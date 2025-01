VATIKANI

Kongo, Kryeipeshkvi Gallagher takohet me Presidentin N'Guesso. Udhëtimi në Brazzaville përfundon

Pas katër ditësh të ngarkuara me takime, Sekretari i Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet e përfundoi vizitën e tij në vendin e Afrikës Qendrore, ku ishte me rastin e fillimit të punës së Komisionit të Përbashkët për zbatimin e Marrëveshjes Kornizë: kulmi i një udhëtimi të gjatë miqësie dhe bashkëpunimi ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe qeverisë kongoleze. Bisedime me kryeministrin Makosso dhe ministrin e Jashtëm Gakosso

R.SH. / Vatikan Takimi i Sekretarit të Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet, Imzot Paul Richard Gallagher me Presidentin Denis Sassou N'Guesso të martën, më 14 janar, pasuar nga bisedimet me kryeministrin Anatole Collinet Makosso dhe me ministrin e Jashtëm, Jean-Claude Gakosso, ishin veprimtaritë e fundit të shtegtimit të Prelatit në Brazavil, me rastin e fillimit të punimeve të Komisionit të Përbashkët për zbatimin e Marrëveshjes Kuadër ndërmjet Republikës së Kongos dhe Selisë së Shenjtë. “Ditë historike”, e quajti Imzot Gallagher ceremoninë e 13 janarit në selinë e Ministrisë së Punëve të Jashtme për nisjen e veprimtarisë së Komisionit, në prani të përfaqësuesve të qeverisë dhe të Kishës kongoleze si dhe të nuncit apostolik të Kongos dhe Gabonit, Kryeipeshkvit Javier Herrera Corona. Në fjalën e tij, Sekretari për Marrëdhëniet me Shtetet bëri një pasqyrë të rrugës që ndjek bashkëpunimi ndërmjet Kongos dhe Selisë së Shenjtë dhe nënvizoi rëndësinë e Marrëveshjes Kornizë për Marrëdhëniet dhe Bashkëpunimin ndërmjet dy palëve, që në vitin 2027 do ta festojnë 50 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike dypalëshe. Kurorëzimi i rrugës së miqësisë dhe bashkëpunimit Nënshkruar në Brazaville më 3 shkurt 2017, Marrëveshja Kuadër është "kurorëzimi i një udhëtimi të gjatë miqësie pozitive dhe bashkëpunimi ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Qeverisë Kongoleze" - kujtoi Imzot Gallagher. Puna dhe diskutimet ligjore të kryera nga Komisioni i Përbashkët për zbatimin e marrëveshjes, synojnë "krijimin e një marrëdhënieje ndërmjet institucioneve, që mund të nxisin bashkëpunimin e shëndetshëm në fusha të ndryshme, me interes të përbashkët". Sekretari për Marrëdhëniet me Shtetet shpjegoi, më pas, përmbajtjen e Marrëveshjes, e cila “siguron kuadrin ligjor për personalitetin publik të Kishës Katolike në Kongo”. Njëkohësisht ai përsëriti parimin ndërkombëtar të bashkëpunimit ndërmjet shteteve, si dhe "interesin e përbashkët për marrëveshje të veçanta në vitet e ardhshme, ndër të tjera, në fushën e arsimit, shëndetësisë dhe ndihmës shpirtërore në forcat e armatosura". Sipas Kryeipeshkvit, ky bashkëpunim do të forcojë marrëdhëniet e mira dypalëshe dhe ndërkombëtare ndërmjet dy vendeve. Qëllimi është gjithmonë të ecet në rrugë konkrete paqeje dhe pajtimi, në një botë të lënduar dramatikisht nga konflikte dhe pabarazi të thella sociale. Vizita e Presidentit N’Guesso në Vatikan Bashkëpunimi ndërmjet Kongos dhe Selisë së Shenjtë bëri përparime të mëdha që nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike dypalëshe në vitin 1977, duke nxitur shumë nga vlerat themelore të përbashkëta të të dy shteteve - theksoi Gallagher. Vizita e Presidentit Denis Sassou N'Guesso në Vatikan, në nëntor 2024, shtoi ai, është "dëshmi e qartë e këtyre marrëdhënieve të mira dhe të frytshme dypalëshe". Me atë rast, Papa dhe kreu i shtetit diskutuan rëndësinë e dialogut dhe të vëllazërisë, parë si mjete efektive për zgjidhjen e konflikteve aktuale ndërkombëtare. Papa - kujtoi përfaqësuesi i Vatikanit - lutet që këto marrëdhënie të vazhdojnë të jenë të frytshme, duke shpresuar se do të vijojnë "kërkesën në rritje për dialog dhe respekt, në të gjitha nivelet e shoqërisë, ndërmjet botës institucionale dhe botës së fesë". Sfida e ungjillizimit Ndërmjet fushave të bashkëpunimit të Selisë së Shenjtë dhe Kongos, Kryeipeshkvi Gallagher përmendi edhe ungjillizimin. Sot prania katolike është pjesë integrale e historisë dhe e kulturës kongoleze, siç janë lëvizjet dhe besimet e tjera fetare. "Kongoja sot është shembull i bashkëjetesës paqësore fetare dhe ndërkulturore" - vijoi prelati - I forcuar nga ky bashkëpunim i mirë ndërmjet Kishës dhe Shtetit dhe i frymëzuar nga reflektimi mbi “laicizmin pozitiv” në kontekstin europian, diplomati britanik beson se është e përshtatshme të “reflektohet mbi parimin e një “laicizmi konstruktiv dhe gjithëpërfshirës”, pra “një variacion strukturor i natyrës laike të shtetit, i cili vlerëson drejt kontributin pozitiv të fesë në sferën publike, si dhe përfitimet që rrjedhin prej tij për të mirën e të gjithëve”. Impuls i ri drejt vëllazërisë dhe respektit për të tjerët Në fjalën e tij, Prelati përmendi edhe çështjen e mjedisit, me rëndësi të madhe për Kongon, një nga ekosistemet më të rëndësishme në planet dhe ndër ato më të ekspozuara ndaj ndryshimeve klimatike. Lidhur me këtë temë, Imzot Gallagher përsëriti thirrjen e Papës Françesku në enciklikën Laudato Si' për të “zgjeruar horizontet tona e për të mbrojtur së bashku shtëpinë tonë të përbashkët”. Në të njëjtën mënyrë, Sekretari për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare të Selisë së Shenjtë, nguli këmbë mbi "nevojen urgjente" për t'i ofruar të gjithëve "mundësi për rritje profesionale dhe personale", duke garantuar hyrjen e mallrave kryesore "si ushqimi, uji, shëndeti, kujdesi, edukimi dhe formimi teknik” si dhe sigurimi i “lirisë së ndërgjegjes dhe të shprehjes”. Dëshira e Selisë së Shenjtë - përfundoi Kryeipeshkvi - është të vazhdojë të kontribuojë, nëpërmjet punës së Konferencës Ipeshkvnore, "në nxitjen e zhvillimit të harmonishëm dhe reciprokisht mbështetës të të gjitha pjesëve të shoqërisë". Në këtë drejtim, është themelore të edukohen breznitë e reja për një vëllazërim të përtërirë, në mënyrë që të rriten të vetëdijshëm për rëndësinë e respektimit të të tjerëve, dëgjimit të tyre dhe përfshirjes në dialogimet për paqe.