Ardhja Krishtit: pritje, nostalgji, shpresë

O Zot, s’jam ende gati!/Për të dielën e Ardhjes/S’jam ende gati për të bërë mirë,/e duhet të bëj mirë./S’jam ende gati për të kuptuar/Nevojat e të tjerëve./S’jam gati ta ndajë/Atë që kam, me ke s’ ka gjë prej gjëje.../O Zot!//, në këtë kohë të Ardhjes,/Më shkund, o Zot, më shkund fort/Që gjumi të më dalë/E të kuptoj se s’duhet ta pres gjithçka prej të tjerëve/Duarkryq, pa bërë gjithçka që mundem/Për të mirën e gjithkujt!/

Kemi hyrë në Vitin e ri liturgjik, prandaj, Kisha na fton të përgatitemi për Adhjen e Zotit me frymën e vigjilencës, që askush të mos rrezikojë ta shtyjë kthimin personal e ta vonojë takimin e gëzueshëm me Zotin.

Ardhja Jezu Krishtit: pritje, nostalgji, shpresë! Me të Dielën e Parë të kohës kishtare të Ardhjes, kemi hyrë në Vitin e ri liturgjik, prandaj, Kisha katolike na fton të përgatitemi për ardhjen e Zotit me frymën e vigjilencës, që askush të mos rrezikojë ta shtyjë kthimin personal e ta vonojë takimin e gëzueshëm me Zotin.

Po e dijmё se udha e shëlbimit është e gjatë, e vështirë, e pakutueshme, e shpesh herë Zoti na duket se heshtë, por “unë – sikur këndon poeti indian Tagore – “ do ta mbush zemrën me heshtje të tij hyjnore. I qetë do të presë, porsi nata në vigjilje të saj plotë yje, me kokë ulur e durim”.

