Imzot Gallagher, Selia e Shenjtë si 'spital fushor' në mes të betejave

Sekretari i Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet në Universitetin Katolik të Lublinit për të ilustruar veprimtarinë e diplomacisë së Vatikanit në botën bashkëkohore për zgjidhjen e konflikteve, lirinë fetare, të drejtat e njeriut, ndihmën për migrantët, shtëpinë e përbashkët, kontrastin e ideologjive dhe "kulturën e hedhur". ". E pavarur nga aleancat politike, Selia e Shenjtë ushtron një "fuqi të butë" që i mundëson asaj "të arrijë rezultate që edhe autoritetet globale përpiqen t'i arrijnë".

R.SH. - Vatikan

Zgjidhja e konflikteve - nga Ukraina në Lindjen e Mesme, nga Kaukazi në Myanmar, nga Etiopia në Jemen - dhe ndërtimi i paqes; promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut; liria fetare; kujdesi për shtëpinë e përbashkët; kundërvënia ndaj "kulturës së dhurinës"; migrimet; aksesi në sistemin shëndetësor. Dhe akoma: mbrojtja e politikave të drejta ekonomike; lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore; promovimi i vëllazërisë dhe multilateralizmit. Ashtu si "një spital fushor në mes të një beteje", Selia e Shenjtë është "një pjesë integrale" e debatit mbi tensionet me të cilat duhet të përballet komuniteti ndërkombëtar dhe mbi aktivitetet që zhvillohen në skenën globale, duke ushtruar një "të butë pushtet" që lejon "të arrihen rezultate që edhe autoritetet më dominuese globale shpesh përpiqen t'i arrijnë vetë".

Kryeipeshkvi Paul Richard Gallagher, Sekretari i Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare, në një leksion mbajtur në Universitetin Katolik të Lublinit (KUL) me temën "Diplomacia e Selisë së Shenjtë në botën bashkëkohore" me rastin e takimit të organizuar, më 12 nëntor, nga Qendra për Studimin e Diplomacisë të të njëjtit universitet, ilustroi në detaje vokacionin dhe natyrën, mjetet dhe marrëdhëniet, aktivitetet dhe metodat e veprimit të diplomacisë mijëravjeçare të Vatikanit, aktualisht e angazhuar në marrëdhëniet diplomatike me 184 vende dhe me një pjesë të madhe të institucioneve që përfaqësojnë qeverisjen globale.

"Papa ushtron pa u lodhur autoritetin e tij moral", "trajton situatat e padrejtësisë - tha akoma imzot Gallagher - arrin tek njerëzit e braktisur, tërheq vëmendjen kundër praktikave të dëmshme e të dhunshme që vënë botën dhe të ardhmen tonë në rrezik". Në këtë mision Papa nuk është i vetëm, por ndihmohet edhe nga institucionet e ndryshme të Kishës Katolike dhe, në disa raste, nga të dërguar të posaçëm si kardinali Matteo Zuppi për luftën në Ukrainë. Ndonjëherë janë vetë ipeshkvijtë lokalë ata që angazhohen "në dialog dhe negociata me udhëheqësit lokalë" dhe është gjithmonë Nunci Apostolik në terren që ka "përgjegjësinë" e mbajtjes së marrëdhënieve me Kishat lokale dhe komponentët e ndryshëm të qeverisë.

"Selia e Shenjtë - shtoi imzot Gallagher - është aktive në një nivel humanitar për të mbështetur, për shembull, përpjekjet që synojnë rinovimin e jetës shoqërore në vende të largëta dhe shpesh të harruara, ose për të lehtësuar bashkimin familjar të të miturve dhe shkëmbimin e të burgosurve, të plagosurve dhe trupat e të rënëve mes Rusisë dhe Ukrainës”. Imzot Gallagher foli më pas edhe për marrëdhëniet Vatikan-Kinë me të cilën nuk ka ende marrëdhënie "të plota" diplomatike.