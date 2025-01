Me Jubileun, shtohen gjuhët e shenjave në mediat e Vatikanit

Duke filluar nga Jubileu i Botës së Komunikimit, Vatican News do të ofrojë falas përkthimin e kremtimeve papnore në dy gjuhë të reja të shenjave, në atë franceze (LSF) dhe në atë spanjolle (LSE). Ato i shtohen gjuhës italiane të shenjave (LIS) dhe gjuhës amerikane të shenjave (ASL), tashmë aktive që nga viti 2021

R.SH. – Vatikan

Etapë e re e rëndësishme e Projektit “Askush i Përjashtuar” (Nessuno Escluso): me Jubileun e Botës së Komunikimit, nis shërbimi mediatik i Vatikanit në gjuhën frënge dhe spanjolle të shenjave. Nga e diela e 26 janarit, e Diela e Fjalës së Zotit dhe dita e fundit e Jubileut të Komunikatorëve, Engjëlli i Tënzot dhe audiencat e përgjithshme do të përkthehen drejtpërdrejt në gjuhën e shenjave në italisht (LIS), spanjisht (LSE) dhe frëngjisht (LSF), në kanalin YouTube të Vatican News e po aty, on demand, në gjuhën amerikane të shenjave (ASL). Në italisht, do të ruhet edhe gjatë Jubielut, titrimi i drejtpërdrejtë i fjalëve të Papës. Shërbimi në dy gjuhët e reja të shenjave u krijua falë mbështetjes financiare të Fondacionit Conrad N. Hilton dhe synon të përfaqësojë një shenjë konkrete për ta jetuar Jubileun në mënyrë gjithëpërfshirëse, pa përjashtuar askënd.

Së bashku me transmetimin e drejtpërdrejtë në gjuhën e shenjave – filluar me italishten dhe me gjuhën amerikane në vitin 2021 – Projekti “Askush i Përjashtuar” ofron edhe një aplikacion (App) informacioni “Vatican for All” (Vatikani për të gjithë), krijuar nga Dikasteri për Komunikimin në ndihmë të njerëzve me aftësi të kufizuara përsa i përket shikimit e të folurit. Aplikacioni – që mund të merret falas në Google Play dhe në Apple Store – u mundëson atyre konsultimin e informacionit mbi ngjarjet papnore, Selinë e Shenjtë dhe jetën e Kishës në botë.

Projekti “Askush i Përjashtuar” nisi gjatë Pashkëve 2021 me hapjen e një kanali “live” për përkthimin në gjuhën italiane të shenjave (https://e.va/lis) dhe një “on demand” në atë amerikane (http://e.va/asl). Projekti koordinohet nga motër Veronica Donatello, këshilltare e Dikasterit të Vatikanit për Komunikimin dhe drejtuese e Shërbimit Kombëtar të Konferencës Ipeshkvnore Italiane për Kujdesin Baritor të Personave me Aftësi të Kufizuara. Projekti është bërë i mundur falë bashkëpunimit dhe mbështetjes financiare të Institutit Kishtar të Milanos për Shurdhmemecët, të Misioneve të Krishtera për të Verbërit në Botë – dega italiane, të shoqatës “Miqtë e Radio Vatikanit” dhe të Qendrës së Shurdhmemecëve “Shën Françesk Borxhia” të Çikagos, së cilës tani i shtohet Fondacioni Conrad N. Hilton.