fillimet e tij dhe Papa Gjoni XXIII, që deshi dhe hapi një asamble të paracaktuar për ta shndërruar Kishën bashkëkohore, dëshiron të ndjekë punën e këtij projekti, por pa mundur ta bënte këtë gjithnjë personalisht. Sot, mjaftojnë vetëm disa klikime për t'u lidhur në distancë, ndërsa gjashtëdhjetë vjet më parë ishte sukses. Ndërsa në atë rrethanë zgjidhej duke montuar në studion private të Papës një televizor, të lidhur me dy kamera që inkuadronin vendet e etërve të Koncilit në Bazilikë dhe ishin në gjendje të lëviznin dhe të zmadhonin zërin e kujtdo që fliste. Një gjë futuriste që inxhinier Giudici e punon në anën audio.

Ndërmjet dy sistemeve

Valët e shkurtra, valët e mesme dhe modulimi i frekuencës janë buka e përditshme e inxhinierit, që në vitin 1975 u emërua zëvendësdrejtor teknik i Radio Vatikanit. Është faza që siguron një konsolidim gjithnjë e më të fortë dhe të strukturuar të transmetimeve hertziane, të cilat i lejojnë transmetuesit të përcjellë mesazhin e Papëve praktikisht kudo në planet, ashtu siç e përcolli Gjon Palin II personalisht në të njëjtën periudhë. Punë përditësimi e vazhdueshëm, që për Giudicin përfundoi me pensionimin e tij në vitin 2000 kur, pothuajse në mënyrë emblematike, sistemi analog i transmetimit filloi t’i krijonte më shumë hapësirë ​horizontit të ri dixhital.

Durim e vëllazëri

"Nëse ka një Papë që kërkon të bëjë diçka, ajo duhet bërë"- pati thënë Pier Vincenzo Giudici gjatë një interviste me mikrofonat tanë në vitin 2021, duke e quajtur shprehjen si "shaka" personale dhe mbi të gjitha në linjë me sjelljen e përvojës së tij profesionale. Ndërsa pyetjes së fundit "çfarë do t'i thoshe një të riu sot për shkak të përvojës tënde të gjatë si inxhinier në Radio Vatikan", ai iu përgjigj: "Përveç durimit që duhet pasur, duhet zbuluar edhe vëllazëria. Mund të gjesh shumë vëllazëri duke shikuar përreth”.