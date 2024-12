Papa në Ajaccio, në zemër të Mesdheut për të folur për paqen

Të dielën, Papa Françesku do të shkojë në Korsikë për të marrë pjesë në një konferencë mbi përshpirtërinë popullore, të cilën e konsideron ilaç kundër shekullarizmit. Salla e Shtypit e Vatikanit paraqiti sot programin e vizitës njëditore në Ajaccio, ku një Papë shkon për herë të parë në histori

R.SH. – Vatikan

Françesku është Papa i parë, që do të shkojë për herë të parë në histori në Ajaccio të Korsikës, të dielën, më 15 dhjetor. Ky në ishullin francez, është udhëtimi i tij i 47-të apostolik, por vendet e vizituara mbeten 67, sepse është hera e tretë e Bergoglio-s në Francë, pas Strasburgut në vitin 2014 dhe Marsejës në vitin 2023.

Drejtori i Sallës së Shtypit të Vatikanit, Matteo Bruni, paraqiti sot programin dhe qëllimin e këtij shtegtimi njëditor, ku Ati i Shenjtë do të marrë pjesë në një konferencë mbi përshpirtërinë popullore, me Kisha të ndryshme të Mesdheut. Gjithashtu, do të ketë mundësi të takojë edhe ipeshkvijtë, meshtarët e rregulltarët vendas, me në krye kardinalin François-Xavier Bustillo, kryeipeshkëv i Ajaccio-s, në katedralen e Zojës së Madhe, për ta mbyllur ditën me një meshë në Place d'Austerlitz, ku priten rreth shtatë mijë besimtarë. “Mesdheu do të jetë sfondi i këtij udhëtimi, në këtë kohë të karakterizuar nga konflikte, që me shumë gjasa do të përmenden në fjalimet e Papës, së bashku me krizën e ambientit në një ishull plot bukuri”, deklaroi Matteo Bruni.

Së fundi, takimi me presidentin francez Emmanuel Macron, në aeroport, para nisjes së Papës nga Ajaccio. Mund të imagjinohen temat e bisedës së tyre: konfliktet që prekin Evropën, Lindjen e Mesme e rajone të tjera të planetit. Në të vërtetë, paqja mbetet shqetësimi kryesor i Françeskut.

Ati i Shenjtë deshi ta bëjë këtë udhëtim të shkurtër, afër Italisë, për një sërë arsyesh, para së gjithash për të 'bekuar' atë përshpirtëri popullore, bërë nga procesione e vëllazëri fetare, që është shumë e rëndësishme në Korsikë. Fryt i traditës, kjo përshpirtëri, e përjetuar edhe me gjuhën dhe këngët e veçanta vendase, është shprehje e identitetit të banorëve, por edhe mjet ungjillëzimi. Në Korsikë, mbi 80 për qind e popullsisë është katolike dhe vëllazëritë tërheqin gjithnjë e më shumë të rinj, sepse janë vend gëzimi dhe solidariteti. Korsikanët kanë një përkushtim të veçantë për Zojën, që ata e quajnë “Madunnuccia”, e cila, sipas traditës, në vitin 1656, kur ishulli ndodhej nën sundimin gjenovez, i shpëtoi nga murtaja. Kujtojmë se edhe Papa do të ndalet para shtatores së Zojës në Ajaccio.

Përshpirtëria popullore bëhet kështu, në synimin e Françeskut, një lloj ilaçi kundër shekullarizmit, që ka prekur prej vitesh shumicën e vendeve evropiane, të cilat po përjetojnë jo vetëm një rënie të vazhdueshme të thirrjeve në meshtari e në jetën rregulltare, por edhe të pagëzimeve, hapi i parë për të hyrë në bashkësinë e krishterë.