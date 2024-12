Zoja e Dhimbshme shkëlqen rishtas e sigurt në Bazilikën e Shën Pjetrit

Puna e zëvendësimit të vetratës së madhe, që mbron Zojën e Dhimbshme, përfundoi. Mbrojtja e re përbëhet prej nëntë qelqesh të papërshkueshme nga goditjet dhe nga plumbat, me cilësi të lartë për transparencë më të madhe.

Gjatë punimeve të Fabrikës së Shën Pjetrit për Jubileun 2025, vetrata që mbron Kapelën ku ndodhet Pietà e Mikelanxhelos, u zëvendësua. E mëparshmja u vendos në vitin 1973 për të mbrojtur veprën e dëmtuar nga goditjet me çekiç nga një burrë, më 21 maj 1972. Mbrojtja e re, siç nënvizohet në njoftimin për shtyp nga Fabrika e Shën Pjetrit, përbëhet nga një diafragmë e pajisur me sistem ankorimi të teknologjisë së lartë, me 9 qelqe rezistente ndaj plumbave, të cilësisë më të lartë dhe të transparencës maksimale, projektuar nga një ekip specialistësh italianë pas studimeve të thelluara të kryeveprës.

Operacioni i zëvendësimit, që zgjati më pak se gjashtë muaj, kishte për qëllim rikthimin e freskisë së shtatores të famshme mariane për kënaqësinë e shtegtarëve dhe të vizitorëve të panumërt që ndalohen e meditojnë para kësaj mrekullie arti e përshpirtërie. Pasi u hoq kantieri i ndërtimit, grupi skulpturor duket rishtas me gjithë shkëlqimin e tij.

"Në rrethanat e sotme gjeopolitike globale, jashtëzakonisht delikate - deklaroi Kardinali Mauro Gambetti, kryeprift i Bazilikës dhe kryetar i Fabrikës së Shën Pjetrit - besimtarëve u krijohet mundësia të sodisin Nënën që i dhuron njerëzimit Birin e Zotit të zbritur nga Kryqi e të gjallë, me fuqinë e Ringjalljes. Oferta e Nënës hap rrugën për pajtimin e zemrave dhe ndërtimin e shtigjeve të vëllazërisë e të paqes”.

Ndërhyrja

Zëvendësimi i xhamave, pesëdhjetë vjet pas vendosjes së tyre, ishte i nevojshëm për paraqitjen estetike - të lidhur me tejdukshmërinë natyrale të materialit - por edhe për arsye statike. “Projekti përfshinte jo vetëm përdorimin e fletëve më transparente, por edhe mekanikisht më të efektshme” - shpjegon inxhinieri Alberto Capitanucci, përgjegjës për zonën teknike të Fabrikës së Shën Pjetrit. Ndërhyrja kombinon dukshmëri më të madhe, me siguri më të madhe.

Dritë e re

Drita është elementi mbi të cilin bazohet kjo ndërhyrje. Grupi skulpturor i Pietà-së – Zojës së Dhimbshme - dhe i gjithë Kapelës pajiset me një sistem të ri dhe modern ndriçimi, të rikrijuar plotësisht me teknologjitë dhe komponentët e breznisë së fundit. Ishte gjithnjë kompania italiane iGuzzini, e cila në vitin 2017 propozoi dhe krijoi sistemin aktual, e që dhuroi edhe pajisjet e ndriçimit.

Kapela e Zojës së Dhimbshme

Lartimi i Kryqit dhe fuqia e tij shëlbuese janë motivi kryesor i gjithë ciklit dekorativ të Kapelës së Pietà-s, kushtuar deri në mesin e shekullit të 18-të Kryqit, pasi këtu mbahej një kryq druri, i vendosur tani në Kapelën e Sakramentit. Në qemer mund të admirohen afresket e vetme të bazilikës së Vatikanit, realizuar nga Giovanni Lanfranco (1582-1647) ndërmjet viteve 1629 dhe 1632. I gjithë qemeri është zbukuruar me episode të Mundimeve të Krishtit, me lartimin e Kryqit Shenjt në qendër, rrethuar nga engjëjt në fluturim, pikturuar me realizëm të gjallë.

Pieta e Mikelanxhelos

Grupi i mermerët i Nënës së Dhimbshme, e cila në rininë e dlirë mbështet me keqardhje Birin e vdekur në prehër, u skalit nga Michelangelo Buonarroti në vitet 1498-99, në moshën njëzet e tre vjeç, për varrin e kardinalit Jean de Bilhères-Lagraulas i cili asokohe ndodhej në kapelën e Shën Petronilës, ngjitur me bazilikën antike. Në brezin që zbret nga supi i Virgjëreshës lexojmë: “Michael āgelvs bonarotvs florent facieba” (e bëri Michelangelo Bonarroti fiorentin), e vetmja vepër e nënshkruar nga artisti. Më 3 dhjetor 1749, vepra prej mermeri u vendos mbi altarin e kësaj kishe, ku qëndroi gjithnjë e ekspozuar për besimtarët, me përjashtim të disa muajve të viteve 1964-1965, kur - ngjarje unike, e papërsëritshme – Zoja e Dhimbshme kaloi 'Oqeanin për Panairin Botëror të Nju Jorkut.

Më 21 maj 1972, pas sulmit të çmendur që dëmtoi krahun e majtë dhe fytyrën e Nënës Virgjër, kompozimi i restauruar me mjeshtëri u mbrojt nga dritarja e madhe prej xhami, tashmë i zëvendësuar.