Pagëzime në Sikstinë: Riti në të cilin “predikojnë” foshnjat

Sot, e Diel, 12 janar, me rastin e festës së Pagëzimit të Jezusit në Lumin Jordan, Papa kryeson kremtimin e Meshës gjatë së cilës u jep Sakramentin 1e Pagëzimit disa të posalindurve.

R. SH. - Vatikan

Në Kapelën Sikstine, në Vatikan, pikturat, si figurat e një Libri, i bëjnë më të kuptueshme të vërtetat e shprehura në Shkrimet Shenjte. Në këtë vend, përuruar nga Papa Juli II në vitin 1512, zhvillohet Konklavi dhe zgjidhet Papa. E po në këtë skenë të jashtëzakonshme rinashimentale, më se pesë milionë njerëz admirojnë çdo vit kryeveprat artistike të frymëzuara nga Bibla.

Posaçërisht në nëntë kompozimet qëndrore të Kapelës Sikstine, mund “të rijetojmë” Historitë e Zanafillës, ndërmjet të cilave, ajo e përmbytjes universale dhe e rilindjes së njerëzimit, përmes familjet së Noesë. Një skenë që na kujton edhe Letrën e Parë të Shën Pjetrit, ku uji i përmbytjes shikohet si shenjë profetike e ujit të Pagëzimit, nga i cili lind njerëzimi i ri.

Në këtë kornizë të jashtëzakonshme, nën kupolën e Kapelës Sikstine, ku shikimi rrëmbehet nga Gjyqi i Mbramë, i afreskuar nga Mikelanxhelo, edhe sivjet pagëzohen disa fëmijë, bij të punonjësve të Vatikanit.

Zhvillimi i kremtimit

Mesha Shenjte me ritin e Sakramentit të Pagëzimit fillon me procesionin drejt altarit. Pas përshëndetjes fillestare, nis dialogu i udhëheqësit të kremtimit me prindërit, nunët e nunat. Pason riti i “Shenjës së Kryqit mbi ballin e fëmijëve”. Është fillimi i një kremtimi prekës, shoqëruar me organo, nën pikturat e Kapelës Sikstine, ku rijetohen ngjarjet e historisë së shëlbimit, sipas Shkrimit Shenjt.