VATIKANI

Jubileu, u kremtua riti i “recognitio” në Shën Pjetër

U kremtua mbrëmë, 2 dhjetor, në Bazilikën e Shën Pjetrit, ceremonia me të cilën autoritetet vatikanase sigurohen për integritetin e Portës Shenjte, mbyllur në fund të Jubileut të mëparshëm. Bëhet gjithnjë para se të hapet sërish, siç do të ndodhë më 24 dhjetor, kur Papa Françesku do të fillojë zyrtarisht Vitin Shenjt 2025

R.SH. – Vatikan Një lutje solemne dhe pak goditje çekiçi e dalte për të hapur një vrimë në mur, nga ku u nxorr kutia, ku mbahet çelësi, i cili në mbrëmjen e 24 dhjetorit do të jetë në dorën e Papës Françesku për të hapur Portën Shenjte e për të nisur zyrtarisht Jubileun 2025. Këto ishin elementet e ceremonisë sugjestive, që u kremtua mbrëmë, më 2 dhjetor, në Bazilikën e Vatikanit, duke bërë të ndihet me intensitet më të madh afërsia e Vitit Shenjt, që do të fillojë natën e Krishtlindjes. Riti i "Recognitio" Ceremonia “Recognitio”, ky është emri latin i ritit, bëhet për të verifikuar nëse Porta Shenjte, e mbyllur gjatë Jubileut të fundit, ka mbetur e paprekur, gati për t'u rihapur për Vitin e ri të Shenjtë. Riti filloi me një lutje të kryepriftit të bazilikës, kardinalit Mauro Gambetti, më pas, u shemb muri, që vulos Portën Shenjte nga brenda kishës, për të nxjerrë kutinë metalike, të murosur më 20 nëntor 2016, dita e përfundimit të Jubileut të Mëshirës. Kardinali Gambetti kryesoi procesionin, duke kënduar litanitë e shenjtorëve, deri në Altarin e Rrëfimit, ku u ndal për lutje. Më pas, të gjithë shkuan në Sallën e Kapitullit, ku u hap kutia metalike. Kardinali Gambetti në ritin e "Recognitio"-s Përmbajtja e kutisë Përveç çelësit, në kuti vendosen edhe dorezat e Portës Shenjte, pergamena e aktit, që dëshmon mbylljen e saj, katër tulla të praruara dhe disa medalje, ndër të cilat ato të papnisë së Françeskut, të Benediktit XVI dhe të Gjon Palit II. Në këtë rit morën pjesë edhe kryeipeshkvijtë Rino Fisichella, pro-prefekt i Dikasterit për Ungjillëzimin dhe Diego Ravelli, mjeshtër i kremtimeve liturgjike papnore, i cili mori në dorëzim dokumentet dhe objektet e “recognitio”-s, që i jepen Papës Françesku. Përmbajtja e kutisë “Recognitio” në bazilikat e tjera papnore Sot pasdite, e njëjta ceremoni zhvillohet për Portën Shenjte të Bazilikës së Shën Gjonit në Lateran. Riti i “recognitio”-s do të kremtohet më 5 dhjetor në bazilikën e Shën Palit jashtë Mureve, ndërsa më 6 dhjetor, në bazilikën e Zojës së Madhe.