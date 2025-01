Dom Merlini është i Lum, kard. Semeraro: bashkoi soditjen me veprimin

Në Bazilikën Lateranense, riti i lumnimit të drejtuesit të tretë të përgjithshëm të Misionarëve të Gjakut të Krishtit u kryesua dje, më 12 janar, nga kardinali Marcello Semeraro, prefekt i Dikasterit për Çështjet e Shenjtorëve. Portreti i kujtuar në homelinë e Meshës, ishte ai i njeriut, që vuri lutjen në qendër të apostullimit; maturinë, ndër kriteret e qeverisjes; miqësinë, si stil të marrëdhëniejeve. “Zoti na e dha”, në Vitin Shenjt.

R.SH. / Vatikan

“Njeri i lutjes, që diti të bashkojë jetën dhe apostullimin me përmasat vepruese e soditëse, diti edhe të qeverisë me virtytin e maturisë e të lidhë miqësi me të gjithë. Ky është portreti i meshtarit Giovanni Merlini (Spoleto 1795 – Romë 1873), moderatori i tretë i përgjithshëm i Kongregacionit të Misionarëve të Gjakut të Çmueshëm, i lum dje, më 12 janar. Kardinali Marcello Semeraro, prefekt i Dikasterit të Vatikanit për Çështjet e Shenjtorëve, kryesoi në mëngjes ritin në bazilikën papnore të Shën Gjonit në Lateran, në Romë. Edhe Papa e kujtoi dje këtë figurë të ndritur gjatë lutjes së Engjëllit të Tënzot.

Njeri i lutjes

Kardinali Semeraro, gjatë homelisë, kujtoi se dëshmitë e mbledhura gjatë procesit për lumnimin dhe kanonizimin e tij e pranuan njëzëri dhuratën e lutjes, të mirëpritur plotësisht nga Merlini, aq sa ai padyshim mund të konsiderohet "njeri i lutjes". Lutje që në të bëhej meditim. "Një dëshmitar - kujtoi Kardinali - deklaroi: "Bërtita duke kërkuar leje për të hyrë, po ai nuk m’u përgjigj. Hyra në dhomë, iu afrova teksa po lexonte Lutjet e Ditës dhe e gjeta në ekstazë, pa vënë re asgjë, dhe kështu u detyrova të largohesha nga dhoma me admirim, pa mundur të flisja me të. Vërejta edhe se fytyra e tij ishte e qeshur dhe e bukur në një mënyrë të jashtëzakonshme" (Përmbledhje §129, f. 45)".

Virtyti i maturisë

Dom Merlini, megjithatë, nuk e la pas dore zjarrin e tij misionar: veçanërisht në predikim (gjë për të cilën u vlerësua shumë nga Shën Gaspri). Veç kësaj, vuri mrekullisht në praktikë "aftësitë e qeverisjes", të pasuruara nga virtyti i maturisë - nënvizoi më tej kardinali Semeraro. Virtyt themelor, veçanërisht i rëndësishëm për ata që kanë rol udhëheqës. Duke cituar Shën Tomën e Akuinit, kujtoi edhe se "ishte njeri i matur, që di të vendosë çka duhet të bëjë konkretisht, e di ta bëjë këtë me mençuri. Për të Lumin Giovanni Merlini, dëshmitarët e procesit të lumnimit pohojnë se ushtroi virtytin e maturisë në një mënyrë vërtet të jashtëzakonshme: studionte situatat, këshillohej dhe ndërhynte me bamirësi në mënyrat e duhura, sidomos në vendimet e vështira për njerëzit”.

Bashkimi i soditjes dhe veprimin

Kardinali Semeraro shfrytëzoi rastin që të kujtojë nevojën për t’i mbajtur të bashkuara përmasat soditëse dhe aktive të jetës shpirtërore. Dhe këtë e bën edhe sepse vetë Papa e ka theksuar në disa raste ("Nëse duam ta shijojmë jetën me gëzim, duhet t'i kombinojmë këto dy qëndrime").

Karakteristika e mëtejshme e të Lumit të ri dom Merlinit, e theksuar në predikimin e ritit të lumnimit, është aftësia e rregulltarit për të lidhur marrëdhënie të vërteta miqësie me të gjithë. Në në fund, një cilësi që Semeraro e kërkoi si dhuratë për secilin, veçanërisht në Vitin Shenjt Jubilar: kohë të përshtatshme për të jetuar pikërisht në miqësi dhe shpresë, përmes begatisë së gjesteve të thjeshta. E këtu citon përsëri Papën Françesku në Bulen e Shpalljes së Jubileut 2025: një buzëqeshje, një vështrim vëllazëror, një dëgjim i sinqertë, një shërbim falas.