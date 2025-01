Kina-Selia dhe Shenjtë, shugurohet ipeshkvi parë i Lüliang, sipas Marrëveshjes

Papa ka shfuqizuar Dioqezën e Fenyang dhe themeluar Dioqezën e re të Lüliang, duke emëruar meshtarin Anton JI Weizhong, si ipeshkëv të parë ”pasi miratimit të kandidaturës së tij në kuadër të Marrëveshjes së Përkohshme midis Selisë së Shenjtë dhe Republikës Popullore të Kinës".

R.SH. / Vatikan

"Me dëshirën për të promovuar kujdesin baritor të grigjës së Zotit dhe për t'u kujdesur për të mirën shpirtërore ", më 28 tetor 2024, Papa vendosi të shfuqzonte Dioqezën e Fenyang në Kinën kontinentale, e cila u ngrit më 11 prill 1946 nga Papa Piu XII, dhe në të njëjtën kohë për të ngritur Dioqezën e re të Lüliang, sufragane e Taiyuan, provinca Shanxi, me seli episkopale në Kishën Katedrale të Zemrës së Shenjtë të Jezusit, që ndodhet në Fenyang, qyteti i Lüliang.

Dioqeza e re

Lajmi u dha në një njoftim për shtyp të Vatikanit, duke shpjeguar se kufijtë kishtarë të Dioqezës së re do të përfshijnë zonat e mëposhtme: rrethin Lishi, qarqet Wenshui, Jiaocheng, Xingxian, Linxian, Liulin, Shilou, Lanxian, Fangshan, Zhongyang, Jiaokou. dhe qytetet-qarqet Xiaoyi dhe Fenyang. Ndërsa, qarqet Kelan dhe Jingle janë bashkuar me Kryedioqezën e Taiyuan; kurse qarqet Pingyao dhe Jiexiu janë shkrirë në Dioqezën e Yuci. Në këtë mënyrë, territori i Dioqezës së Lüliang është në përputhje me atë të Kryeqytetit të Lüliang, me një sipërfaqe totale prej 21,000 km2 dhe një popullsi totale prej 3,346,500 banorësh, nga të cilët rreth 20 mijë janë katolikë, në shërbim të të cilëve janë 51 meshtarë dhe 26 motra rregulltare.

Shugurimi i ipeshkvit të parë

Në njoftimin e Vatikanit bëhet e ditur se sot, e hënë 20 janar, u bë shugurimi ipeshkvnor i dom Anthony Ji Weizhong, të cilin Papa e emëroi ipeshkëv të Lüliang (Provinca Shanxi) më 28 tetor 2024, "pasi miratoi kandidaturën e tij në kuadrin e Marrëveshjes së Përkohshme midis Selisë së Shenjtë dhe Republikës Popullore të Kinës".

JI Weizhong është me origjinë nga Wenshui (Shanxi), ku ka lindur më 3 gusht 1973. Ka studiuar teologji në Seminarin Kombëtar në Pekin dhe u shugurua meshtar më 14 tetor 2001 për Dioqezën e Fenyang. Më pas kreu studime gjuhësore në Universitetin Xi'an dhe mori një Licencim në Teologji në Universitetin e Shën Augustin (Gjermani). Deri më tani ka shërbye në Fenyang si ndihmës famullitar, kryetar i Qendrës Baritore Dioqezane dhe Vikar i përgjithshëm.