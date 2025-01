Papa takon Trupin Diplomatik pranë Selisë së Shenjtë, marrëdhënie me 184 shtete

Janë 184 Shtete mbajnë marrëdhënie diplomatike me Selinë e Shenjtë. Këtyre duhen shtuar Bashkimi Evropian dhe Urdhri Sovran Ushtarak i Maltës.Misionet diplomatike të akredituara pranë Selinë e Shenjtë me seli në Romë, përfshirë Bashkimin Evropian dhe Urdhrin Sovran Ushtarak të Maltës, janë 90. Janë të vendosura në Romë edhe Zyrat e akredituara pranë Selisë së Shenjtë nga Lidhja e Shteteve Arabe, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin dhe Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë

R.SH. / Vatikan

“Përballë kërcënimit gjithnjë e më konkret të një lufte botërore, vokacioni i diplomacisë është të promovojë dialogun me të gjithë, duke përfshirë bashkëbiseduesit që konsiderohen më “të papërshtatshëm” ose që nuk konsiderohen të legjitimuar për të negociuar”. Kështu pohon mes tjerash Papa në fjalën e tij para trupit diplomatike të akredituar pranë Selisë së Shenjtë (lexuar nga një prej bashkëpunëtorëve të tij, monsignor Ciampanelli,) duke theksuar se nevojitet “një diplomaci shprese”. Kjo është mënyra dhe udha e vetme për të thyer zinxhirët e urrejtjes dhe hakmarrjes që burgosin, çaktivizimi i egoizmit, krenarisë dhe mendjemadhësisë njerëzore, që janë rrënja e çdo vullneti luftarak që shkatërron”.

184 Shtete kanë marrëdhënie diplomatike me Selinë e Shenjtë

Kujtojmë se janë 184 Shtete që aktualisht mbajnë marrëdhënie të plota diplomatike me Selinë e Shenjtë, ndër to edhe Shqipëria. Këtyre duhen shtuar Bashkimi Evropian dhe Urdhri Sovran Ushtarak i Maltës. Misionet diplomatike të akredituara pranë Selinë e Shenjtë me seli në Romë, përfshirë ato të Bashkimit Evropian dhe Urdhrit Sovran Ushtarak të Maltës, janë 90.

Gjithashtu janë të vendosura në Romë edhe Zyrat e akredituara pranë Selisë së Shenjtë nga Lidhja e Shteteve Arabe, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin dhe Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët.

Gjatë vitit 2024, më 11 tetor, u nënshkrua Protokolli i Dytë Shtesë i Marrëveshjes ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Burkina Fasos për statusin ligjor të Kishës Katolike në Burkina Faso. Më 22 tetor, Selia e Shenjtë dhe Republika Popullore e Kinës ranë dakord të zgjasin edhe për katër vjet të tjera vlefshmërinë e Marrëveshjes së Përkohshme për Emërimin e Ipeshkvijve, nënshkruar më 22 shtator 2018 e rinovuar më 22 tetor 2020 dhe më 22 tetor 2022. Së fundi, më 24 tetor u nënshkrua Marrëveshja ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Republikës Çeke për disa çështje juridike.