Kardinali Parolin, në Brazil për G20

Sekretari i Shtetit të Vatikanit do të jetë sot dhe nesër, 18 dhe 19 nëntor, në Rio de Janeiro. Do të përfaqësojë Papën dhe Selinë e Shenjtë në samitin e liderëve botërorë për çështjet e luftës kundër urisë dhe varfërisë, reformën e institucioneve të qeverisjes globale, zhvillimin e qëndrueshëm dhe tranzicionin energjetik.

R. SH. - Vatikan

Që dje, e hënë 18, deri sot, e martë 19 nëntor, Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin, ndodhet në Rio de Zhaneiro për të marrë pjesë në Samitin e Liderëve të G20 në Brazil, me ftesë të Presidencës braziliane drejtuar Papës Françesku. Lajmin e bëri të ditur Sekretaria e Shtetit me një postim në X në llogarinë @TerzaLogia, ku vihen në dukje edhe temat kryesore të takimit të rangut të lartë: lufta kundër urisë dhe varfërisë, reforma e institucioneve të Qeverisjes Globale, zhvillimi i qëndrueshëm dhe tranzicioni energjitik.

Takim i rangut të lartë

Samiti do të diskutojë kryesisht për bashkëpunimin dhe politikat ekonomike, por do të ketë edhe një reflektim mbi dy luftërat e pandërprera ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë e edhe mbi ndeshjet në të gjithë Lindjen e Mesme. Grupi i 20-es përfshin anëtarë të G7 dhe disa vendeve me ekonomi në zhvillim të cilat, në përfundim të samitit, pritet të miratojnë një deklaratë të përbashkët. Liderët botërorë, që zbarkuan dje, e diel, 17 nëntor, në Rio de Zhaneiro, u pritën nga presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, i cili do të zhvillojë edhe takime dypalëshe me shumë nga kombet e pranishme. Përveç anëtarëve kryesorë të grupit, qeveria e Presidentit Lula njoftoi se gjatë G20 pritet të marrin pjesë edhe 56 delegacione të tjera.