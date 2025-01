VATIKANI

Kryeipeshkvi Imzot Gallagher viziton Principatën e Monakos

Sekretari i Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet, Imzot Gallagher ndodhet në Principatën e Monakos. Në program, audienca me Princin Albert II dhe procesioni kushtuar Pajtores, Shën Devotës, së bashku me familjen princore. Nesër, Mesha në katedrale e, më pas, takimi me klerin vendas

R.SH. / Vatikan Nisi dje, e dielë 26 dhe do të zgjasë deri të martën më 28 janar, vizita e Kryeipeshkvit Imzot Paul Richard Gallagher, Sekretar i Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare, në Principatën e Monakos. Prelati do të marrë pjesë në kremtimet kushtuar Shën Devotës, martire e krishterë e lindur në Korsikë dhe e nderuar si Pajtore qiellore e Principatës. Sipas programit, transmetuar nga Sekretaria e Shtetit të Selisë së Shenjtë, Imzot Gallagher pritet sot në audiencë nga Princi Albert II, në Pallatin Grimaldi. Më pas, së bashku me familjen princore, do të marrë pjesë në procesionin e Shën Devotës, në rrugën që mban emrin e Presidentit John F. Kennedy. Nesër Kryeipeshkvi Imzot Paul Richard Gallagher do të kremtojë Meshën me rastin e festës së Pajtores qiellore, në Katedralen e Zojës së Papërlyer. Menjëherë pas do të takohet, në selinë e Kryedioqezës së vendit, me klerin, besimtarët, besimtaret dhe shoqatat dioqezane të Principatës së Monakos.